Martín Fierro 2023: Mirtha Legrand, Susana Giménez y el divertido ida y vuelta que protagonizaron sobre el escenario

escuchar

A medida que la ceremonia de los Martín Fierro 2023 avanzaba en dirección a su etapa final, llegó uno de los momentos más importantes: el premio a la trayectoria. En ese momento, Mirtha Legrand se ubicó ante el micrófono, y expresó: “Aquí estoy para un premio que me hace muy feliz, y que me emociona muchísimo. Ella es una persona que todo el mundo ama, la gente la adora, y la conozco desde que era muy jovencita, es una persona adorable. Vive para su trabajo, yo nunca la escuché hablar mal de alguien. Es una persona noble, querida y adorable. El éxito no es gratuito, y cuando se tiene éxito por algo es ”. De esa forma, la Chiqui presentó a la homenajeada, Susana Giménez.

Luego de un clip que repasó la carrera de Susana, sus películas más emblemáticas, sus entrevistas y el enorme recorrido de su popular ciclo televisivo, ella y Mirtha tuvieron una imperdible charla sobre el escenario. “Susana me entregó este mismo premio a mí, hace algunos años”, dijo Legrand. En ese momento, la actriz y conductora contó: “ Para mí es un honor que me hayas entregado este premio, que hayas subido, y además que hayas dicho cosas tan lindas, tan cariñosas. Yo iba a tu casa a jugar al Burako, y no podía creer que Mirtha Legrand me invitara a su casa. Y era un honor tan grande, y en verano íbamos a la playa con la Chiqui y Tinayre, que leía mucho el diario. Íbamos lejos para que nadie nos molestara, y eran unos días de gozo tan grande . Somos parte de la historia de la televisión, somos familia, nos queremos y nos respetamos”.

Mirtha se mostraba muy risueña, y fue tan protagonista del momento como la propia homenajeada, y le dijo: “ ¡Susana, contá que nos whattsapeamos a la madrugada!” , y ella le respondió: “Sí, somos noctámbulas. Gracias Telefe por aguantarme tantos años, por ser tan cariñosos y tan geniales conmigo”. Entre risas y mostrándose muy cómplices, las dos se retiraron para cerrar una de las postales más aplaudidas de los Martín Fierro 2023.

Wanda Nara, atenta a la ceremonia

Wanda Nara junto a Mauro Icardi y sus cinco hijos Gerardo Viercovich

A unos pasos del escenario, Wanda Nara aplaudía el diálogo entre las dos divas. La conductora de MasterChef fue otra de las figuras más seguidas de la noche, y ella lució un look que se robó no pocas miradas. La mediática arribó a la gala junto a sus cinco hijos y a su esposo Mauro Icardi. En su paso por la alfombra roja, cautivó a la prensa presente en el lugar; junto a ella posaron Valentino, Constantino y Benedicto, fruto de su primer matrimonio con Maxi López, y Francesca e Isabella, las hijas que tuvo con su actual esposo.

En la previa a la ceremonia organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra), Wanda compartió en su cuenta oficial de Instagram un reel en el que mostró la suite presidencial del Hotel Hilton de Buenos Aires que el canal le brindó por ser una de sus conductoras estrella de este año. En aquella habitación, fue agasajada con regalos, una presentación especial, comida y sus propios asistentes.

Wanda Nara asistió a la gala de los Martín Fierro 2023 junto a toda su familia (Fuente: Gerardo Viercovich)

Horas antes del inicio de la gala, Damián Betular recorrió junto con Victoria Xipolitakis las distintas habitaciones del hotel en busca de los famosos. En su camino, arribó a la suite de Nara en donde mostró a la modelo en pleno preparativo. Con una toalla en la cabeza y una bata, rodeada de sus hijos, Wanda se mostró feliz por ser una de las nominadas al premio revelación, que finalmente ganó.

Al momento de expresar su discurso en el escenario, emitió un picante mensaje. “Buenas noches a todos, amo mucho este país, amo mucho a la Argentina y cuando me preguntan cuál es mi secreto es el siguiente: en cada mesa tengo un amigo”, inició y zanjó: “ A los que hablan mal de mí me hacen más poderosa, más fuerte. Se lo dedico a mi mamá, que confía en mi desde que tengo 5 años y hago publicidad, a mi marido que está ahí, a mis hijos que están en la habitación y a mi hermana, que seguro se va a alegrar ”.

Asimismo, en las redes sociales no faltaron las reacciones de sus seguidores y fans, que elogiaron desde su atuendo hasta el galardón que recibió. “Felicidades”; “Me encantó verte. Que hermoso que dijiste que amás a nuestro país”; “Preciosos”; “Amorosos”; “Muy grosos” y “Bellos”, fueron algunas manifestaciones propias de los usuarios en la sección de comentarios. Además de aquellos mensajes en referencia al look de la familia Nara, desde sus Stories temporales, agradeció en una seguidilla de fotografías los halagos que recibió por parte de la prensa, amigos y de su hermana, Zaira Nara.

LA NACION