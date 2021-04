Marcha 17A: convocan a una movilización para este sábado en contra de las nuevas medidas del Gobierno

Luego de los anuncios del presidente Alberto Fernández que, entre otras medidas, incluye la suspensión de las clases presenciales y la prohibición de circulación de 20 a 6 horas en el AMBA, desde las redes sociales lanzaron una convocatoria para protestar contra las medidas recientes. La cita está pautada para mañana, sábado, a las 17, en el Obelisco.

La marcha fue impulsada por diversos usuarios descontentos con las decisiones y autoridades de la oposición, como la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y otros funcionarios quienes, minutos después del anuncio del Presidente, se movilizaron a la residencia de Olivos para mostrar su descontento.

Este jueves, el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, manifestó su disconformidad ante las restricciones que tomó el Gobierno y, durante su conferencia de prensa, mostró su desacuerdo y afirmó que harán lo posible para mantener la presencialidad en las aulas, lo que obligó a la reunión que mantuvieron junto al presidente esta mañana.

En medio de estas convocatorias, Alberto Fernández brindó nuevas declaraciones luego del encuentro que tuvo con Rodríguez Larreta, donde determinó: “A mí la rebelión no, eh, no estoy para tolerarles que hagan lo que quieran”. En este sentido, y refiriéndose a las restricciones tomadas, el Presidente afirmó: “Estoy para ayudarlos en la emergencia en la que estamos viviendo, no para tolerarles que hagan lo que quieran y la indisciplina”.

HOY 18 HS TODOS A LA QUINTA DE OLIVOS: #NOCIERRENLASESCUELAS



+#CACEROLAZO ESTA NOCHE Y MAÑANA DE 20 A 22 HS



+



SÁBADO #17A TODOS A LAS CALLES DESDE LAS 18 HS HASTA LA HORA QUE SEA



🤚¡EXIJAMOS RENUNCIAS!😡#RenunciaAlberto#17ADesobedienciaCivil#17ATODOSaLasCalles#17AYoVOY pic.twitter.com/uuDxCd45WI — 🇦🇷 🗣️📢 #17ATODOSaLasCalles #17AYoVOY 🇦🇷 (@DifusionInfo) April 15, 2021

Sin embargo, ambos dirigentes destacaron la importancia del diálogo y del intercambio de opiniones que tuvieron en esta reunión. Tras las palabras del máximo mandatario, el Jefe de Gobierno porteño brindó una conferencia de prensa donde reafirmó: “Fue una charla respetuosa y no estuvo cargada de reproches. Pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el lunes abran los colegios y ya hay varios amparos presentados ante la Corte de Justicia”.

Más allá de estas declaraciones, Rodríguez Larreta no se refirió a estas convocatorias aunque aclaró que “la responsabilidad ciudadana es muy importante en este momento y creemos que cada uno debe tomar sus propias decisiones para cuidarse”.

Por otra parte, desde la residencia de Olivos pidieron “responsabilidad social” para evitar la propagación del coronavirus y el gobernador Axel Kicillof hizo un llamado enfático a la oposición durante sus declaraciones: “Párenla; no es momento de cavar la grieta y buscar votos”.

A su vez, las organizaciones Padres Organizados, Red de Familias y Padres por la Educación, propusieron movilizarse en favor de “las escuelas y los niños”, y llamaron a congregarse este viernes a las 17 horas frente al Palacio Pizzurno, donde funciona el Ministerio de Educación de la Nación.

LA NACION