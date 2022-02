Cachete Sierra habló sobre su relación con Fiorella Giménez: “Estamos conviviendo por primera vez”

Desde las sierras cordobesas, Agustín “Cachete” Sierra habló sobre su gran presente laboral y sentimental. Mientras sigue en plena temporada teatral con Una noche en el hotel, el actor está estrena además convivencia con Fiorella Giménez; su otrora partenaire en Showmatch, La Academia.

Si bien está feliz por su exitosa temporada en Carlos Paz, Cachete destacó los sinsabores de dejar su casa durante tanto tiempo. “Es difícil irse dos meses y medio. Yo llegué acá el 20 de diciembre cuando terminé La Academia y es complicado alejarse por tanto tiempo, pero con esta paz que es Villa Carlos Paz, la gente del interior que viene a verte y el grupo humano que encontramos fuera del escenario, terminó siendo una experiencia increíble. La verdad es que nos divertimos mucho arriba del escenario pero sobre todo después de cada función, en asados, charlas... Nos acompañamos mucho”, contó el galán desde el móvil de Nosotros a la mañana, por eltrece.

Cachete Sierra,, Rocío Igarzabal, Pachu Peña, Pedro Alfonso, Camilo Nicolas, Georgina Barbarossa y Sofía Macaggi protagonizan la comedia Una noche en el hotel Gerardo Viercovich

Su primera convivencia

A pesar de estar haciendo un éxito junto a Pedro Alfonso y Georgina Barbarossa, Sierra asegura que lo que más lo sedujo de esta propuesta no fue el guion sino el elenco. “No me fijé tanto en el libro, sino en el grupo humano. Más aún, sabiendo que me iba dos meses y medio de mi casa. Acá lo que realmente necesitás es formar una familia. Hoy Georgina es como una tía para mí. Es fundamental llevarse bien con el equipo, porque sino estás solo”, advirtió.

Tras reconocerse como un gran asador (“me traje mi fogonero para poner hacer fuegos de cuatro o cinco horas”), el ex Casi Ángeles confesó haber dado un paso más en la relación con su novia, la bailarina Fiorella Giménez. “Estoy conviviendo por primera vez con Fio. Ella está en Stravaganza y yo en Una noche en el hotel”, indicó. Ante la sorpresa del panel, Carlos Monti quiso saber más. “¿Ya están pensando en algo más formal?”, preguntó. “¿Cuánta más formalidad querés?”, lanzó Sierra entre risas.

“Estamos en pareja, nos mostramos juntos y estamos viviendo juntos. Tampoco es que estamos muy alejados de lo que veníamos haciendo. Cuando estábamos en La Academia ella vivía en Luján y la mayoría de los días se quedaba a dormir en casa, teníamos la justificación del ensayo al otro día pero en realidad era porque queríamos estar juntos”, reveló enamorado.

Respecto a si van a seguir conviviendo cuando vuelvan a Buenos Aires, expresó: “Veremos, todavía no lo hablamos. Estamos planificando el tema del trabajo. A ella le quieren extender su estadía acá, no sabe si se van de gira, estamos viendo si nos tomamos vacaciones juntos, o si nos extrañamos un poco, así que todavía no se habló de convivencia allá. Hace cinco meses que estamos juntos, es muy pronto para casamiento”, remató.