MasterChef: Delfina fue la eliminada, y Donato de Santis practicó un divertido exorcismo

A las 22.30 puntual comenzó una noche de expulsión en Masterchef. Como es habitual, Wanda Nara les dio la bienvenida a los tres especialistas, Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. Y hechas las presentaciones, ingresaron al estudio los participantes que debían evitar ser eliminados, ellos eran Delfina Gayoso, María Sol Ferrero, Aquiles González Sviatsch, Silvana Díaz, Candelaria Sorini, Juan Francisco Moro y Antonio López.

Una consigna que despertó preocupación

Luego llegó el momento de presentar la consigna de la noche, y los chefs les informaron que debían preparar platos que hicieran de los chorizos los protagonistas, con distintas mezclas o guarniciones , y Martitegui agregó: “Van a tener tres minutos para el mercado, y 65 minutos para cocinar un plato que incluya dos chorizos, con la mezcla de carnes, especias y hierbas que elijan”. En último lugar, Betular concluyó: “En esas preparaciones queremos que se imaginen un plato ganador, que vean los ingredientes y cómo combinan, en muchos casos innovación es hacer las cosas bien”.

La ida al supermercado resultó caótica, los participantes no decidían bien qué agarrar, e improvisaban con los condimentos que suponían iban a llegar a necesitar. Wanda intentaba ayudarlos, a medida que los chefs procuraban aprovechar al máximo los escasos tres minutos que tenían para elegir sus ingredientes. Una vez finalizado ese tiempo, los jugadores comenzaron a preparar sus chorizos. En un momento Donato vio a Antonio muy tenso, y le practicó un divertido exorcismo que relajó al participante, que siguió su preparación con una sonrisa. Durante el transcurso de la preparación, Silvana sufrió una profunda angustia, y no pudo evitar lagrimear, pero Wanda rápidamente se acercó a ella para contenerla y a darle ánimo.

La devolución

El primero en pasar fue Juan Francisco, que llevó unos chorizos de cerdo con manzanas baby, sobre los que Martitegui opinó: “La manzana está muy bien tratada, me parece original lo que hiciste, pero el chorizo en sí es como un carré de cerdo hecho por mi tía. Pero hay mucho trabajo, esfuerzo, y algunas cosas novedosas”. En segundo lugar, Aquiles presentó unos chorizos con baba ganoush y salsa de yogurt, y el resultado fue mejor del esperado, cuando Betular aseguró: “Cuando probé puré el de berenjenas, era como poner la boca en un caño de escape, pero cuando probé el resto mágicamente fue un equilibrio perfecto. Reivindication se llama tu plato”.

“No sé cómo me va a ir, porque no probé los chorizos”, reconoció Silvana mientras acercaba su plato ante la mirada del jurado. Sin embargo, la devolución no fue de las mejores, y Martitegui apuntó: “Es un plato difícil. Al chorizo le falta textura, el puré está seco y la salsa de tomate te quedó un poco ácida, lo tuyo es de una valentía increíble y tener miedo es lo más lógico, pensé que no ibas a terminar el plato, y tenés que estar contenta porque te sobrepusiste”. Más adelante, Betular agregó: “Terminar el plato es un gran mérito, pero le faltó el tiempo”. Muy emocionada y entre lágrimas, Wanda procuró contener a Silvana, y le dijo: “Pase lo que pase esta noche, lo importante es que lo diste todo”.

María Sol apostó por un chorizo con salsa criolla de mango y pera sobre un pan chato, y Germán la elogió: “Dame veinte de estos. Los sabores están equilibrados perfectos, todo está muy bien”. En segundo lugar, Donato comentó: “Yo veo estas tradiciones europeas que vinieron a este país, y esto es muy de Argentina. Por lo menos a mí me llevaste mucha alegría con este plato, que tiene una perfección que es muy difícil de lograr”.

Delfina presentó chorizos con grasa de pella y puré de boniato, pero tampoco pudo contentar a los especialistas, y Betular consideró: “La grasa que utilizaste no le hizo tan bien, y la salsa de tomate tiene muchísimos pedazos de piel de tomate”.

Candelaria hizo unos Chorizo con ribs de choclo, y Betular la felicitó: “Todo está correcto, me encanta. Para mí a veces aparecen estos platos que el nombre es “yo quiero ganar MasterChef”. El último en presentarse fue Antonio, con chorizos de roast beef, cuadril y panceta, pero Martitegui le apuntó: “Hay un tema grave con el chorizo, hacer uno de roast beef tan compacto, le faltan condimentos, le falta panceta, no tiene sabor a chorizo”.

Al momento de hacer las devoluciones, los chefs convocaron primero a Juan Francisco, a quien le dijeron que pasó, pero con algunos errores y aciertos. Luego llamaron a Candelaria, María Sol y Aquiles, a los que felicitaron por ser los mejores de la noche. Por último, Silvana, Antonio y Delfina estaban en la cuerda floja, y el jurado informó que la eliminada era Delfina. Muy emocionada pero convencida de perseguir su sueño, la joven se retiró dejando su huella en el reality.

