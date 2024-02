escuchar

Es indudable que Juliana “Furia” Scaglione es una de las grandes protagonistas de la edición 2024 de Gran Hermano. La jugadora, que despierta tanto críticas como elogios, siempre es una de las caras más importantes del reality y su acciones son ampliamente comentadas adentro y afuera del juego. Y durante la noche del viernes, Romina Uhrig dio su opinión luego de haber conocido a la participante personalmente.

Hace muy pocos días, Romina volvió á a la casa más famosa del país en un rol orientado a ordenar la suciedad del lugar. “Tenés una misión mágica para hacer. El otro día fui. No es que se ve, se huele. Quiero que vayas y les enseñes la cocina, cómo se administra la cocina y cómo se va al súper”, introdujo Santiago del Moro en El Debate (Telefe). Durante su estadía en el juego, ella pudo charlar y conocer a todos los participantes, y sacar sus propias conclusiones. Y en La noche de los Ex, Romina le dedicó varios minutos a una de las mujeres más fuertes del reality.

Con respecto a Furia, Romina detalló: “Me parece una mujer que sobre esa coraza de aguerrida y de mala, es muy tierna por dentro. Se nota que sufrió un montón, me contó de qué fallecieron su mamá y su papá. Y me parece una mina que que se enoja y te putea, pero que después vuelve y te pide un abrazo”.

Por su parte, Cristian U dijo también sobre ella: “Yo me siento reflejado y me gusta el juego que hace”; mientras que Ariel Ansaldo subrayó: “El juego de Furia es intachable. Pero Agostina se siente ahora la patrona de la casa, está agrandada. Ella va a placa con Furia y queda Furia”.

Quizá la voz que se mostró más crítica con respecto al juego de Furia, fue la de Ximena Capristo. La modelo fue muy severa con el estilo de esa jugadora y exclamó: “Hay mucha gente que esta cansada de ver a Furia, del maltrato y cómo es adentro de la casa. A mí me gustan algunas cosas de ella, es la jugadora número uno, pero como participante me choca muchísimo. Me parece que es una mina agresiva y eso le juega en contra totalmente”.

El esperado repechaje

Santiago del Moro Captura de pantalla

En su cuenta de Instagram, Santiago del Moro hizo uno de los anuncios más esperados por el público, pero más aún por los participantes eliminados de la actual edición de Gran Hermano. “Muchos me preguntan por el repechaje. Entrarán seguramente dos exs, a lo sumo tres, no más. El resto son todos nuevos jugadores”, aseguró el conductor ante las reiteradas consultas de los fanáticos del ciclo. Bien se sabe que esta medida generará un torbellino entre los participantes que están en aislamiento y pueden sentirse amenazados al momento de competir con personas que ingresan con información del afuera, algo que es una ventaja.

Más tarde, el propio conductor brindó más detalles durante el vivo de El debate (Telefe). “El próximo domingo se abre la placa por el repechaje. Vamos a ver cuántos dice Gran Hermano que van a volver”, indicó y afirmó que los jugadores que participaran de esta instancia tendrán una semana para realizar su campaña para obtener los votos del público que necesitan para reingresar al juego y quienes tengan el mayor número serán los victoriosos. El domingo 25 de febrero se sabrá el resultado y ese mismo día ingresarán a la casa.

Gran Hermano

Actualmente, el juego cuenta con 12 jugadores. Este domingo, uno de ellos saldrá del juego por estar nominado en placa. Zoe, Rosina, Lucia, Emmanuel, Martín, Juliana, Federico, Lisandro y Nicolás disputan su continuidad en el ciclo. Quien deje la casa ese día formará parte de la placa de votación para reingresar. De esta manera, esa persona se sumará a la lista de los eliminados de la casa: Alan, Axel, Catalina, Denisse, Florencia, Hernán, Isabel, Joel, Sabrina y Williams. Carla no participará de esta instancia debido a que abandonó el juego por decisión propia. Y pese a que aún restan días para que la audiencia comience con la votación para determinar los reingresantes, los exjugadores ya comenzaron con sus campañas para que los elijan.

LA NACION

Temas Gran Hermano