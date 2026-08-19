La gran final de Es mi sueño: un concursante se alzó con los $100.000.000 en una noche a pura emoción

A las 21 en punto, desde el Teatro Ópera, Guido Kaczca apareció en pantalla para dar por comenzada la gran final de Es mi sueño, el programa que, desde la pantalla de Eltrece buscó durante este año al mejor cantante del país.

A esta instancia llegaron ocho participantes: Ailén, Tomás, Julián, Emilio, Dana, Diego, Alan y Margarita, que competirían por el gran premio de 100 millones de pesos. Además, a lo largo de la noche se enunciarían quiénes fueron los tres participantes elegidos por el jurado para competir en la segunda temporada del ciclo, junto a un plantel de famosos.

Junto a Kaczka, claro, se encontraban algunos de los artistas que oficiaron de jurado durante el ciclo: Abel Pintos, Jimena Barón, Natalie Pérez, Joaquín Levinton y La Mona Jiménez. Sin embargo, la elección del ganador no quedó en sus manos, sino en las del público.

De todos modos, algunos de ellos tuvieron su oportunidad para lucirse arriba del escenario. El primero fue el cuartetero cordobés, que le regaló al público una versión de uno de sus éxitos, “¿Quién se ha tomado todo el vino?“.

“El orden de los cantantes fue por sorteo”, aclaró el conductor, antes de presentar a la primera de los concursantes, Ailén Peralta, que ante la atenta mirada del jurado y de los presentes en el teatro, cantó “Y, ¿si fuera ella?”, de Alejandro Sanz.

“Fue impresionante. Fue una emoción enorme; nos va a pasar toda la noche... Entró primera, a romper el hielo, y lo hizo de una manera magistral”, expresó Pintos, luego de escucharla. Y agregó: “Recuerdo cada vez que te vi en el programa y es muy curioso que sea la primera vez en este teatro y que te quede mucho más natural que el estudio. Evidentemente, naciste para esto”.

Luego llegó el turno de Tomás Cochello, que llevó el ritmo al escenario entonando “Rock & Roll y fiebre”, de Pappo.

“¡Es un Elvis Presley!“, exclamó La Mona tras la presentación. Y Barón indicó ”¿Qué puedo decirte? Me siento un poco tu madre... Nos has alegrado siempre. Y verte acá, con esa energía, con esas ganas... Hagas lo que hagas, siempre traspasa lo que traés. Y, de verdad, sorprendés. Arrancaste sólido en este programa y terminás más sólido".

El tercero en subir al escenario fue Julián Navarro. En su caso, eligió para la ocasión “Ahora quién”, de Marc Anthony.

“Me pone muy feliz, tanto por vos como por tus compañeros, porque estuvimos tanto tiempo viéndolos cantar y crecer junto a nosotros que es para mí un sueño, también, verlos acá. Verte a vos”, señaló Leviton. Y Natalie Pérez coincidió: ”Estoy muy emocionada por todos los participantes, porque se les ve en los ojos que están cumpliendo su sueño".

Emilio Zapata fue el siguiente participante, y eligió otra vez una canción de Queen, en este caso “Don’t Stop Me Now”.

“Es impresionante. Cuando lo vi por primera vez, le dije a Abel que te veía en el Ópera. Es una bestia cantando, y además tiene onda, tiene energía, alegría... Canta con tanto amor y felicidad que llena mi corazón de alegría, porque amo el cuarteto y me gusta el rock, Dios quiera que seas uno de los ganadores, pero si no, vas a triunfar en el rock, te lo aseguro, porque tenés una voz impresionante”, fue la devolución de Jiménez.

Llegó el momento, luego, de escuchar a Dana Gómez regalando una sentida y prolija versión de “Honrar la vida”, de Eladia Blázquez.

“Me quedé pensando en la oportunidad que te da la canción de expresar las cosas que te están pasando. En el espacio que se le da a una canción como esta en este programa, en este momento, con toda la gente en el teatro y en casa. Canciones con mucha profundidad, que nos identifican a todos, que dicen algo de todos nosotros, y vos lo dijiste precioso. Preciosa como siempre, Dana”, la elogió Pintos.

“Hola, madre que honra la vida. Tu hija, Oli, es tu mayor fan. Te agradezco la fuerza, la valentía, la sensibilidad que tuviste todas las noches. Sos deliciosa, una mina preciosa por todas partes, todo en vos es precioso. Te felicito y estoy muy orgullosa de vos”, agregó Barón, con lágrimas en los ojos.

Después del momento emotivo, llegó Diego Detona con su versión de “Resistiré”.

“Me emociona verte en el teatro. Sos un artista increíble y hoy me volviste a sorprender. Te agradezco por haber transitado juntos todo este tiempo”, señaló Levinton. Y Natalie sumó: “Llenás todo el escenario. No parás de sorprendernos, siempre venís con una propuesta”.

El anteúltimo concursante en pisar el escenario del Teatro Ópera fue Alan Birman, que eligió cantar “New York, New York”, de Frank Sinatra.

“Ya te lo dije la otra vez: si con la música no te va bien, te van a llamar para hacer una telenovela, con la pinta que tenés. Cantás hermoso. Podés hacer una película. Sos un gran cantante. Te felicito”, señaló La Mona.

Para el final quedó la más pequeña de los finalistas: Margarita Ponce, de 11 años. Su canción elegida fue “La arenosa”, en la versión de Mercedes Sosa.

“Sos una niñita tierna y hermosa que cuando se pone a cantar, se viene un mundo con vos. Es increíble que a temas que dicen tantas cosas y tienen tantos años, las cantás vos y parecen canciones de niños por la pureza, y a la vez les das esa profundidad... Es hermosísimo y especialmente emocionante verte acá”, la felicitó Pintos. “Voy a ser tu fan para siempre y voy a ir a todos tus shows cuando crezcas. No me voy a perder ninguno, porque no tengo dudas de que tu talento no va a parar de crecer”, sumó, a su vez, Pérez.

Entonces, llegó el momento de que los cinco miembros del jurado deliberaran para decidir quiénes serían los finalistas que competirán en la segunda temporada del programa, que comienza este miércoles.

El encargado de dar a conocer los nombres fue Abel: “Los elegidos fueron Ailén, Pablo y Diego”, anunció, antes de cantar “Motivos”.

Solo faltaba saber quién era el ganador del premio mayor, con el 32,9% de los votos. “La ganadora es Margarita”, señaló el conductor, confirmando que la niña de 11 años se alzó con los 100 millones de pesos.