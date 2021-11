La Academia. El reclamo de Jimena Barón a Guillermina Valdes: “Te quejás todo el tiempo de que no te incluimos”

El ritmo merengue se encuentra muy cerca de llegar a su final. Con pocos participantes aún en certamen, poco a poco, ShowMatch se aproxima a su recta final y, durante la noche del viernes, Marcelo Tinelli recibió a dos parejas. De esa manera, Pachu Peña por un lado, y Cande Ruggeri por el otro, se presentaron en una nueva emisión de “La Academia”.

La responsable de abrir la pista de viernes, fue Cande Ruggeri, que con mucha emoción expresó cuando llegó al piso: “Es la primera vez que llegó hasta los diez”, en referencia a que se encuentran solo esa cantidad de parejas en competencia. Y luego de eso, se entregó a un baile que tuvo casi todos, muy buenos puntajes. Ángel de Brito se mostró decepcionado por la propuesta, y comentó: “El cansancio se empieza a notar. Estuvo bien bailado, pero me pasó le faltó algo que no sé qué es, no sé si es onda, fuerza, porque no falló nada, pero hay algo que hoy no me pasó” (4). A diferencia de su compañero, Carolina “Pampita” Ardohain aseguró que Cande está “en su mejor momento”, y detalló: “Hay algo natural que está en vos, que cada día estás mejor, más potente en la pista. Y ustedes están entre los más virtuosos, aunque quizá me faltó alguna cosa” (8).

Antes de dar su devolución, Guillermina Valdes tuvo que justificar por qué no quiso aceptar una invitación a cenar con el resto del jurado. En ese momento, Pampita dijo. “Está invitada, pero no puede”, pero Valdes replicó: “Ellos, el jurado, arreglaron cuando les quedaba bien, y después me lo comunicaron”. Hernán Piquín salió al cruce de esa versión, y exclamó que no era verdad, y Jimena Barón fue fue tajante en su opinión: “Fue espontáneo. No seas así, te quejás todo el tiempo que no te incluimos, te incluimos y después no venís, qué complicada”. Al parecer, la excusa de Guillermina es que se quedaba con sus hijos, pero sus compañeros del jurado le dijeron que ellos ya están grandes.

Finalmente, Valdes dio su devolución, y explicó: “Más allá de que estuvo un poco desprolijo, no estuvo la fuerza que siempre tienen, pero destacó que arriesgás y hacés unos trucos tremendos” (voto secreto). Luego Jimena Barón, con mucho entusiasmo, exclamó: “Es una barbaridad lo que estás bailando, es increíble. Hicieron una coreografía alucinante. Y creo que tuvieron muchísima energía. Aunque tal vez tuvo demasiado trucos” (9). En el cierre, Piquín destacó que “hubo mucho enlace, y mucho truco, y los que hicieron estuvieron bien. No sos bailarina, pero estás bailando como una” (8).

La segunda pareja de la noche, fue la compuesta por Pachu Peña y Flor Díaz. “Muchísimas gracias a la gente que nos votó. De corazón, mil gracias”, aseguró el comediante en alusión la última votación, en la que fue salvado por el público. Y dicho eso, se entregó a un baile, que no dio buenos resultados. Al momento de puntuar, De Brito muy punzante aseguró: “Te felicito por el voto del público, lo vas a necesitar. Hubo tres cosas que me gustaron mucho, por eso un tres” (3). Más adelante, Pampita destacó que la competencia está en un nivel muy alto, y que se empieza a notar la diferencia, y a continuación detalló: “En este merengue faltó de todo, movimiento de cadera, certeza en los trucos, se veían dos energías distintas entre vos y Flor, faltó la cosa latina” (5).

Cuando tomó la palabra, Valdes lo felicitó por el humor, pero notó que el baile no fue lo mejor (voto secreto), mientras que Jimena Barón agregó: “Pachu te amo, pero estabas en pánico, ni siquiera sonreías. Fue rarísimo todo, no sé qué decirte, no estabas ni simpático, ni actuando, ni tampoco hubo nada de merengue. Mínimo actuame, necesito verte disfrutar, y hoy no pasó” (3). Por último, Piquín dijo en el cierre: “El baile no me gustó, porque no lo vi. Flor hizo trucos sola” (3). Con catorce puntos, Pachu se convierte en el puntaje más bajo de la round, y va directamente al duelo.