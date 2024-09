Martín Fierro 2024: de las emociones encontradas de Adrián Suar al tardío reconocimiento a Nuevediario, todos los homenajes de la ceremonia

Escuchar

En el marco de una entrega en la que se sucedían los premios uno detrás del otro, a un ritmo por momentos algo apresurado, hubo unos instantes que marcaron una pausa de aire fresco. En su gran mayoría, esos respiros estuvieron centrados en distintos homenajes a programas y a figuras que, de un modo u otro, dejaron un sello inconfundible en la historia pasada, pero también en el presente, de la televisión argentina.

La importancia de Nuevediario

El primer gran homenaje de la noche, fue dedicado a Nuevediario, el mítico noticiero que inauguró una estructura noticiosa, que aún hoy perdura en la pantalla chica. Entre los periodistas que subieron al escenario, se encontraron Silvia Fernández Barrio, Guillermo Andino, Cristina Pérez, Ángel Rey, Pablo Fernández y Claudio Rígoli. La primera en tomar la palabra fue Fernández Barrio: “Cuarenta años más tarde, pero llegó. Miro para el cielo, porque hubo alguien que en lo personal me acompañó desde el primer día que empecé en la tele, y fue Horacio Larrosa . Fue impresionante Nuevediario, y siempre digo que nunca serví más a la sociedad que desde ese programa. Encontrábamos la noticia ahí donde estaba”.

Por su parte, Rígoli se sumó con entusiasmo y recordó: “Yo debuté con esta señora en televisión” (en referencia a Fernández Barrio). Y por último, Andino concluyó: “A mí me tocó la segunda parte. Nuevediario fue génesis de un formato de noticiero que fue adelantado. Nos divertíamos mucho, y fue semillero de grandes nombres, nos dábamos el lujo de presentar a cronistas como Marcelo Longobardi, Luis Majul o Nelson Castro . Y esto no hubiese sido posible si no hubiese habido un Horacio Larrosa, y alguien como Alejandro Romay, que con su creatividad y en aquel momento apostó por dos veinteañeros”.

La vigencia de Cris Morena

Luego de un clip que repasó la extensa carrera de la actriz, guionista, productora y compositora, Santiago del Moro saludó a Cris Morena, y le dijo: “Hay alguien que te quiere decir algo”. De ese modo apareció su hijo, Tomás Yankelevich, sobre el escenario y, ante la mirada conmovida de su madre, le dijo: “ El amor todo lo puede, y acá estoy. Estos lugares los esquivo bastante, pero acompañarte en un momento tan especial es un privilegio, y no me lo podía perder . En tu camino tuviste infinidad de reconocimientos, pero lo lindo de este Martín Fierro es que es en casa, rodeada de grandes colegas, y de algunos maestros que hace tiempo te reconocen. Má, hoy hay gente mirando que sabe quién sos pero quizá no te conoce en profundidad. Los que te conocemos, tu familia, tus amigos, sabemos que todo lo que lograste es por tener tus convicciones bien claras. Que te des el lujo de recibir el premio a la trayectoria estando vigente y estrenando un nuevo proyecto, Margarita, es simplemente maravilloso. Cris Morena, mamita de mi corazón, con el pecho inflado de orgullo te invito al escenario a recibir el premio a la trayectoria”.

De esa forma, la productora tomó la palabra y pronunció un extenso discurso, en el que repasó todos sus éxitos de las últimas décadas, y destacó: “Este Martín Fierro es muy especial porque honra mi trayectoria como creadora, como ser humano al servicio de los sueños hechos realidad y, sobre todo, honra a mi querido público. Gracias a todos los artistas que trabajaron y trabajan conmigo (…). Gracias Romina, hija de mi alma, mi musa inspiradora, siempre. Gracias Tomás de mi vida, motor creador que me acompaña con su impulso. Gracias a mis cinco nietos adorados. Gracias por mis primeros pasos con Tato Bores, Juan Carlos Mesa, Carlín Calvo, Pablito, Alejandro Doria, y gracias Jugate conmigo”.

PolKa y la crisis de la ficción en la televisión abierta

La distinción a los treinta años de Polka, comenzó con un clip en el que hubo fragmentos de la infinidad de ciclos producidos por Adrián Suar y su equipo. Desde las mesas del salón, el productor miraba con atención y emoción ese compilado que, en pocos minutos, resumía toda una vida dedicada a la ficción. “Ver el video me emocionó, es parte de la historia de mi vida . Hace diez días que vengo pensando en qué iba a decir cuando subiera acá”, aseguró Suar, que luego destacó: “Quise escribir, empecé a pensar y no preparé mucho, tengo mucho para decir, y lo primero que me viene a la cabeza es agradecer, tengo que agradecer profundamente por todo lo que me pasó, aporté mucho, pero si no me ayudaban era imposible. En pos de agradecer, primero quiero hacerlo a mi canal, Eltrece, que me ha dado todo”.

Sin disimular su preocupación por el estado actual de la ficción en televisión abierta, luego el productor comentó: “A toda mi gente de Polka, yo los llevo en el corazón. Cuando arrancó Polka yo tenía veintipico de años, y no sabía lo que estábamos armando. Polka fue un movimiento cultural artístico de una gran inspiración colectiva. Hicimos más de ochenta programas, muchos muy malos, pero muchos muy buenos. Hoy PolKa está en un compás de espera, espero que en algún momento vuelva a abrir sus puertas . Yo amo profundamente a la televisión, y está faltando la frutilla de la torta, falta la ficción, faltan los actores. Y agradezco que Telefe el año que viene vuelva con la ficción, cosa que festejo, y espero que nosotros también volvamos. No es fácil hacer ficción en Argentina, talento sobra, pero es difícil por los costos. Yo le quiero dedicar esto especialmente a los de mi especie, los actores, con todo mi amor a todos aquellos que llegaron a Polka y entregaron todo”.

El legado de Carlos Montero

Homenaje a Carlos Montero

Promediando las doce y media de la noche, llegó el momento de homenajear a Carlos Montero, el reconocido y prestigioso productor televisivo, que entre muchísimos de sus créditos se encuentra el haber sido creador de Telenoche. Para recibir dicho reconocimiento, subió al escenario su nieto, Charly Montero, y expresó: “Mi abuelo fue y es mi inspiración, nos llena de orgullo que nos den este premio. Carlos, te queremos mucho”.

Los 35 años de Pasión de sábado

Martín Fierro 2024 Reconocimiento a Pasión de Sábado

El último homenaje de la noche, fue al gran ciclo de música tropical, que ya superó las tres décadas al aire. Con entusiasmo, y para recibir a los responsables actuales de ese éxito, Del Moro anunció: “¡Aguante Pasión, y este aplauso es para sus 35 años! Este reconocimiento para un clásico de clásicos”.

Dicho eso, el equipo de Pasión de sábado subió al escenario de los Martín Fierro, y quien tomó la palabra fue Pablo Serantoni, uno de los creadores del ciclo, quien con mucha emoción recordó a su hermano y socio en el programa, que falleció en enero de este año. Y de ese modo, Serantoni expresó: “ Es inevitable no poder recordar a mi compañero, mi guerrero de mil batallas, un gran empresario y productor, y es imposible hablar en pasado cuando te tengo presente, Adrián Serantoni ”.

Luego habló Marcela Baños, conductora que se convirtió en emblema de ese ciclo, y ella aseguró: “Gracias a quienes hacen posible Pasión de sábado, sonidistas, directores, bailarinas, equipo de producción, la gente de mantenimiento. A la gente de América, por supuesto, y a todo el público que nos acompaña. Y como dije alguna vez, ¡aguante la cumbia y los Martín Fierro!”.

