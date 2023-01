La TV en 2022: ganadores y perdedores de un año que deja más dudas que certezas en materia de rating

escuchar

“La televisión se murió” y “la televisión sigue más viva que nunca”. Frases contrapuestas que se escuchan en los pasillos de los canales. 2022 es una muestra que las dos afirmaciones tienen algo de razón. La manera de consumir ese aparatito que revolucionó los hogares tal y como se concibió, ya no existe más. Pero a la vez, este año, cierra con un fenómeno llamado “Gran Hermano”, que demuestra que cuando el contenido es atractivo, no hay grupos etarios o sociales que se priven de verlo y conversar sobre eso.

La televisión sigue más viva que nunca y lo demuestran los índices de Telefe. El canal de Paramount lleva 60 meses consecutivos como líder en el mercado local y este año, alcanzó un promedio de share de 43,23% y 8,56 puntos de rating . ¿Cuál es la fórmula que lo ubica en ese sitio hace años? Inversión, planificación, diseño de producción y, por sobre todas las cosas, su funcionamiento en bloque. Nadie está por encima de la marca y todo su elenco trabaja en pos de un solo objetivo: ser líderes en todos los horarios.

Rodolfo Barili y Cristina Pérez, un dúo exitoso al frente del noticiero principal de Telefe

Los resultados lo demuestran, Telefe fue ganador en todas las franjas horarias y en todos los segmentos demográficos : sexo, edad y nivel socio económico. Nueve de los diez programas más vistos del año fueron del canal que comanda Guillermo Pendino siendo Gran Hermano el número 1 con un promedio de 20 puntos y 64,4% de share, así como también el contenido más comentado en las redes sociales. Además alcanzó el primer puesto dentro de las tendencias de búsqueda de Google Argentina en la categoría series, películas y programas de TV.

Los noticieros, bastión que durante años fue de eltrece, se encuentran desde hace tiempo en manos de su competidor. Telefe Noticias lleva 51 meses consecutivos de liderazgo indiscutido y, en 2022, logró el promedio anual de share más alto de su historia con 41,07% y un promedio de 10,4 puntos.

La voz argentina y MasterChef Celebrity fueron dos de los programas que apuntalaron este año que, claramente, será recordado por la cantidad de realities en pantalla. Y cuando algo no les funcionó, como fue ¿Quién es la máscara?, con una Natalia Oreiro despampanante en su rol de conductora, pero con un formato demasiado blanco para la Argentina y unos investigadores que no aportaron a la causa, el canal rápidamente tomó medidas para no perder la franja.

Yhosva Montoya, el último ganador de La Voz Argentina junto a Marley y el jurado del programa Telefé

En un año con poco rating para repartir, ¿qué queda para el resto? En principio, tratar de resurgir de los bajos números que obtuvieron en 2022. eltrece, complicado por el efecto Gran Hermano, cosechó un promedio anual de 5,92 puntos. Tiene en Guido Kazcka a su gran gladiador que hoy batalla en las tardes y las noches con buenos resultados, pero no alcanza. La primera temporada de El hotel de los famosos, con un promedio final de 10,5 puntos, lo más visto del año, le dio algo de aire al canal . De los resultados de esta segunda etapa que arranca el 9 de enero dependerá la perfomance del prime time. Marcelo Tinelli volvió el año pasado con nuevo formato que enriqueció a la pantalla pero que, en materia de números, no descolló. Canta Conmigo Ahora tuvo una primera temporada que promedió 9,3 puntos y la segunda, algo que no estaba pautado pero que se improvisó sobre la marcha por pedido del canal, solo llegó a los 6,3.

Marcelo Tinelli y Canta conmigo ahora, una nueva propuesta que no logró los números esperados Hernan Zenteno - LA NACION

La competencia de las mañanas se complicó desde que Telefe incorporó al cocinero Ariel Rodríguez Palacios y A la Barbarossa se volvió un programa satélite de Gran Hermano, pero Nosotros a la mañana y Los socios del espectáculo, dos buenos ciclos, darán batalla en este 2023.

La tarde, uno de los segmentos más complejos en materia de audiencia, se renovarán con la llegada de Alex Caniggia, en la conducción de Los desconocidos de siempre, un programa de entretenimientos en el que un participante se enfrentará a un panel de diez desconocidos, con diferentes aptitudes comprobables. El objetivo del participante será adivinar a través de su sagacidad e intuición cuál de las ocupaciones enumeradas corresponde a cada uno de los desconocidos. Además apostará a dos novelas, una mexicana, Mi destino es amarte, y una turca, Amor de madre que deberán enfrentar al consolidado Cortá por Lozano y el tándem de ficciones turcas de Telefe. Más adelante, llegará la segunda parte de Argentina, tierra de amor y venganza, una de las apuestas más importantes del canal para este año.

Empate técnico

Beto Casella y su clásico ciclo Bendita, uno de los pilares de elnueve

Los casos de América y elnueve, protagonistas de la otra competencia por el tercer puesto , arrojan a simple vista que ninguno de los dos pudo con el otro. Casi en un empate técnico, el canal que comanda Diego Toni obtuvo un promedio de 1,99 y 1,95 puntos cosechó la señal que dirige José Nuñez, junto a Fernanda Merdeni y Verónica Cerbán.

El 9 tiene un tridente en el cual se apoya, que es Bendita y los noticieros, pero el resto de su programación está muy complicada en materia de audiencia. En el caso de América, la llegada de LAM, el programa más visto del canal con 3,1 puntos, junto con el nuevo Intrusos y A la tarde, le dan fuerza a una grilla que tiene que mejorar sus mañanas y noches. De hecho, este lunes 2 de enero debutó Nicolás Magaldi al frente de un magazine matutino, Epa!, y Luis Ventura junto a María Belén Ludueña hicieron lo propio con Invasores de la TV, en el tradicional horario de Intratables.

La Televisión Pública, que revivió con números históricos en los dos últimos meses, producto del Mundial de Fútbol (como ejemplo basta analizar el resultado de la final entre la Argentina y Francia, que obtuvo 38,4 puntos, según la medición de Kantar Ibope), sigue siendo una gran incógnita. Con un promedio anual de 1,01, atado al gobierno de turno, la pantalla estatal encontró en Cocineros Argentinos, único ciclo que perdura más allá de las gestiones con buen rating, un modelo al que podría apuntar.

Ángel de Brito y sus panelistas, en la pantalla de América ayudaron a mejorar los números de este canal Twitter

Canal Net con 0,26 puntos y Bravo TV con 0,16, las dos nuevas señales de aire que surgieron en los últimos años, no encuentran rumbo en un momento en el que la pauta es cada vez más chica y en donde la competencia no es solo entre canales, sino que las compañías de VOD (video bajo demanda) se llevan gran parte de la audiencia. 19,5 puntos fue el encendido acumulado por los 7 canales de aire en 2022. Este encendido representa 0,6 puntos menos que en 2021.

2022 fue un año con poca o casi nada de ficción en la pantalla chica. Por otro lado, los números que arroja la plataforma Flow ubican a El primero de nosotros y la película El gerente, dos productos Paramount, como los más elegidos por el público. El mercado local sigue demandando productos nacionales, más allá del fenómeno de las novelas turcas y los servicios de streaming.

El balance de 2022 deja en claro que rating hay, lo demuestra noche a noche Gran Hermano, que plantea una gran incógnita por delante: si los números que estamos viendo se deben al fenómeno que generó la vuelta del reality o si la tele tiene una nueva chance de demostrar que sigue más viva que nunca.