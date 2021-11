La Academia: Noelia Marzol brilló y Pampita le puso los puntos a Lizardo Ponce

Este miércoles, Marcelo Tinelli dio por inaugurada una nueva noche a puro merengue en “La Academia”. Los encargados de abrir la pista fueron Noelia Marzol y Jonathan Lazarte, una de las parejas con mejor desempeño en el certamen. “Estoy cansada como cualquier persona a esta altura del año. Nosotros ensayamos de lunes a lunes”, reconoció la actriz, en la previa.

En este caso, la Marzol y su compañero bailaron al ritmo de “El mismo calor”, de Banda XII, y su performance lejos de revelar su cansancio, mereció los aplausos y los elogios de los miembros del jurado.

Como todas las noches, el primero en dar su devolución fue Ángel De Brito (10): “¡Cómo no vas a estar cansadas con estas cosas que hacen! Es impresionante el esfuerzo. Yo nunca vi un merengue así. De lo mejor que vi este año en la pista”.

Pampita Ardohain (10), que concurrió con uno de los vestidos que usó la noche anterior en la ceremonia de entrega de los Martín Fierro de cable y con la estatuilla que cosechó su programa, Pampita Online, indicó: “Me encanta este equipo. Con el primer truco, ya se ganaron un buen puntaje, pero siguieron. El final nos puso la piel de gallina. Son maravillosos y es un placer verlos en la pista. Están para competir internacionalmente. Felicitaciones”.

“No se puede decir esto en la tele, pero es una guachada lo que hicieron. Noe me generó adrenalina. Me pasaron un montón de cosas. Si ahora está cansada, no me imagino qué puede hacer Noelia a un cien por ciento. Son mi pareja favorita”, coincidió Guillermina Valdes, dueña del voto secreto. La miembro del jurado aprovechó, además, para responderle a Lourdes Sánchez, quien reemplazó durante la semana pasada a Jimena Barón en el estrado y aseguró que sus compañeras eran “un embole”. Mirando seria al conductor, Valdes disparó: “Solo quiero saber si ella se considera divertida”.

“Espectacular. Son excelente y traen condimentos nuevos, como el vértigo. Es una locura lo que hicieron. ¡Las vueltas! Lo disfruté muchísimo. Sigan así y los veo en la final”, señaló Jimena Barón (10).

“Yo vi una clase, una demostración de cómo se baila. Hubo líneas, giros, y todo lo hicieron fantástico. Es un equipo excelente, crean, crean y crean. Los chicos van de acá a la final directo”, finalizó Hernán Piquín (10).

Luego de que Marzol y Lazarte cosecharan el puntaje perfecto, llegó el turno de Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala. “Yo siempre voy después de Cachete Sierra, de Noelia, nunca detrás de Pachu Peña. Igual, daremos todo”, se quejó el influencer. Además, intentó explicar por qué en una entrevista aseguró que Pampita estudió danza en un garage. “Se lo escuché decir a ella”, aseguró.

Sin embargo, la miembro del jurado negó sus dichos. “No era un garage, estudié en la academia de Noemí Chejolan, una academia con mucha disciplina. Muchas de sus estudiantes son hoy bailarinas titulares del Teatro Colón”, le aclaró la modelo y conductora. Y agregó: “Un semillero de grandes bailarinas, rendíamos en el Colón con Wasil Tupin, el gran maestro. Tengo todos los títulos y te los puedo traer”.

Luego de ver a la pareja balar al ritmo de “La mordidita”, de Ricky Martin, De Brito (4) expresó: “Josefina baila increíble, a pesar de los obstáculos... Lizardo va mejorando, va intentando. Eso me gusta, el entusiasmo y que no se canse. Llegó bastante lejos”.

“Yo que lo traté tan bien en el ritmo anterior y él me pelea. Creo que es show lo que está haciendo. Quiere quedarse como sea”, arrancó su devolución Pampita (7). Y continuó: “Veo un cambio abismal desde que Lizardo empezó hasta ahora. Noto el avance y las ganas de competir. No podemos comparar a Lizardo con los talentosos. Hubo varias cosas desprolijas: los agarres, los enlaces... Buenas intenciones. Ella es una gran compañera, valiente”.

Valdes estuvo de acuerdo con su colega: “No me parece bien comparar a una pareja con otra. En este caso en particular, son muy diferentes. Noelia baila como los dioses y tiene una gran formación. Lizardo está queriendo mejorar, y yo lo valoro”.

La amiga del influencer, Barón (6), indicó a su vez: “Yo te amo con el alma. Esto es merengue, un ritmo subestimado que tiene mucha línea. Vos estás encorvado y muy destartalado todo el tiempo. Tengo que ser justa. Jose hizo las piruetas y las cosas sola. Los agarres no fueron concretos. Me gustó, pero estuvo más flojo que otros merengues”.

“Estamos en la recta final y hay que venir más fuerte. Es difícil si no bailas, pero haya que ensayar más. Jose es increíble. Se manda y se tira, y si no estás vos, lo va a hacer igual. Yo no vi mucho merengue, vi actitud” (6).