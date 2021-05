MasterChef Celebrity: acusaron a Alex Caniggia de mentir con sus platos

Algunos dicen que no es tan buen cocinero como parece, y a veces su performance en MasterChef Celebrity parece darles la razón. Alexander Caniggia confunde los utensilios, prepara platos simples pero sorpresivamente “diferentes”, no tiene manejo alguno de proporciones, asegura nos seguir las recetas y no tiene la menor idea de vocabulario gastronómico.

Semejante panorama es un campo fértil para que se elaboren las más variadas teorías conspirativas, como pasó con Vicky Xipolitakis durante la primera temporada. Sin embargo, y al igual que la mediática, Alex avanza firme hacia una semifinal que ya parece tener asegurada. Eso sí, si el jurado se lo permite.

En el miércoles de los mejores volvió lo que llaman “el mercado extremo”. Se trata del mismo lugar de siempre pero ambientado como si se tratara de un gigantesco pelotero, con obstáculos tendientes a complicar la elección de ingredientes. La “trampa” en este caso era que debían usar todo lo que agarraran sin excepción. Y todo aceptaron las reglas, todos menos Caniggia.

“¿Usaste todos los ingredientes? Por ejemplo, ¿dónde está la crema de leche”, le pregunto suspicaz Donato de Santis a un Alex que juraba ante la Biblia que la había usado (como a todos los demás ingredientes de su mesada) en la cocción.

Pero claro, una cosa es engañar a un amateur y otra a paladares profesionales, y por eso a la hora de la devolución, Germán Martitegui expuso su mentira: “Este plato no tiene la crema ni la salsa picante, por más que vos digas que sí. Si no mintió, “obvió la verdad”. En un momento como este, que el que se equivoca se va, estaría bueno que te dejes ayudar. Cocinarías mejor”.

Por mentir, o como dijo el jurado “faltar a la verdad”, Alex Caniggia quedó en la mira del jurado y en la gala de eliminación.

