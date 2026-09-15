Gran Hermano: cómo serán las últimas instancias, quiénes son las finalistas y con qué rating se despide

Pasaron ya 205 días desde que 28 participantes entraron a la casa de Gran Hermano. El 23 de febrero pasado comenzó la “generación dorada”, término que utilizó Telefe para festejar los 25 años del debut del reality en la Argentina. Con ese lema, la producción se vio habilitada para sumar al casting original exparticipantes de GH, figuras conocidas, influencers, modelos y personajes que difieren mucho del clásico ignoto que fue parte de ediciones anteriores.

De un total de 43 participantes que entraron durante los casi siete meses que el reality estuvo al aire, tres mujeres llegaron a la instancia final. Este lunes, Charlotte Caniggia quedó en el tercer puesto con el 10.7% de los votos. Si bien la mediática tuvo a favor su popularidad y logró mostrarse tal cual es, no pudo conseguir el apoyo masivo del público dentro de un última instancia que está completamente polarizada.

Dos son las jugadoras que tienen chance de llevarse la copa.

Una de ellas es Sol Abraham, que saltó a la fama en Gran Hermano 2011, edición en la que se convirtió en una de las jugadoras favoritas, alcanzando el quinto puesto tras 126 días de aislamiento. Luego hizo carrera en los medios y volvió para convertirse en la villana de esta temporada. “No me importa quién se queda y quién se va; lo que quiero es ganar”, repite como uno de sus lemas dentro de la casa. Fue expulsada por deshonrar el juego, pero volvió gracias a un Golden Ticket que le dio el Gran Hermano. Sus detractores cuestionan que pueda ganar habiendo sido echada, algo que no sucedió nunca en la historia de GH en el mundo. En el camino eliminó a la mayoría de los integrantes del equipo contrario.

La segunda es Gisela ‘Yipio’ Pintos. La humorista uruguaya lideró el grupo que integró junto a Andrea del Boca y varios jóvenes. De personalidad fuerte, a comienzos de mayo pasado tuvo que abandonar el juego por decisión propia debido a un problema de salud de su madre. Sin embargo, gracias al apoyo masivo del público, logró reingresar oficialmente a la competencia pocas semanas después a través del repechaje, liderando los votos con el 35,6%. En los versus eliminó a tres personajes fuertes: Cinzia Francischiello, Brian Sarmiento y Pincoya, una de las favoritas.

Las dos no se pueden ni ver y de hecho, apenas Charlotte Caniggia abandonó la casa de Gran Hermano, se pusieron a gritar y a reprochar cosas. Ambas tendrán que convivir las próximas 48 horas hasta que el miércoles por la noche Santiago del Moro diga el nombre de la ganadora. Un común denominador fue la violencia que se vivió durante todo el reality, pero nunca como estos últimos días que se llegó a su punto máximo.

Cómo será el camino hacia la final

Las dos participantes tienen un solo objetivo: conseguir votos para consagrarse campeona de la generación dorada. Esta noche se vivirá un íntimo encuentro con cada una de ellas porque recibirán la visita de sus familiares. Finalmente, en la gala de este miércoles se sabrán quién es la ganadora que se llevará 70 millones de pesos y una casa, más los intereses que le da una billetera virtual que auspicia el programa. Por su parte, quien quede en segundo lugar se hará acreedora de 20 millones de pesos y una casa. Cabe destacar que a diferencia de ediciones anteriores, a ninguna de las dos se le descontará del premio los días que estuvieron afuera del reality. El jueves ya con la ganadora en el piso, se entregarán varios premios y será el cierre de esta edición.

Con qué rating se despide la Generación dorada

Algo que también marcó esta edición fue la baja pronunciada de la audiencia, en una televisión donde ya no queda rating para casi nadie. Las comparaciones son odiosas pero el primer Gran Hermano, de esta nueva etapa que coronó a Marcos Ginocchio ganador, cosechó un promedio de 20,2 puntos y picos de 30 en la final. Y si bien el encendido bajó considerablemente desde aquel momento a hoy, siempre de GH se espera más.

El mejor promedio fue el día del debut con 17 puntos en la primera parte y 11.8 puntos de rating en la segunda. Ese número claramente no se pudo sostener y aunque últimamente tuvo galas que estuvieron por debajo de los 10 puntos, si se analiza la película completa, GH es el único ciclo, junto a Masterchef Celebrity, que obtendrá un promedio general de dos dígitos , en una televisión donde el 90% de los programas miden por debajo de los cuatro puntos.

De todas maneras los números no son nada despreciables: desde el inicio cosechó un promedio de 11.9 de rating y 61.33% de share (porcentaje de espectadores que están viendo un programa o canal de televisión, en relación con el total de personas que tienen el televisor encendido en ese mismo momento). Y si bien es cierto que cerca del final los números no están acompañando como en otras ediciones, cabe recordar que el encendido viene bajando mes a mes. El acumulado de la televisión abierta cerró 2025 con un promedio de 14,5 puntos, la cifra más baja de los últimos 22 años.

La despedida de Charlotte Caniggia, este lunes, promedió 11.6 puntos, en la primera parte, y 7.9 en la segunda. Matemática de por medio, GH cosechó 9.8, a dos días de la definición final. Telefe decidió estirar esta etapa por una necesidad de programación y para que no queden tantos días el prime time sin un big show al aire hasta la llegada de Masterchef Celebrity. Está claro que el frío número de rating que difunde Ibope ya no alcanza. Está pendiente conocer datos del famoso visionado posterior que la medidora viene prometiendo hace años y un número clave: el potencial nacional de personas que ven televisión abierta que es mucho más que el magro dato de quienes consumen en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según Santiago del Moro ya hubo más de 15 millones de votos, en estos pocos días, de cara a la final. También se pudo ver bastante público en las juntadas que hicieron los fans de cada candidata en el Barrio Chino, en el Obelisco y en Montevideo. La red social X está dividida a favor y en contra de cada una de las finalistas.

En medio de todo esto, el conductor anunció que está abierto el casting para una próxima edición y ya se inscribieron más de 15.000 personas. Gran Hermano sigue vivo, el tropezón de la generación dorada en el que la producción cometió varios errores en pos de subir el rating, no empañará un formato que es éxito en todo el mundo y que despierta amores y odios.

Cuando el 16 de septiembre finalice el programa, la casa se acondicionará para la versión uruguaya, que arranca el domingo próximo por Canal 10; luego llegará la chilena y la paraguaya. Todo esto hace pensar que de haber una temporada el año próximo será después de la segunda mitad.