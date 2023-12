escuchar

Este miércoles, los participantes de Gran Hermano se prepararon para enfrentar la segunda prueba de liderazgo con un aliciente especial: ahora saben que, además de la inmunidad y de poder sacar a uno de sus compañeros de la placa de nominados, tienen la potestad de hacer subir a otro y ponerlo en la cuerda floja. Por eso, si durante la primera prueba de la que resultó ganadora la recién llegada Sabrina se sacaron chispas para conseguir el triunfo, en esta oportunidad la tensión fue aún mayor.

Con la casa dividida entre Isabel, Lisandro y “los populares”, entre los que se encuentran Joel, Denisse, Sabrina y Rosina, por un lado, y Catalina, Carla, Lucía, Agostina, “Furia” y Florencia, por otro, el clima fue irrespirable desde la mañana . “¿Están preparados para perder?”, le espetó “Furia” al grupo contrario, despertando la ira de la más grande de la casa, que les pidió a Joel y a Zoe que por favor ganaran la competencia. Luego, aclaró: “Que gane un varón”, sabiendo que casi todas las mujeres están en el otro bando.

En este caso, la prueba fue de equilibrio y precisión: los concursantes debían llevar un vaso arriba de un palo por una especie de trampolín y luego atravesar un circuito de vallas. Los que consiguieron terminar el desafío con los mejores tiempos, y por ende clasificaron para la prueba, fueron Alan, Martín y Agostina.

La final se emitió en vivo: tuvieron diez minutos para llevar tres tarros hacia la posta final del circuito. Los primeros en lograr llevar el primero de los elementos fueron Martín y Agostina, pero con el correr de los minutos se evidenció el cansancio y la falta de concentración de los tres. Martín fue el que consiguió luego llevar el segundo e inmediatamente a su compañera se le cayó uno mientras intentaba apilarlo, y volvió a ocurrirle segundos después. El triunfador resultó Martín e Isabel se mostró muy feliz por el resultado.

Luego, Santiago Del Moro les preguntó cómo se preparaban para la segunda nominación, que se llevará a cabo el miércoles por la noche y, ante el silencio de todos, Emmanuel tomó la palabra: “ Te dicen a vos que están tranquilos, pero la verdad es que están todos muy nerviosos. Estamos todos a flor de piel ”.

“Lo que no está bueno es que haya ciertos grupos. Creo que todos podríamos llevarnos bien porque pasaron muy pocos días. Y aunque estamos en un juego, tenemos que tratar de ser buenas personas. Y por ahí los ‘lleva y trae’, los malos entendidos o no decir las cosas en la cara, a mí, por lo menos no me va. Yo trabajo con personas de veintipico, más chicos que yo, en el hospital, y la verdad es que no se comportan como algunos acá”, agregó Catalina, refiriéndose seguramente a Isabel, pero sin nombrarla.

Y sumó: “Hay ciertas cosas que cantan... Eso es parte de la convivencia. Pero los que llevan y traen... Capaz que están jugando y no son así en la vida real, pero cansan”.

En otro momento de la charla, Del Moro les pidió que hablaran sobre sus momentos más difíciles. El primero fue Federico “Manzana” Farías, que contó que el año pasado había pasado por una fuerte depresión. Inmediatamente, Del Moro le pidió a Isabel que hablara sobre sus pesares, pero la más grande de la casa se negó, en medio de un ataque de llanto.

El conductor insistió entonces con Juliana. “Uno habla en el momento en el que tiene que hablar como para que las personas se den cuenta con quién están conviviendo. Y, básicamente, tienen que aprender -lo digo en público y ahora que estamos en vivo- que más allá de tener dolores, no hace falta lastimar a los otros por estar dolidos. Es un gran mensaje: por más que te hayan pasado cosas malas en la vida, no tenés el derecho de lastimar a los demás por estar lastimado ”, disparó “Furia”, en alusión, seguramente, a Isabel, una de sus grandes enemigas dentro de la casa. “Estar rota no te da derecho a romper. Y hay veces que veo gente que está dolida, como yo, pero no se da cuenta de lo que hace: maltratar, llevar y traer, o pequeñas cositas que se vuelven demasiado intensas, porque acá todo se potencia”, continuó.

“Estuve todos estos días pidiendo un psicólogo, porque sentía que hay una división muy grande y no me gusta esa cuestión. Intento no cargar a nadie con eso y que sea un tema mío a tratar con los psicólogos o con Gran Hermano. Aparte, estoy pendiente de no desenfocarme de la razón por la que vine, porque a veces nos terminamos yendo por peleas o cosas que nos sobrepasan. Yo vine a este reality porque era mi sueño. Y hoy, estar entrenándonos con el Chino y ver la gráfica, es muy fuerte. Hay que perseguir los sueños. A mí me costó mucho estar acá y también que no me importe el qué dirán”, indicó, a su vez, Florencia.

Para el final del programa, Del Moro anunció que había un “comunicado rojo” de Gran Hermano; se están analizando varios posibles complots y la definición se dará a conocer este miércoles de acuerdo a las nominaciones.

LA NACION

Temas Gran Hermano