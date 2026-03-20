Así reaccionó en vivo Ian Lucas al enterarse que es el ganador de MasterChef Celebrity
El youtuber se impuso ante La Reini y se quedó con el trofeo del programa culinario de Telefe; durante su visita al streaming, se mostró muy emocionado tras conocer que había ganado el certamen
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Ian Lucas quedó en boca de todos luego de consagrarse campeón de MasterChef Celebrity (Telefe), el exitoso certamen culinario que tuvo una extensa duración y que terminó por enfrentarlo con Sofía “La Reini” Gonet en una final grabada en dos partes.
Los dos finalistas vieron el programa en vivo en el streaming de Telefe, donde hubo mucha incertidumbre antes de conocer al campeón, ya que se grabaron ambos resultados para que el ganador no se filtre. Así, al momento de revelarse la noticia, Ian Lucas primero se apoyó sobre sus brazos y luego levantó el derecho en alto para celebrar su consagración. Casi inmediatamente, los conductores del ciclo y La Reini corrieron a abrazarlo y felicitarlo.
Inmediatamente, el ganador se quedó sin palabras, pero realizó un corazón con sus manos en una especie de guiño para sus seguidores, que lo apoyaron en esta nueva etapa. Además, su contrincante bromeó al ver en el programa a la abuela de Ian Lucas y dijo, entre risas: “Ah, se robaba el momento del otro”.
Pocos minutos después de confirmarse la noticia y su consagración, Ian Lucas recibió feliz su trofeo, el cual ya había tenido en las manos por para la grabación, sin el verdadero sentimiento de ser campeón.
Tras darse a conocer la noticia, Grego Rossello aprovechó para referirse a la historia de vida de Ian Lucas, quien tuvo que cocinarle a su hermano menor por distintas situaciones que tuvieron que afrontar cuando eran más pequeños. Ante esto, a tono de broma, el ganador de MasterChef Celebrity expresó: “¡Fue la versión mejorada! Había días que le decía ‘es lo que hay, comé’. Hasta que no terminaba el plato, no se levantaba de la mesa. Yo me la jugué [con el morrón en la final]. Nunca se desperdicia la comida, a los 13/14 le cocinaba”.
Con respecto a la consagración, Ian Lucas expresó: “Ya tenemos la cosa de los trofeos. No preparé ningún posteo, ahora salgo con mi familia a festejar, vayan a ver el de La Reini ahora, va a explotar”.
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