Rating: cuánto midió la primera parte de la final de Gran Hermano

Gran Hermano está llegando a su fin. Después de 204 días de convivencia, tres mujeres llegaron a la final y sólo dos de ellas tendrán la chance de alzarse con la copa. Charlotte Caniggia, Sol Abraham y Gisela ‘Yipio’ Pintos lograron sortear todo tipo de escollos para acceder a esta instancia del reality de Telefe.

Las tres tienen perfiles muy diferentes: mientras que Charlotte trae la popularidad que le dio su familia y el paso por varios realities, Sol cuenta con la experiencia de haber sido parte de un Gran Hermano anterior, mientras que Yipio tiene la espontaneidad que le da haberse dedicado al humor y el stand up. Las tres tienen algo en común, ninguna estuvo encerrada durante todo lo que duró el reality. Abraham fue expulsada por el Big por plantear constantemente su deseo de irse y considerar su actitud como una deshonra al juego. Pintos tuvo que salir de manera sorpresiva por problemas de salud de su madre en Uruguay y Caniggia ingresó en la segunda etapa del programa, cuando necesitaban aire para subir la audiencia.

Así las cosas, este lunes una de las tres quedaría fuera de juego y sería acreedora de los diez millones de pesos que obtiene el que queda en el tercer puesto. La primera parte de la final de Gran Hermano arrancó con un piso de 10,8 puntos que le dejó Popstars. Las tres finalistas pudieron ver un resumen del recorrido dentro de la casa con diferentes momentos de los 204 días de convivencia. Cuando Santiago del Moro anunció que Yipio era la primera finalista el rating trepó a los 12,1 puntos. Finalmente, Charlotte quedó fuera de juego con el 10.7% de los votos y Sol se convirtió en la segunda participante en llegar a la final.

De ahora en más, Sol y Yipio tendrán que convivir solas dentro de la casa, en una jugada televisiva del programa para enfrentar a las dos “enemigas” por 48 horas. Este martes recibirán las visitas de sus familiares y seres queridos. El miércoles será el turno de saber quién de las dos se lleva la copa y se consagra campeona de Gran Hermano; el jueves será la gala en la que se entregarán los premios.

Así se proyecta la última semana de esta cuestionada generación dorada que quedará en el recuerdo como la más compleja de la etapa de Santiago del Moro. A pesar de esto, el conductor ya anunció que ya está abierto el casting para Gran Hermano 5.

¿Qué pasó con el resto de la televisión?

La competencia entre los dos programas de canto empezó a las 21 cuando los famosos volvieron a probar nuevos duetos en Es mi sueño. El ciclo que conduce Guido Kaczka arrancó con un piso de 5,3 puntos, segundo en la franja. En esta nueva temporada las figuras que participan asumieron el desafío de interpretar todo tipo de canciones y darlo todo sobre el escenario para hacer realidad los deseos de quienes llegan al programa con una ilusión. Para ello, cada personalidad está cantando junto a distintos concursantes para obtener tres luces verdes. Aquellas parejas que las consigan avanzarán, y el participante no famoso del dúo que no las alcance quedará eliminado. Cada estrella puede tener un máximo de ocho candidatos; cuando lo logra ya no canta más en esta primera instancia. Una vez que termina esta etapa, sigue la segunda donde la continuidad es por puntos. Van a avanzar dos candidatos por figura y uno quedará eliminado. Así hasta llegar al Teatro Ópera.

Esta noche se presentaron Alan Birman, finalista de la primera temporada, Nati Pastorutti, Pipino Cuevas, Anaís Castro, Dante Ortega, Gastón Angrisani, Viviana Saccone y Martín Souto. El talent show de eltrece tocó una marca máxima de 7,9 puntos, segundo en la franja.

A las 21.35 comenzó Popstars con 8,6 puntos, liderando la franja. En la pantalla de Telefe siguen el camino para encontrar a las nuevas estrellas del pop. Ya son solo cuarenta las jóvenes que tienen chances de seguir adelante y continúan con los “Talleres intensivos”. Esta noche tuvieron que cantar de manera individual junto a las coaches y fueron evaluadas por los jurados. El reality llegó a una marca máxima de 11,4 puntos.

Atrás quedaron LAM con un pico de 3,8 puntos y Bendita con 3,5. En la franja de las 22, BTV con el resumen del día y Bienvenidos a ganar con Hernán Drago pelearon por el tercer lugar en la franja con un pico de 2,9 y 1,5, respectivamente. Nuevamente, elnueve estiró el ciclo de archivos conducido por Edith Hermida durante 10 minutos para competir con América y le dio buen resultado.

A las 22.40, arrancó Mario Pergolini con un piso de 5,2 puntos. Otro día perdido recibió a Jimena Monteverde como invitada central y logró una marca máxima de 6,9 en el monólogo del conductor con un divertido ida y vuelta con Evelyn Botto. Más atrás se ubicaron Pasó en América y TL9 Denuncia con picos de 1,4.