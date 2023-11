escuchar

Cuando a mediados de 2022 se conoció la noticia de la vuelta de Gran Hermano, después de diez años a la pantalla de Telefe, varias eran las incógnitas que se plantearon en el medio. Desde que John de Mol empezó a pensar en 1997 lo que sería luego el programa, nunca imaginó que el reality se adaptaría en más de 70 países y se iba a convertir en un género: la telerrealidad. Tampoco estaba en sus planes que aparecerían al alcance de todos las redes sociales, un GH propio y casero.

Esta nueva versión de GH, con la conducción de Santiago del Moro, debutó en la pantalla de Telefe el 17 de octubre de 2022, con un 65.23% de share y 21.5 puntos de rating, liderando muy ampliamente su franja horaria y así se mantuvo hasta el final. Cuando Marcos Ginocchio se convirtió en el ganador de Gran Hermano 2023, el 27 de marzo, con el 70.83% de los votos del público, la pantalla de Telefe llegó a una marca máxima de 30.9 puntos.

A lo largo de los 161 días de convivencia, en sus 114 emisiones al aire, el reality alcanzó un promedio de 20.2 puntos de rating y 67.57% de share (el porcentaje de los televisores encendidos que sintonizan determinado ciclo en una franja horaria). Números de otras épocas que calentaron el gélido panorama de la TV abierta, en la que el 80% de los programas mide por debajo de los seis puntos.

¿Cuál fue el secreto del éxito? La formula 360° que ideó Telefe permitió que los contenidos no se vieran solamente en la pantalla chica. Una transmisión 24 horas, un canal de Twitch con reacciones en vivo, un debate caliente, piezas para la plataforma Tik Tok y vivos en YouTube, lograron que los “hermanitos” sedujeran especialmente a una generación de entre once y dieciséis años que no ve televisión abierta.

La vuelta de Gran Hermano no solo trajo 28.5 puntos de rating: Telefe decidió romper con varios códigos antes de hierro del formato: para empezar, se quebró el aislamiento desde los primeros días, a diferencia de todas las ediciones anteriores, en las que el reality se afirmaba básicamente en la total incomunicación absoluta con el afuera de los participantes.

Los desafíos que tiene la nueva edición del ciclo, que comenzará en diciembre, son muchos y Telefe lo sabe. Con una vara tan alta, son varias las modificaciones y sorpresas que prepara el canal para cautivar a una audiencia que seguramente espera más. La nueva casa en la que convivirán durante varios meses los participantes será mucho más amplia que la de 2023.

Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Nacho Castañares, los finalistas de la última edición de GH Prensa Telefé

Otra novedad es que en la próxima edición serán veintidós las personas que aspiren a llevarse el premio mayor, aunque este número podría variar de acuerdo a las necesidades de producción y de las historias. Igual que el año pasado, los hermanitos tendrán “entre 18 y 101 años”: el ciclo apostará nuevamente a los cruces y las diferencias generacionales que volvieron al Alfa el personaje más amado y odiado de la casa.

Hace pocas horas, a través de su cuenta de Instagram, Santiago del Moro mostró parte de lo que será el estudio donde se transmitirán las galas. La Nave, según aclaró el conductor, es un espacio 360° con varias tribunas que generará un fuerte efecto para quienes lo miren desde sus casas. Con tonos azules, rodeado de luces led y un ojo completamente renovado, esta edición de Gran Hermano pretende subir la apuesta desde el minuto uno. Celular en mano, el conductor recorrió el set que tiene el doble de dimensiones que la edición anterior porque se busca dar la idea de un Gran Hermano gigante.

Dos novedades clave tendrá esta nueva temporada para “embarrar la cancha” y provocar el máximo drama en la pantalla: por un lado, las pruebas que enfrentarán los participantes semanalmente en pos de diversas inmunidades y beneficios serán mucho más extremas y exigentes, ya no será tan fácil superarlas como en la edición 2022-23. Por otro lado, habrá gritos falsos para compensar los que la gente realiza desde las afueras de la casa, ubicada en zona norte. De esta manera, los jugadores no sabrán qué de lo que escuchan desde el exterior es cierto y que no lo es.

El Alfa, una de los cambios que probó ser exitoso en el ciclo: la incorporación de participantes mayores que chocaban en modos y valores con sus rivales más jóvenes y permitían una identificación más amplia entre el público

Una de las claves del éxito de Gran Hermano es la transmisión 24 horas de sus vicisitudes, que permite a los televidentes no solo seguir de cerca todo lo que pasa en la casa, sino que editar sus propias versiones, mostrar en redes cosas que Telefe decide no emitir y de esta manera seguir generando conversación alrededor del reality. Pluto TV, el servicio gratuito de streaming de Paramount, fue la app más buscada del país, con siete millones de descargas durante el período de emisión del programa, gracias al interés que provocaba seguir a los participantes on demand. En esta nueva edición, se podrá palpitar el minuto a minuto de manera gratuita a través de la aplicación de DirectTV, llamada DGo, que además tendrá contenidos y canales exclusivos para mostrar lo que ocurre en el set.

Otra pata fundamental de la conversación es el debate que, el año pasado, instaló todo tipo de polémicas y discusiones. Allí estarán Laura Ubfal, Ceferino Reato, Sol Pérez y Gastón Trezeguet como panelistas fijos y rotarán varios de los que ya fueron parte del staff. En La Noche de los Ex estarán presentes algunos de los participantes de la edición 2023, como Julieta Poggio.

La pantalla chica se prepara para un verano caliente con el reality que comenzará a mediados de diciembre, y en el que además llegará la final del Bailando en enero por América. Con el concepto de un Gran Hermano gigante, Telefe sube la apuesta para atraer a un público que parece haberse retirado de la TV abierta tras la consagración de Marcos Ginocchio como el ganador 2022/23.