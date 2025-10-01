LA NACION

En fotos: de Brenda Gandini a Dalma Maradona, los famosos que acompañaron a Agustina Macri en el preestreno de su película

La directora recibió el apoyo de su familia y de distintas figuras del espectáculo para la proyección de Miss Carbón, protagonizada por Lux Pascal

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia en la avant premier de Miss Carbón, dirigida por Agustina Macri
Brenda Gandini y Gonzalo Heredia en la avant premier de Miss Carbón, dirigida por Agustina MacriGerardo Viercovich - LA NACION
Anoche, en Cinépolis plaza Houssay, se realizó la avant premier de Miss Carbón, la película dirigida por Agustina Macri (izquierda), escrita por Erika Halvorsen (derecha) y basada en la historia de Carla Antonella Rodríguez (centro), la primera mujer que trabajó en la mina de carbón de Río Turbio
Anoche, en Cinépolis plaza Houssay, se realizó la avant premier de Miss Carbón, la película dirigida por Agustina Macri (izquierda), escrita por Erika Halvorsen (derecha) y basada en la historia de Carla Antonella Rodríguez (centro), la primera mujer que trabajó en la mina de carbón de Río TurbioGerardo Viercovich - LA NACION
Florencia Macri, la hija menor de Franco, estuvo presente para acompañar el proyecto de su sobrina. El film protagonizado por Lux Pascal se estrena este jueves en los cines de Argentina
Florencia Macri, la hija menor de Franco, estuvo presente para acompañar el proyecto de su sobrina. El film protagonizado por Lux Pascal se estrena este jueves en los cines de ArgentinaGerardo Viercovich - LA NACION
Cora Reutemann, Yvonne Bordeu y Federico Giménez Zapiola no quisieron perderse la proyección
Cora Reutemann, Yvonne Bordeu y Federico Giménez Zapiola no quisieron perderse la proyecciónGerardo Viercovich - LA NACION
Dalma Maradona fue a acompañar a su amiga Erika Halvorsen- "Hermosa historia, hermoso libro, hermosamente contada", expresó la actriz en sus historias de Instagram
Dalma Maradona fue a acompañar a su amiga Erika Halvorsen- "Hermosa historia, hermoso libro, hermosamente contada", expresó la actriz en sus historias de Instagram Gerardo Viercovich - LA NACION
Mariana Genesio Peña, lista para ver la película con sus pochoclos en mano. "Una vez más, Erika Halvorsen echando luz y visibilizando vidas que merecen ser contadas. La de Carla Antonella es admirable y hermosa", sostuvo en sus redes sociales la protagonista de Pequeña Victoria
Mariana Genesio Peña, lista para ver la película con sus pochoclos en mano. "Una vez más, Erika Halvorsen echando luz y visibilizando vidas que merecen ser contadas. La de Carla Antonella es admirable y hermosa", sostuvo en sus redes sociales la protagonista de Pequeña VictoriaGerardo Viercovich - LA NACION
Brenda Gandini y Gonzalo Heredia tampoco quisieron perderse el preestreno de Miss Carbón. "Todos deberían verla para entender un poco más la lucha contra los prejuicios y la lucha de toda una comunidad que sigue en 2025 peleando más que nunca", comentó la actriz
Brenda Gandini y Gonzalo Heredia tampoco quisieron perderse el preestreno de Miss Carbón. "Todos deberían verla para entender un poco más la lucha contra los prejuicios y la lucha de toda una comunidad que sigue en 2025 peleando más que nunca", comentó la actriz Gerardo Viercovich - LA NACION
La top model Milagros Schmoll disfrutó de Miss Carbón, película que fue proyectada días atrás en el Festival de San Sebastián
La top model Milagros Schmoll disfrutó de Miss Carbón, película que fue proyectada días atrás en el Festival de San Sebastián Gerardo Viercovich - LA NACION
Bárbara Lombardo fue otra de las actrices que dijo presente para apoyar el film dirigido por Agustina Macri
Bárbara Lombardo fue otra de las actrices que dijo presente para apoyar el film dirigido por Agustina MacriGerardo Viercovich - LA NACION
Un día después de acudir a la ceremonia de los premios Martín Fierro y antes de regresar al escenario con La revista del Cervantes (este viernes 3), Monna Antonópulos estuvo en la avant premier de Miss Carbón
Un día después de acudir a la ceremonia de los premios Martín Fierro y antes de regresar al escenario con La revista del Cervantes (este viernes 3), Monna Antonópulos estuvo en la avant premier de Miss CarbónGerardo Viercovich - LA NACION
Marou, la hermana de Calu Rivero, contó que una mujer la confundió con Lux Pascal, la protagonista del film
Marou, la hermana de Calu Rivero, contó que una mujer la confundió con Lux Pascal, la protagonista del film Gerardo Viercovich - LA NACION
Clara Kovacic, conocida como la scream queen argentina por su participación en el género de terror, y una de las actrices de Homo Argentum
Clara Kovacic, conocida como la scream queen argentina por su participación en el género de terror, y una de las actrices de Homo Argentum Gerardo Viercovich - LA NACION
El cálido saludo entre Benjamín Amadeo y Brenda Gandini
El cálido saludo entre Benjamín Amadeo y Brenda GandiniGerardo Viercovich - LA NACION
La actriz y dramaturga María Marull, que junto a su hermana Paula será reconocida el próximo martes 7 en la Casa de la Provincia de Santa Fe por su contribución a la cultura
La actriz y dramaturga María Marull, que junto a su hermana Paula será reconocida el próximo martes 7 en la Casa de la Provincia de Santa Fe por su contribución a la culturaGerardo Viercovich - LA NACION
"Hoy me hicieron orgullosa de ser argentina", aseguró Edda Bustamante después de ver la película
"Hoy me hicieron orgullosa de ser argentina", aseguró Edda Bustamante después de ver la películaGerardo Viercovich - LA NACION
Mariana Genesio Peña y Payuca posaron juntas para las cámaras
Mariana Genesio Peña y Payuca posaron juntas para las cámaras Gerardo Viercovich - LA NACION
Brenda Gandini, Jazmín Stuart, Agustina Macri y Gonzalo Heredia
Brenda Gandini, Jazmín Stuart, Agustina Macri y Gonzalo Heredia Gerardo Viercovich - LA NACION
Stuart se divirtió conversando animadamente con Heredia en la previa a la proyección
Stuart se divirtió conversando animadamente con Heredia en la previa a la proyecciónGerardo Viercovich - LA NACION
Los protagonistas detrás de Miss Carbón, que mañana se estrena en los cines del país
Los protagonistas detrás de Miss Carbón, que mañana se estrena en los cines del paísGerardo Viercovich - LA NACION
