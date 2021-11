La Academia: en una noche de romances desmentidos, el cero volvió a la pista

Tras un miércoles marcado por el puntaje perfecto conseguido por Noelia Marzol, llegó una nueva noche de merengue a “La Academia”, con dos nuevas parejas probando suerte en la pista.

Los encargados de romper el hielo fueron Celeste Muriega y Maxi Diorio. Antes de que bailaran, Marcelo Tinelli quiso saber si eran ciertos los rumores que vinculan a la bailarina con el modelo Mario Guerci, también participante del concurso.

“Mi corazón está solo, ahora está solo. Y mi cuerpo también”, aseguró Muriega. Guerci, que se encontraba también en el estudio, expresó, a su vez: “El mío también. Estoy bárbaro. Somos amigos. Just friends”.

Tras ver la propuesta de Muriega y Diorio, que bailaron al ritmo de “Chica sexy”, de Banda XXI, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito (4).

“Bailan increíble, pero tienen un problema: Noelia Marzol, que subió la vara muy alta para los bailarines profesionales. Lo de ustedes se notó un poco más flojo. No les puedo pedir lo mismo a ustedes que a los que no son profesionales. Hoy no me gustó tanto”, señaló el conductor de Los ángeles de la mañana.

Pampita Ardohain (8), en tanto, indicó: “Este es un equipo que baila espectacular todos los ritmos, son buenos con los trucos, sin embargo, en esta coreo algo me falló. Es muy aeróbico este ritmo y lo llevaron súper bien, pero no sabría explicar qué me faltó”.

“Si ella no lo sabe explicar, qué hacemos”, interrumpió Eugenia Gil Rodríguez, una de las jefas de coaches. Y la miembro del jurado insistió: “A veces no lo sentís, no te llega la piel de gallina”

“Tenemos que saber qué es lo que no le gustó para cambiarlo”, explicó Gil Rodríguez, peor no logró que Pampita diera precisiones. “No lo sé. Son muy talentosos, lo vi plano de principio a fin. La coreo me pareció una más, a pesar de haber estado bien. En otros ritmos nos hemos parado a aplaudirlos”, indicó la modelo.

“Yo no me canso de ponerles 10 esta pareja, peor me pasó algo parecido a lo que le ocurrió a Caro. Al ser dos profesionales, tienen una ventaja. Y lo que tiene que suceder es que te haga vibrar, que es lo que siempre logran. Y hoy no pasó”, coincidió Guillermina Valdes, dueña del voto secreto durante esta ronda.

“Los noté imprecisos hoy. Celeste es una bestia bailando, con mucho poder pero también con mucha precisión, y hoy se vio todo más bruto, incluso en los trucos”, explicó Jimena Barón (7).

Por último (8), Hernán Piquín expresó: “A mí me gustó mucho, porque bailaron por toda la pista. Es cierto que se vieron imperfecciones, los pies no estuvieron estirados... Los enlaces y la energía estuvo bien, pero por momentos tanta energía los saca de eje”.

Luego llegó el turno de Guerci y Soledad Bayona, quienes negaron la “percepción” de De Brito de que algo pasa entre ellos. “Yo estoy en pareja”, recordó la bailarina.

Juntos, bailaron al ritmo de “Tu sonrisa”, de Elvis Crespo, y a pesar del esfuerzo, la propuesta tuvo un final fallido.

“Soledad es quien más elogios se levó en la pista y Mario va evolucionando, peor hy no funcionó. Venía bien, prolijo, pero el final fue un desastre”, indicó De Brito, que decidió calificar lo que acababa de ver con un cero.

“Lo han hecho bárbaro hasta acá. A Mario no le habíamos puesto fichas y se fue ganando un lugar. Estamos felices de que estén entre los diez mejores participantes porque se rompieron el lomo. Son los grandes remadores de este certamen. Hoy no salió”, coincidió Pampita (6).

“Siempre resaltamos el trabajo que hacen. Lo sentí incómodo a Mario con las manos y el truco final fue simbólico, porque se sintió una incomodidad. A veces suceden estas cosas, pero siempre tengo palabras de felicitaciones para este equipo”.

“Noté la incomodidad por sus tamaños y entre ustedes. Había sonrisas exageradas. Los noté tensos y el final falló. NO me pareció una gran noche”, indicó Barón (5).

“No vi los enlaces del merengue. Sole es una bomba, pero hoy no brilló como siempre. Los felicito por estar en esta instancia en el programa, porque traen siempre cosas buenas, pero hoy no vimos eso” (5).