Ian Lucas, el ganador de MasterChef Celebrity: del negocio que quiere hacer con su milanesa icónica al “amor de colegio” con Evangelina Anderson

El youtuber de 27 años que se consagró campeón de MasterChef Celebrity habló con LA NACION y aseguró que quiere seguir trabajando en televisión; además, adelantó qué hará con el premio

Milagros Monti Escuchar Nota

“El ganador o ganadora es… Ian”, anunció Damián Betular anoche en la final de MasterChef Celebrity. El joven youtuber de 27 años se consagró ante Sofía “La Reini” Gonet con un menú de tres pasos con el que homenajeó a su propia infancia y a su abuela, que estaba presente en el estudio. “Y quien terminó siendo la protagonista de la noche”, dijo el flamante campeón del reality conducido por Wanda Nara.

Después de haber levantado la copa, Ian Lucas habló en exclusiva para LA NACION y contó sus primeras sensaciones, cómo siente que creció y cambió en estos seis meses, sus ganas de continuar trabajando en televisión, y cómo está hoy su vínculo con Evangelina Anderson, con quien tuvo un romance durante su participación en el certamen de cocina.

—¿Cómo viviste la final?

—Con una euforia tremenda. Todavía no caigo. Estuve feliz, todo el día acompañado por la familia. Estuvieron mi mamá, mi abuela, que fue la protagonista del programa, mi mejor amigo, que vino desde México, mi equipo de trabajo. Mañana vamos a festejar como se debe.

—¿Cómo definís tu paso por MasterChef Celebrity?

—Siento que me volví otra persona. El otro día me sorprendió verme en el primer programa. Me agarró una nostalgia. Siento que crecí cinco años en seis meses. Fue medio año de mucho aprendizaje. Conocer un ambiente nuevo para mí. Si bien había hecho series, nunca había estado en un reality. Lo que se vive es tremendo. Además, cualquier detalle que surgía en las grabaciones se filtraba. Era todo muy intenso.

—¿Te costó manejar la exposición?

—Si bien vengo de las redes, yo ahí elijo lo que quiero mostrar. Si hay algo que no quiero decir, no se sabe. Y acá salía un rumor y ya había periodistas esperándome en la puerta del canal, o en mi casa. Cuando acepté la propuesta dije: “Voy a cocinar y que la gente me conozca”, pero tuve que aprender a manejar lo externo también, por suerte salió todo bien. Al principio me costaba, tuve que aprender a manejarlo porque a mí se me nota todo. Tal vez era muy sincero y enseguida transmitía eso. Yo no puedo mentir, se me nota todo.

—¿Y ahora querés bajar un poco esa exposición o querés aprovecharla?

—Llegué a un público que me encantó. Me sentí muy cómodo trabajando en Telefe. Tuve reuniones con propuestas que estoy interesado en escuchar. Obvio que quiero seguir en las redes, pero me encantó la doble versión, el estar en televisión. Lo veo muy bien a futuro. Me gusta.

Ian Lucas: "Tuve que aprender a manejar la exposición porque a mí se me nota todo. Tal vez era muy sincero y enseguida transmitía eso. Yo no puedo mentir, se me nota todo" Adrian Diaz Bernini

—Cuando te convocaron para ser parte de MasterChef Celebrity, ¿pensaste que podías ganarlo?

—Cuando me llegó la propuesta, dije: “Ok, es algo totalmente nuevo”. Si bien se me daba bien cocinar por instinto de supervivencia, dije: “Si lo hago, tengo que esforzarme mucho y demostrar por qué me eligieron entre tanta gente”. Quería dar mi mejor versión y estar a la altura. Yo estaba en mi zona de confort, en otro país, grabando para YouTube. Fue la mejor decisión que tomé.

Qué va a hacer con el premio

El misterio del premio: Ian Lucas asegura que ya sabe qué va a hacer con la plata del premio, pero que por ahora no lo puede decir Adrian Diaz Bernini

—¿Qué vas a hacer con el premio?

—Voy a contarlo en estos días. Por ahora solo puedo decir que tuve una experiencia muy particular con una nena, una fan de 4 años. La conocí a ella y a su familia. Me tocó el corazón lo que pasó, dónde la conocí. Ya se van a enterar.

—Más allá de lo que querés seguir haciendo en los medios, ¿tenés ganas de lanzar algún emprendimiento vinculado a la cocina?

—Lo pensé. Se habló mucho de la milanesa que hice en el programa. Me gusta mucho la cocina. No sé si estoy ahora para ponerme a cocinar, pero sí para hacer un emprendimiento y replicar mi receta. Ponerle mi imagen. Esa receta de la milanesa fue icónica, así que hay que hacer un negocio con eso.

Uno de los platos prensentados en la gran noche de MasterChef Celebrity Adrian Diaz Bernini

—¿Te vas de MasterChef Celebrity con amigos?

—En la final me emocioné porque me llevo mucha gente nueva. Más allá de la experiencia, me encantaría seguir trabajando en la tele. Conocí mucha gente hermosa. Tal vez yo tenía un prejuicio de que era todo muy dramático. Y conocí gente increíble.

—¿Por ejemplo?

—Y por ejemplo, yo veía a Luis Ventura o Susana Roccasalvo en televisión y cuando los conocí son un amor. Luis es de barrio como yo, Susi es como si fuera una tía. Me hice muy amigo de Andy Chango, que somos perfiles totalmente distintos. Somos como dos nenes y nos llevamos increíble. Eso es lo que más me llevo de acá: lo humano.

“Un amor de colegio”

Ian Lucas sobre Evangelina Anderson: "Fue como un amor de colegio"

—¿Y qué rescatás de lo que viviste con Evangelina Anderson? ¿Cómo lo describirías?

—Gracias a Dios es un tema cerrado. En el momento fue como un amor de colegio, que hablaban los compañeros, los medios, y nosotros no habíamos podido hablar. Pero ya, por suerte, hablamos y quedó todo bien. Hasta el día de hoy nos queremos mucho. Lo que pasaba era que alguien hablaba y lo sacaban de contexto para los medios, se armó un teléfono descompuesto que nos dolió mucho a los dos. Fue feo, pero por suerte ya pasó. Está todo bien. Es una gran mujer.

—Te dio un abrazo y te felicitó por consagrarte campeón.

—Obvio. La relación siempre estuvo bien. Puertas adentro pasaba eso. Y después tal vez los medios hablaban de más o pinchaban. Y no nos daban tiempo a poder hablarlo nosotros y ya teníamos que responder lo que salía en otros lados. Se armó un teléfono descompuesto en el que, además, todo el mundo opinaba. Está todo más que bien con ella. Incluso también me saludó por mi cumpleaños.