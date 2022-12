Gran Hermano: con un elevado porcentaje de votos en contra, Agustín fue expulsado de la casa

escuchar

A las 22:15 en punto comenzó una nueva gala de eliminación en Gran Hermano. Como es habitual, Santiago del Moro ingresó al estudio del popular reality, en donde fue recibido con entusiasmo por los fans y familiares de los participantes. En un clima festivo, el conductor ante todo pidió un aplauso para los jugadores de la selección argentina, y luego repasó una placa de nominados que prometía ser muy peleada, y que estaba integrada por Agustín, Nacho, Romina, Julieta y Marcos.

La emisión empezó con un clip centrado en el partido de Argentina contra Países Bajos, y lo mucho que los hermanitos y hermanitas sufrieron el final, en instancia de penales. Luego Del Moro habló unos instantes con los nominados, y les preguntó cómo se encontraban. La primera en responder fue Romina, que aseguró: “Estoy nerviosa, me costó dormirme, pero tengo mucha fe de seguir, con ganas de quedarme. A veces me cuesta porque tengo tres hijas, la que es mamá sabe, pero lo hago por ellas y por mí. Son mi motor y me dan toda la fuerza para continuar”. En su turno, Marcos confesó: “Estoy bastante ansioso por saber el resultado, qué es lo que se viene, y esperando el momento”. Luego Julieta reflexionó: “Estoy re nerviosa, nunca viví esto en carne propia. En la semana estuve bien, estoy tranquila, no me arrepiento de nada porque lo que mostré acá es lo que soy, y afuera sé que me esperan cosas lindas, pero acá es donde quiero estar”. Por último, Nacho concluyó: “Medio que ya se me volvió costumbre estar en placa, pero los nervios nunca desaparecen, y las ganas de estar acá nunca se van, yo confío en la gente”.

Sin demasiado preámbulo, Del Moro anunció que iba a revelar quién era el que, hasta ese momento, tenía menos votos y podía continuar en competencia. Y dicho eso, el conductor abrió el sobre para exclamar que Marcos era el primer salvado. Al momento de mostrar el porcentaje de votos en contra, los llamados recibidos por Marcos fueron prácticamente del uno por ciento, un número bajísimo.

En la habitual cena de nominación, que transcurre luego de conocerse la placa, los más votados de la semana compartieron un momento en el que hubo un inevitable pase de facturas. De esa forma Agustín dijo: “La única forma de que se enteren cómo juego, es cuando salgan de acá. Todo el tiempo juego, puedo jugar con cualquier cosa, hay cosas que me salen mejor o peor”. Ante esas palabras, Romina le retrucó: “A mí me hiciste sentir muy mal. Creo que se puede jugar sin lastimar a un compañero, más allá de que sea un juego”.

En otro clip que repasó los momentos más importantes de la semana, Julieta hizo varias conjeturas con respecto a quién podía ser el nuevo eliminado; Agustín se vaticinaba “matemáticamente” como un posible finalista, algunos coincidían en que Marcos no iba a irse, y varios aseguraban que la expulsión iba a quedar en manos de Romina o Nacho. A continuación, Santiago del Moro irrumpió otra vez en la casa, para anunciar quién era el segundo participante con menor cantidad de votos en contra, y comunicó: “Por decisión del supremo, del público, hoy quien sale de la placa en segundo lugar es Julieta”.

“Dije que esta iba a ser una noche complicada, ¿y quién está acá?”, preguntó Del Moro con un nuevo sobre en la mano, en el que se escondía el nombre del tercer salvado de la velada. Una vez más, el conductor convocó a todos los jugadores al living, para compartir esa ansiada información. Y antes de revelar el nombre, Romina expresó: “Tengo muchísimas ganas de quedarme, hace muchísimos años me anoté en Gran hermano, era un sueño y por suerte lo cumplí, y quiero seguir jugando”. Luego Agustín continuó: “Es mi gran sueño estar acá, tengo mucho más juego por entregar, quiero convertirme en uno de los mejores jugadores que pisó la casa”. En último lugar, Nacho comentó: “Yo arranqué a jugar desde el día uno, porque mi vieja me había dicho que iba a estar acá, y no me cabe duda que esta oportunidad me la mandó ella, y siento que mi tiempo acá no terminó”. Al momento del anuncio, Santiago informó que Romina era la salvada.

Finalmente y poco antes de la medianoche, Santiago del Moro dio pie al segmento más importante de la velada: revelar quién era el que abandonaba la casa. En ese momento, el conductor dijo que Agustín era quien debía abandonar el reality, y entre el enojo y la emoción, “Frodo” les dijo a sus compañeros: “Disfruten mucho, este era mi gran sueño, veremos qué depara a cada uno. No tengo nada personal con ninguno, esto es un juego, y no me extrañen, capaz dentro de poquito nos volvemos a ver”. Cuando reveló los porcentajes, se informó que Agustín se quedó afuera con el 76% de los votos en su contra.

