El programa de MasterChef Celebrity (RTVE) celebró su octava edición en España, con el jurado conformado por tres chefs reconocidos en el país: Jordi Cruz, José Javier “Pepe” Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera. El jueves 5 de octubre, la gala generó asombro entre los espectadores, luego de que fuera eliminada del certamen la gran favorita, la conductora Tania Llasera. Pero no fue la única sorpresa de la noche. Y es que un actor que participó en la competencia protagonizó un desopilante momento que desató la risa de todos los asistentes.

La competencia de la noche del jueves se debatió entre Tania Llasera y la actriz Blanca Romero, quien apareció junto a Úrsula Corberó en su salto a la fama en la serie Física o Química. Finalmente, el jurado decidió que la quinta eliminada sería la conductora de televisión española, con un plato de cordero al estilo Tikka Masala que no logró trasladarlos a la India.

Tania Llasera fue eliminada frente a Blanca Romero Captura

El más afectado por la expulsión de la presentadora del certamen fue Eduardo Casanova, un reconocido actor español que participó en la serie mexicana La casa de las flores. Así, mientras Llasera pronunciaba su discurso de despedida, el también director no pudo contener el llanto desde el balcón del estudio.

En medio de su emoción, desatado en lágrimas, la compañera de Casanova le advirtió: “Cuidado con el moco”, pero el actor no contaba con un pañuelo para limpiarse. Así, mientras la última eliminada se distraía con lo que sucedía al otro lado del estudio, se vivió un momento desopilante: “Le ha caído el moco al cámara”, advirtió Eduardo, mientras reía y lloraba a la vez.

“¿Qué está pasando?”, advirtió Samantha Vallejo-Nágera, mientras Eduardo Casanova trataba de solucionar el imprevisto al limpiarse la nariz con el delantal de uno de sus compañeros, Jorge Cadaval, perteneciente al dúo de hermanos humoristas Los Morancos. “Ay, está moqueando Eduardo”, señaló Llasera.

Al instante, uno de los jurados le consultó al participante si se encontraba bien. “No, no me siento bien, porque le ha caído un moco al cámara”, apuntó el actor. Un comentario que desató la risa de todos los asistentes, incluida la del propio afectado, que se ubicaba en el piso inferior al concursante. “Oye, lo siento, eh”, expresó.

El comentario del actor desató que la risa en el estudio de MasterChef Celebrity

Posteriormente, en las declaraciones frente a cámara, Casanova explicó: “Yo nunca lloro en televisión y le ha caído un moco en la cabeza al cámara calvo (pelado). Y entonces me dan ganas de reírme y de llorar”. Y concluyó: “Pobre cámara”.

El camarógrafo tampoco pudo contener la risa del momento Captura

En tanto, expresó a su compañera su descontento con la decisión del jurado. “Me da mucha pena que te vayas, amor, de verdad”, dijo Eduardo, visiblemente emocionado. “Y a mí también”, agregó Tania Llasera. La eliminación de MasterChef Celebrity de la conductora sorprendió a todos, ya que se posicionó como la gran favorita del certamen y se trató de la primera ocasión en la que llegó a la esta instancia de peligro de expulsión.

La publicación del video protagonizado por Eduardo Casanova, que compartió la cuenta oficial de MasterChef Celebrity de España en Instagram, se inundó de comentarios de espectadores que estallaron de risa ante el desopilante momento.