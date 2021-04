Intratables: Fabián Doman hizo un particular homenaje a los docentes

Luego de las restricciones impuestas por el presidente Alberto Fernández y la posterior tensión entre el gobierno nacional y el de CABA por la presencialidad de los alumnos en las aulas, en Intratables se llevó a cabo un debate en el cual Fabián Doman decidió honrar a los docentes luciendo un guardapolvo blanco que se puso al aire del programa.

“Vamos a conducir así. Un humilde homenaje a todos los docentes”, comentó el conductor, mientras un asistente detrás de cámara le ponía el guardapolvo. “Parezco más un médico. Podría ser por los médicos pero es por los docentes. Un homenaje a ellos que el próximo lunes en el AMBA no podrán ir a trabajar y de los chicos que no podrán tener a sus docentes”, explicó Doman.

Luego, el periodista relató que en su ciclo de radio La Red decidió entrevistar a niños para que le den su opinión sobre el conflicto: “Me sorprendió que, a diferencia de nosotros que no queríamos ir a la escuela, ellos quieren ir. Se ha logrado después de tenerlos un año en la casa, que tengan ganas y estén tristes por no poder ir el lunes. Los chicos no lo pueden creer”. “Es generar motivación por la vía contraria, no está tan mal”, agregó Gustavo Grabia.

Más adelante, se discutió la reunión de Fernández y Rodríguez Larreta en Olivos. “Vamos a decir la verdad: Larreta se lleva mejor con Alberto Fernández de lo que se llevaba con Macri. Digámoslo todo, ¿no?”, deslizó Doman. “Vos fijate que paradoja, que el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández hoy es corrido por izquierda por Rodríguez Larreta, le habla de la educación y del ejército en las calles. Esa bandera le entregó a la oposición política que encabeza la Ciudad de Buenos Aires”, reflexionó Débora Plager.

