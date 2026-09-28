Habló el hermano de Daniel Osvaldo y contó cómo sigue la salud del exfutbolista

Este lunes, desde Intrusos (América TV) informaron que mejoró el estado de salud de Daniel Osvaldo, quien fue internado el jueves pasado de urgencia en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital municipal de Lavallol ante un cuadro infeccioso en la zona pulmonar.

Según se supo, su hermano dio a conocer que el exdelantero fue trasladado a otro centro de salud y que de momento permanecerá bajo control médico.

Daniel Osvaldo se encuentra estable y bajo observación médica

Marcela Baños señaló que el hermano de Osvaldo pidió tranquilidad porque “está todo bien”. “Ellos son muy herméticos [su familia], no quieren dar mucha información, costó bastante intentar comunicarse”, agregó la panelista.

Por su parte, Marcela Tauro completó: “Lo internaron por un derrame pleural. Una infección en el pulmón. La familia aclaró que no es por adicciones y que no le sacaron un pedazo de pulmón”.

El exfutbolista de 40 años ingresó al hospital lúcido y sin ningún tipo de sedación. De acuerdo a lo que se mencionó minutos después de la noticia, indicaron que tenía líquido y pus en uno de los pulmones.

Antes de concluir con el parte de Osvaldo, Paula Varela dijo: “Lo trasladaron al Hospital del Bicentenario, en Monte Grande. Ya está estable y come solo”.

Según pudo saber LA NACION, “tenía una infección [en un pulmón], lo limpiaron, y ahora tienen que ver qué causó el problema”. A continuación, le realizaron una biopsia para conocer el diagnóstico y determinar un tratamiento concreto.

Actualmente, Daniel Osvaldo dejó el fútbol y se dedica al rock con su banda Barrio Viejo

Daniel Osvaldo se alejó del fútbol hace tiempo y ahora vive en Banfield. Se volcó a la música desde su retiro definitivo en 2020. Como cantante y guitarrista, se mantuvo al frente de su banda, Barrio Viejo, realizando diferentes shows en el país.

Por fuera de la vida profesional, tuvo una etapa de fuerte exposición mediática cuando se separó de la cantante Jimena Barón, con quien comparte un hijo, y de su exnovia Gianinna Maradona, hija de Diego Maradona. En 2024 se había expresado acerca de sus problemas sobre la depresión y las adicciones y contó que estaba realizando tratamientos psiquiátricos. Pero, como remarcó su familia, eso ya es tema del pasado.