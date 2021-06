Netflix: los estrenos de películas en junio de 2021

Desde el largometraje de La casa de las flores a una comedia original de la plataforma protagonizada por Kevin Hart, repasamos los principales estrenos del mes

El catálogo de Netflix se renueva este mes con largometrajes que van desde una disparatada comedia negra hasta un drama familiar protagonizado por Kevin Hart. Asimismo, nos reencontraremos con los hermanos De la Mora en la película derivada de la exitosa serie mexicana La casa de las flores.

Aquí, las principales películas que llegan a la plataforma de streaming:

*CARNAVAL (2 de junio)

Carnaval Netflix

Nina (Giovana Cordeiro) es una influencer extremadamente popular cuya vida privada se ve expuesta por un video viral en el que se ve cómo su novio la engaña. Para combatir el mal momento, Nina acepta un viaje que le regalan para disfrutar del carnaval de Bahía, y aprovecha la ocasión para intentar cosechar más seguidores. Sin embargo, no estará sola, ya que viajará con sus mejores amigas: Michele (GKay), Vivi (Samya Pascotto) y Mayra (Bruna Inocencio). Cada una de ellas se entregará a la travesía compartida de manera diferente. Michele es quien más experiencia tiene en el amor, Maira es la más espiritual del grupo, y Vivi es considerada una nerd, dispuesta a disfrutar por primera vez de una celebración de tal magnitud. Ese viaje impensado cambiará sus vidas para siempre y le enseñará varias lecciones a Nina, quien advierte que las redes sociales son un arma de doble filo. Carnaval fue dirigida por el brasileño Leandro Neri.

Trailer de Carnaval

*PRETTY GUARDIAN SAILOR MOON ETERNAL: LA PELÍCULA (3 de junio)

Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: la película Netflix

Fanáticos de Sailor Moon, este es su mes. Netflix anunció el estreno del largometraje de animación de atractiva premisa. “Tras un eclipse total de Sol, la Tierra queda sumida en una densa oscuridad. Para devolverle la luz, el grupo de Sailor Guardians deberá unirse una vez más”, adelantó la plataforma de streaming sobre la trama del film que funciona como continuación de Sailor Moon Crystal, cuyo arco narrativo está lógicamente inspirado en el manga original de Naoko Takeuchi, quien vuelve a supervisar una adaptación de una de sus creaciones que causan furor. La película consta de dos partes que se estrenarán en simultáneo y que fueron dirigidas por la japonesa Chiaki Kon, con guion de Kazuyuki Fudeyasu, basada en el material original de la obra de Takeuchi que no pierde vigencia y que siempre despierta la nostalgia.

Trailer de Pretty Guardian, Sailor Moon Eternal

*SELVA TRÁGICA (9 de junio)

Selva trágica Netflix

La quinta película de la directora mexicana Yulene Olaizola llega a la plataforma luego de su gran paso por el Festival Internacional de Cine de Venecia y el Festival de Cine de Nueva York. Selva trágica está ambientada en 1920 en la selva maya, donde Agnes, una ominosa joven, se interna en las profundidades de la jungla para liberarse de un matrimonio arreglado. “La naturaleza indómita fusiona lo humano con lo sobrenatural”, adelanta Netflix sobre este aclamado largometraje protagonizado por Indira Rubie Adrewin, Gabino Rodriguez y Gilberto Barraza. Olaizola adapta una leyenda maya y le da forma de thriller con cierto enfoque documental, y fotogramas extraordinarios.

Selva trágica - Trailer

*PATERNIDAD (18 de junio)

Paternidad Netflix

Paul Weitz, director de interesantes películas como Un gran chico y Grandma, vuelve al ruedo con un drama que parte de una dura premisa, basada en las memorias de Matthew Logelin. El comediante Kevin Hart interpreta al escritor, quien se enfrenta a la repentina muerte de su esposa Liz, quien muere un día después de dar a luz a su hija Maddy. El protagonista deberá atravesar el proceso de duelo y criar a la pequeña, por quien hará hasta lo imposible por darle una vida feliz. Paternidad promete mostrar una nueva faceta de Hart como actor y fue escrita por Weitz junto a Dana Stevens, quienes se basaron en el libro de Logelin titulado Two Kisses for Maddie: A Memoir of Loss and Love. La película también cuenta con las actuaciones de Alfre Woodard, Lil Rel Howery, DeWanda Wise, Paul Raiser, y la pequeña Melody Hurd.

Paternidad - Trailer

*LA CASA DE LAS FLORES: LA PELÍCULA (23 de junio)

La casa de las flores: la película Netflix

Luego de tres temporadas y una historia que parecía cerrar todos los cabos sueltos, el creador de la serie La casa de las flores, Manolo Caro, concibió la inevitable película que se desprende de su exitosa ficción. En este regreso, los hermanos De la Mora traman, fiel a su esencia, un despiadado plan para ingresar en la vieja casa familiar y recuperar un tesoro que tiene un costo invaluable, y “que revelará los secretos que aún viven en las paredes”. Caro dirigió la película y la coescribió junto a Gabriel Nuncio, y en ella volveremos a ver a Cecilia Suárez, Dario Yazbek y Aislinn Derbez, los memorables hermanos de la familia.

“Creo que La casa de las flores es una evolución de esa televisión que dio México tan fructífera de los años 70 y 80. Ahora tenemos la oportunidad de tener una dramedia que habla de un matriarcado y de cosas que tal vez hablarían esas telenovelas si siguieran existiendo”, le expresó el realizador mexicano a la publicación Fotogramas sobre su comedia negra que irrumpió con éxito en Netflix en 2018, y que marcó la vuelta a la TV de la diva Verónica Castro.

*ESTADOS UNIDOS: LA PELÍCULA (30 de junio)

Estados Unidos, la película Netflix

Dirigida por Matt Thompson, con guion de Dave Callaham, llega a Netflix un film de animación con la parodia bien al frente. De acuerdo a lo informado por la plataforma de streaming, Estados Unidos: la película nos muestra cómo ”George Washington y su compa Sam Adams, armados con motosierra y cerveza, se unen para derrotar a los británicos en esta versión burlesca de la revolución estadounidense.” Hasta el momento no hay demasiada información sobre esta inusual producción que, por lo que podemos inferir, mostrará el lado B de los padres fundadores de los Estados Unidos. Channing Tatum es quien le pone la voz a un justiciero Washington en esta comedia de animación de ineludible irreverencia.

