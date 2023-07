Martín Fierro 2023: el emotivo In Memoriam, con Natalia Oreiro interpretando un clásico de Gilda

escuchar

Uno de los momentos más emblemáticos en cada entrega de los Martín Fierro es el segmento “In Memoriam”. Como sucede en todas las grandes ceremonias de premios, el instante en el que se celebra el legado de aquellos artistas y profesionales que murieron durante los últimos doce meses es una postal de mucha emoción. Y los Martín Fierro 2023 estuvieron a la altura de las circunstancias.

Atento a generar un clima de respeto e intimidad, Santiago del Moro dio pie a ese momento, a través de unas sencillas palabras. Y de esa manera, el conductor expresó: “Todos estamos de paso, con la diferencia que hay gente, artistas, profesionales y laburantes de este medio que dejan su huella. Adelante Natalia”.

A continuación, Natalia Oreiro tomó el centro del escenario e interpretó una versión muy personal de “No es mi despedida”, la canción popularizada por Gilda. De fondo, en la pantalla en negro figuraba la frase: “A nuestros queridos amigos” y la imagen que abrió el clip del “In Memoriam” fue la de Pinky en ese recordado instante en el que le abrió las puertas al color, en una televisión argentina que era en blanco y negro.

Natalia Oreiro en el homenaje a los artistas que murieron en los últimos doce meses

Entre las muchas figuras que aparecieron en ese segmento, se destacó especialmente a César Mascetti, Cacho Fontana y a Carlitos Balá, pero también a otras muy queridas personalidades del medio como María Onetto, Magdalena Ruiz Guiñazú, Tristán, Claudio Da Passano, Nelly Trenti, Haydée Padilla, Rodolfo Bebán, Diana Maggi, Lino Patalano y a Guillermo Calabrese, entre muchísimos otros nombres.

Una vez finalizado el clip, todos los invitados a la ceremonia se mostraron muy conmovidos y las cámaras se detuvieron en Mirtha Legrand, a quien se vio especialmente emocionada. Luego, Del Moro le dedicó unas palabras a Oreiro y su gran reversión de ese conocido tema de Gilda, y el conductor comentó: “Natalia estuviste mágica, fuerte el aplauso a Natalia Oreiro. Muy lindo lo que hizo recién”.

El homenaje a Antonio Gasalla

Marcelo Polino junto a Antonio Gasalla Instagram @marcelopolino

Hace pocos días y en el piso de Intrusos, Marcelo Polino se refirió a un homenaje dedicado a Antonio Gasalla. “Marcelito, ¿es verdad que vos vas a vivir uno de los momentos más emocionantes del domingo?”, arrancó Laura Ubfal con las preguntas. “Sí, exacto. Va a haber un homenaje a Antonio donde tengo el honor de poder decir unas palabras, un textito pequeño a mi amigo, y le voy a entregar una placa a Susana, que va a ser quien lo va a recibir porque compartió con él 17 años de televisión”, reveló.

Marcelo Polino con Antonio Gasalla Instagram @marcelopolino

Luego de repasar algunos de los personajes que el artista llevó al living de Susana y recordar que ganó un Martín Fierro de Oro por su trabajo en el ciclo televisivo El palacio de la risa, los panelistas de Intrusos hicieron referencia a su salud. “Qué lástima que se lo hacen ahora que él no se va a enterar”, intervino Karina Iavícoli. En ese momento, Polino recordó que fue con Gasalla a su último Martín Fierro, que lo llevó en su auto y que estaba muy contento. “Eso fue dos años antes de la pandemia”, explicó.

“¿Tenés novedades de cómo está?”, preguntó Marcela Tauro en relación al estado de salud del actor. “Lo trasladaron de la clínica en donde estaba. Está en una clínica de rehabilitación y por suerte ya se puede parar. Está haciendo ejercicios y recuperó bastante fuerza muscular”, compartió, y ofreció así un panorama alentador y muy diferente a los que se venían sucediendo.

Antonio Gasalla

“Todavía no lo vi. La semana que viene”, adelantó sobre el próximo encuentro que tendrá con su amigo. “De hecho, tengo mucha ansiedad; los doctores grabaron un videíto y se lo dieron a la familia, me lo pasaron así que me recontra emocioné”, contó con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas, algo que Tauro no dejó pasar. “Estás re emocionado, Marcelo”, acotó. “Sí, porque es Gasalla para la gente, pero para mí es mi amigo, mi familia”, aclaró.

Por último, adelantó que el homenaje en los Martín Fierro va a ser muy emocionante y contó una anécdota que nunca antes había revelado para dejar en claro el carácter del humorista: en diciembre de 2018, cuando Susana Giménez se despidió de su programa en el Gran Rex, Antonio Gasalla no quería ir. Ante su insistencia, aceptó, pero aclaró que iba a ir vestido de la abuela y solo para el show. Y así fue: “Él hizo lo que fue a hacer y volvió a la casa”, remató.

