La tensión no cede en la casa de Gran Hermano. Los participantes del reality atraviesan semanas de muchas discusiones y de enemistades que no dejan de crecer. Y durante la emisión del viernes, el estudio del programa también fue centro de no pocas discusiones.

La última eliminada fue Isabel De Negri, una participante que tuvo un importante protagonismo durante su permanencia en el juego. Uno de los episodios que la tuvo en el ojo de la tormenta fue un desafortunado comentario que hizo en referencia a Silvina Luna. La situación se dio en diciembre, cuando Lucía, Florencia, Agostina, Zoe y Catalina estaban preparando panqueques con dulce de leche, situación que llevó a Isabel a lanzarles una advertencia: “Yo les digo, más vale chupen mate, acuérdense cómo salió Silvina Luna”. Si bien tanto Zoe como Agostina no vieron una mala intención ante el comentario y aseguraron que debían cuidarse con el consumo de comida, los usuarios en redes sociales sí se espantaron ante la viralización del clip.

Ximena Capristo y Gustavo Conti Instagram: ximecapristo

Ximena Capristo y Gustavo Conti, amigos íntimos de Luna, no dudaron en hacerle un fuerte reclamo a Isabel debido a esa expresión realizada por la participante, y Capristo destacó: “A mí me molestó el comentario de Silvina Luna y me parece que está buenísimo que puedas pedir disculpas. Ella hizo un desafortunado comentario diciendo “si vas a seguir comiendo vas a quedar como Silvina Luna”, después de la tragedia y el desenlace que tuvo ella. Capaz si lo hubieses dicho de otra chica, no hubiera quedado tan fuerte”. Por su parte, Conti puso paños fríos a la situación y aseguró: “Yo creo que la señora Isabel no lo dijo por el desenlace fatal de Silvina, sino por los kilos que engordó adentro de la casa” , mientras su pareja aseguró: “Pero cayó fuerte. A uno lo tocó como a un montón de gente en las redes”. Consiente de lo inapropiado de su comentario, Isabel respondió: “Yo pedí disculpas. Yo la amaba a Silvina, la amo”.

“¿Cómo se atreve a hablar de una persona que ya no está?... mala persona”; “Ella tiene siempre esos comentarios de m... Hablar así de Silvina que ya no está en este plano. Falta de respeto total”; “Con Silvina no, la quiero fuera en cuanto salga nominada” y “A este tipa la espero en placa. Meterse con el cuerpo ajeno es horrible, y si encima te metés con alguien que ya no está”, fueron algunas de las opiniones en X (ex Twitter) que los usuarios compartieron en esa oportunidad.

Cristian U, ¿en la mira de Isabel? Instagram/@cristianurrizaga

En otro momento de la noche, Isabel se animó a revelar quién de los ex participantes le parecía más atractivo y en esa línea expresó: “Me gusta Cristian U”. El ex jugador del reality, que estaba en el piso, le dijo entonces: “Ella es una hermosa mujer. Pero un dj no puede tener novia, me di cuenta hace poco, aunque obvio que la llamaría por teléfono”. Entre risas, Alfa se metió en la conversación y dijo: “Entonces lo nuestro el sábado, ¿no?”.

La fuerte discusión entre Agostina y Emmanuel

Durante las últimas horas, la casa se mantuvo en vilo frente a una fuerte pelea entre Emmanuel y Agostina, quienes discutieron por cigarrillos y se dijeron de todo. “¿Dónde están mis cigarrillos? Que le tengo que dar tres a Emmanuel para que me haga las ondas”, señaló Catalina, pero Agostina reaccionó mal y le dijo que no lo hiciera. “¿Hay que pagarle? Como me hace calentar este Emmanuel, ¿tenés algún amigo que te pida cigarrillos?”, manifestó la participante indignada y luego fue a buscar al peluquero al patio para cuestionar su modus operandi.

“¿Vos le pediste cigarrillos a Cata para hacerle una onda?”, le preguntó Agostina y él, sorprendido, respondió: “Ah, ¿eran tuyos? Bueno convidá”. Además, sin ningún problema le reconoció que prestaba su servicio a cambio de cigarrillos, lo que enojó más a Agostina, quien consideró que debía ser “más persona”.

“Yo voy a hacer lo que yo quiera”, sentenció Emmanuel antes de comenzar un fuerte ida y vuelta de insultos, al que se sumó Catalina, quien lo amenazó y le dijo que iba a ser “el próximo” en abandonar la casa. Esto rápidamente acaparó toda la atención de los fanáticos del reality, que convirtieron la pelea en tendencia en redes sociales.

El violento encuentro fue tan reciente que ambos participantes, horas después, durante la nominación, se dieron los dos primeros votos mutuamente en el confesionario. Además, ambos quedaron en la placa de nominados para el domingo.

