Gran Hermano: la angustia de Romina, la mirada de un león herido y el accidentado piletazo de Alfa

Luego de la salida de Coti, muchos de los participantes pensaron que iba a llegar la paz, pero como era de esperar, eso no sucedió. Durante los últimos días de Gran Hermano salieron a la luz nuevas fricciones, algunas bromas pesadas y una placa de eliminación que varios hermanitos miran con temor.

¿Se rompe el grupo de jugadoras?

Julieta, Romina, La Tora y Daniela celebraron (con discreción) la eliminación de Coti. La participante que tanto había conspirado desde el núcleo de ese grupo de mujeres fue expulsada el último domingo. A pesar que las jugadoras se muestran aliadas, poco a poco aparecen pequeñas fisuras. Aunque ellas son un frente unido, todo indica que Romina y Julieta integra un subgrupo muy sólido. Ambas son grandes confidentes y se animan a compartir algunas ligeras críticas hacia Daniela. Durante los festejos de Año Nuevo, las dos lanzaron algunos dardos contra su compañera, que tuvieron como blanco la relación de ella con Thiago. Si bien Venganiela entró firme en su decisión de eliminar a Coti y a Thiago, con quien fue su novio, ya empieza a mostrarse mucho más blanda. De este modo, la participante volvió a entusiasmarse con ese eterno coqueteo en el que no termina de decidir qué quiere hacer. Y ese ida y vuelta irrita especialmente a Julieta, que le dijo en la cara a Daniela que esa actitud es rara y que tiene que definirse.

Ariel y un cambio de vestuario para la polémica

La tarde de pileta avanzaba con relativa tranquilidad y varios de los hermanitos disfrutaban del buen tiempo. Pero Ariel hizo algo que alteró esa paz. Una vez afuera de la pileta, el participante procedió a desnudarse (siempre tapado con una toalla) y se sentó desnudo en una de las sillas comunes. Alfa, que no puede ver a Ariel ni en foto, se levantó indignado y con expresión de total desaprobación. Mientras tanto, Ariel con cara de sorpresa pero su cola apoyada en la silla no comprendía qué era lo que estaba haciendo mal. Con sutileza, Maxi le señaló que ese hábito no era el más higiénico porque todos usan ese espacio y siempre se sientan con la malla puesta. Sin lugar a dudas, fue un momento que levantó ampollas y que le valió a Ariel ganarse algunas miradas de desaprobación y votos para la placa de nominados.

Piletazo para Alfa

Walter se aburre cuando no cocina ni se pelea con Ariel, y ya no sabe qué hacer. Quizá por esto es que comenzó con algunas bromas, pero el victimario se convirtió en víctima cuando al tirar a Camila a la pileta, Romina lo empujó para también darle un chapuzón. Pero Alfa cayó de costado y se puso de muy mal humor con su compañera, a la que acusó de haberlo tirado a traición. Si bien es cierto que el hombre se dio un golpe, luego hubo algo de acting con el fin de mortificar a Romina, mientras que ella, muy preocupada, intentaba convencerlo de pedir un médico para que le revisara la cadera. Se trató de un momento tragicómico y aunque hay que tener cuidado con los bordes de la pileta, Romina entregó uno de los mejores pasos de comedia de la semana.

El dolor de Romina

Es claro que el punto débil de Romina es el amor por sus hijas. La exdiputada extraña tremendamente a sus tres hijas y el hablar de ellas o recordarlas, la sensibiliza muchísimo. Y hacia ahí apuntó Agustín cuando le dijo a esa participante que el juego probablemente se iba a prolongar durante varios meses más. Ante esta afirmación, Romina fue presa de una gran angustia al sentir que estaba cada vez más lejos el reencuentro con su familia y por eso le aseguró a muchos de sus compañeros que no iba a aguantar tanto encierro. Ante estas palabras, todos intentaron contenerla y aconsejarle mientras aumentaba la bronca contra Agustín por haberla manipulado de una forma tan baja. Es un hecho que Romina es una de las jugadoras más queridas por el público y mientras otros piensan estrategias y se traicionan, ella se muestra muy humana y sufre esa distancia que la separa de sus hijas, un dolor con el que muchos pueden empatizar.

Un león herido

“El León” volvió a la cacería y suelto en la casa no deja de pensar maniobras y pergeñar estrategias. Observa, acecha y anuncia el comienzo de una nueva fase, que aún no sabemos bien en qué consiste. Desde que volvió a través del repechaje, Agustín se muestra confiado y sabe que gracias a la información obtenida durante sus días en el exterior tiene una carta que otros no. Pero lejos de ir al choque, este participante vuela bajo y no busca confrontaciones abiertas. Por este motivo cuando Santiago del Moro le reveló que estaba nominado, su expresión de bronca contenida no pudo ser más evidente. Agustín se percibe como un jugador fuerte entre el público y amigable dentro de la casa. O sea, se siente con posibilidades de llegar a la final y debido a eso es que una nominación le supone un cimbronazo a su plan. De ser eliminado el domingo para Agustín será un golpe muy duro.

Alexis en placa

No es una cara habitual entre los nominados, pero la salida de su pareja, lo dejó en una zona de mucho riesgo. En el momento de nominar, Alexis fue el blanco de una abrumadora cantidad de votos, principalmente por parte de quienes lo consideraron el gran cómplice de todas las jugada realizadas por Coti. Y lo cierto es que más allá de Maxi, su mayor confidente, el Cone se quedó sin grandes aliados, su juego lo dejó muy solo y el domingo enfrentará una placa crucial, en la que podría quedar afuera.

