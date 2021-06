La Academia: la Madonna de Mariana Genesio decepcionó al jurado

El jurado indicó que fue la gran revelación de la primera ronda y con la presión de seguir sorprendiendo, Mariana Genesio volvió a la pista de “La Academia” en la segunda ronda de imitaciones. La actriz decidió ponerse en la piel nada menos que de Madonna, pero para bajar un poco las expectativas, indicó en la previa con Marcelo Tinelli: “Es mi ídola de toda la vida y vengo a destruir uno de sus temas. Para mí, cantar es muy difícil porque me da vergüenza”.

Tras ver la performance de Genesio junto a su bailarín, Rodrigo Jara, el primero de los miembros del jurado en dar su devolución fue Ángel De Brito. “Mariana arrancó en el medio como la prima de Valeria Mazza. Se inventó un cuento hermoso”, recordó el chimentero. Y continuó: “En Nueva York me llevó a un lugar prohibido... Un día vamos a contar la anécdota entera. Es brava, Mariana. ¿Con el bailarín, qué onda?”, quiso saber, pero los participantes negaron que pasara algo entre ellos.

“Si esto fuera una ronda de música disco, me hubiese gustado, pero Madonna es un personaje difícil de emular. Ganaron en la parte de ‘Vogue’, pero la imitación se quedó en el camino. Un lindo cuadro musical, pero no me gustó”, expresó el conductor de Los ángeles de la mañana y la calificó con un 4.

“Se nota que Mariana ensaya un montón y lo está disfrutando, pero Madonna es la reina y hay que estar en esos zapatos. Algunos momentos me gustaron y otros estuvieron más flojos. Faltó una pisada más firme. Una difícil elección para estar a la altura. No se rindan, chicos”, sumó Pampita Ardohain, dueña del voto secreto durante esta segunda ronda.

Jimena Barón agregó: “Me encanta tener a Mariana acá. Hoy la noté inestable, y no sé si tiene que ver con que es la segunda vez después de que brilló. Noto como un miedo que no hubo en la primera gala. De la primera gala a esta, bajó el nivel y hay que ir para arriba porque es una competencia. Hubo un minutito en el que vi a Madonna, pero sentí algo de pánico. Me fascina, pero hoy no me gustó” (5)

“Cuando salió con el ritmo de los cubos fue tan show de Hollywood que esperaba algo mejor, pero la vi floja técnicamente, dura por momentos. Entiendo que le dé vergüenza, pero acá se la tiene que sacar porque tiene que disfrutar, porque así nos hace disfrutar a todos. Hay que corregir las piernas, estirar las rodillas. Esta noche no fue como la primera noche, me gustó, pero no me deslumbró”, cerró Hernán Piquín (4). “Pasé de revelación a decepción”, bromeó la actriz, como cierre. De esta manera, Genesio se quedó con el segundo puntaje más bajo de la ronda.

LA NACION