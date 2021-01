Natalia Oreiro y sus secretos de alimentación. Crédito: Gentileza Telefe

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de enero de 2021 • 00:56

En su última semana, y a tres galas de la gran final, MasterChef Celebrity decidió tirar toda la carne al asador y engalanar sus cocinas con invitados especiales. La sorpresa del miércoles fue Natalia Oreiro, que replicó la heladera de su casa, para que los cuatro finalistas cocinen en función de sus ingredientes preferidos.

La vuelta de tuerca tuvo su gracia, ya que la actriz es ovolactovegetariana desde hace más de veinte años. Santiago del Moro quiso saber por qué, y su respuesta fue contundente: "En principio, cuando era chica no tenía de mascotas gatos o perros sino pollos y gallinas. Las criaba y me encariñaba, entonces comer pollo me impresionaba mucho. Después me empezó a pasar lo mismo con la carne y con el pescado. Sentir que estoy comiendo un animal, energéticamente no me hace bien".

Así, los participantes tuvieron que lidiar con una variada pero limitada cantidad de ingredientes. Y como se los vio de lo más perdidos, Oreiro fue la que los llevó a buen puerto demostrando que, además de actriz y cantante, es una gran cocinera.

Su mayor obra de bien fue con el Polaco, un hombre poco afecto a los platos sin carne, que encima estaba descompuesto. Mientras el cantante intentaba entender qué hacer con tanta verdura, Natalia acudió a su ayuda: "A mí me gustan las verduras al wok, después les podés tirar arroz yamaní y queda súper rico. Si tenés almendras también. También podés cortar el tofu en cuadraditos chiquitos y después lo salteás con salsa de soja".

Al momento de encontrarse con Claudia Villafañe, la invitada reveló que el primer encuentro entre ambas tuvo a Italia como marco. La empresaria contó los detalles: "Nos conocimos cuando hacía Muñeca brava. Actué en su novela, ella jugaba al fútbol y viajábamos a conocer a Batistuta. Después vino a mi casa a tomar la leche".

Hasta el jurado quedó sorprendido del conocimiento culinario de Oreiro. "Listo, tenemos a la cuarta jurado", se entusiasmó Germán Martitegui, pero lamentablemente no sucedió. Porque si bien en un principio Oreiro dijo que tenía muchas ganas de probar todo lo que cocinaran los participantes, con una excusa mínima se fue antes de la degustación. De todos modos, su paso por el programa fue digno de las instancias finales: un lujo