Isabel de Gran Hermano reveló con qué chica de la casa tendría un romance

La nueva edición de Gran Hermano (Telefé) trajo novedades a la pantalla y a las redes sociales, en donde no se deja de replicar todo lo que sucede en la casa más famosa del país. Ahora, fue Isabel quien hizo una confesión que rápidamente se viralizó en X (ex Twitter).

“Isa, ¿vos estarías con una chica?”, le preguntó Rosina, la participante uruguaya. “Si”, respondió con firmeza la mujer, ante lo que su compañera quiso saber si estaría con alguna de la casa. “Si, porque hay alguien que me gusta”, dijo, refiriéndose a una de las hermanitas y agregó: “Primera vez en mi vida”.

“Yo nunca estuve con una mujer, pero tengo la fantasía. No me quiero ir de este mundo sin haber estado”, se sinceró Isabel. Luego, les confió a Agostina y a Rosina que no les podía contar de quién se trataba porque estaba Nicolás cerca. En ese momento, la uruguaya se dio cuenta de que en realidad se trataba de Agostina. “Es ella”, expresó y la señaló. “Ay, me muero de vergüenza”, reaccionó la expolicía.

“Me pongo colorada”, agregó Agostina. En ese momento, Isabel aseguró que darían el consentimiento con el pulgar hacia arriba e hizo una confesión muy íntima: “Me caliento con ella, y hace mucho no me calentaba”. “No le digas a nadie”, le pidió la mujer a su compañera minutos después, cuando ambas salieron corriendo hacia la habitación.

Esta no es la primera vez que la más grande de la casa es vinculada con alguno de los otros participantes, dado que en estos 15 días protagonizó rumores de que había algo con Lisandro, el mayor de los hombres. Su relación se afianzó una mañana, cuando estaban solos en el patio, contándose intimidades de su vida.

Santiago del Moro se dio cuenta de este acercamiento y trató de exponer a la pareja. Además, ellos ya se autodenominaron la mamá y el papá de la casa, dado que son los que se encargan de la cocina y juntos realizaron la primera compra semanal. Pero ahora, un nuevo shippeo comenzó en redes sociales, cuando la mujer reveló que tendría una aventura con Agostina.