Opiniones divididas para el plato de Belu Lucius. Crédito: Gentileza Telefe

29 de octubre de 2020 • 01:08

Conforme avanza la competencia en MasterChef Celebrity participantes comienzan a perder formas y compostura. Ya nadie es tan correcto, ni tan medido como en los primeros programas, la confianza se transforma en cotidianeidad, y esta a su vez en germen de hastío.

Ya no se trata de los participantes, muchos de ellos diestros en las lides del barro mediático, sino del jurado, que comienza a manifestar fisuras en su férrea unidad. Damián Betular y Donato de Santis se impacientan seguido, Germán Martitegui (que arrancó impaciente) hizo una pirueta y actualmente es el encargado de los paños fríos. Hay en el terceto más individualidad que espíritu de grupo.

El programa del miércoles evidenció lo que hace días se adivinaba. Belu Lucius llegó a la mesa de examen con lomo de ternera, ensalada de coles y puré de zanahorias, lo mejor que pudo lograr luego de adivinar ingredientes en un mercado totalmente a oscuras (que era la dificultad de la noche).

"Hubo mucho tiempo invertido en el puré, pero no tiene el sabor que me imaginaba", dijo Betular en una de las devoluciones más crípticas que dio en esta temporada. Martitegui destacó la variedad de ingredientes a su disposición, y lo poco que los había aprovechado: "Comparado con tus compañeros tenías el mundo a tus pies, ¿y hacés esto? Es como esos platos de avión, que podés poner el pollo o el lomo y es lo mismo. Hay tan poca gracia en todo. No me gusta".

Y ahí se pudrió todo, porque Donato interrumpió bruscamente a su compañero: "Pará, pará, no sé por qué tanta vuelta. Para mí, si hay un avión que me sirve esta comida, yo me subo ya. Está bueno, por lo que tenía cocinó 'a la ciega', prácticamente. A mí me gustó".

Germán Martitegui puso violín en bolsa y prefirió quedarse callado, sin embargo, la cosa no terminó ahí: quedó entre los expertos un clima tenso que estallaría minutos más tarde.