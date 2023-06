MasterChef: el detalle de una participante que llamó la atención de Wanda Nara: “Sos otra desde el día que te conocimos”

escuchar

Las galas de MasterChef siempre dejan varias perlitas, y la noche del domingo no fue la excepción. En el marco de una velada atravesada por los nervios de una eliminación, Wanda Nara quiso distender el clima de la emisión con un divertido comentario dirigido a Silvana Diaz, una de las participantes.

Mientras presentaba uno a uno a todos los cocineros, y charlaba con ellos sobre la tensión que implicaba una nueva consigna, Wanda reparó en un detalle de Silvana que le llamó poderosamente la atención. Y en ese momento, Nara le comentó: “¿Tenés un cupcake tatuado? No puedo creer Silvana, sos otra desde el día que te conocimos, toda tímida. Te devolvemos tatuada, con otro corte de pelo, cambio de color, ¡todo!”. Sin dudarlo, la participante le respondió: “Quiero estar un poco diferente”. En otro tramo de la noche, Germán Martitegui le elogió un detalle, cuando le dijo: “Silvana, esos aros son espectaculares”, otro gesto que denota el cambio que atraviesa esa participante.

Sin embargo, al momento de la devolución, su plato tuvo una tibia recepción. La consigna de la noche consistió en que todos los chefs hicieran un plato libre usando los utensilios brindados por el jurado, entre los que se destacaban una mandolina, un rayador eléctrico, y un mortero, entre otros. Silvana propuso un alcaucil relleno con vegetales y papas horneadas, sobre el que Damián Betular expresó: “Lo siento forzado. Las semillas se pueden poner de otra manera, entiendo que fuiste por el plato vegetariano. Me gusta el alcaucil, pero el resto no lo veo integrado”.

Más adelante, Donato de Santis aseguró: “El alcaucil está casi hecho bien, pero le falta un poco más de gusto, es cierto que estos elementos los forzaste para que combinaran, le dedicaste mucha energía al alcaucil, y el resto de compromiso”. Por último, Martitegui concluyó: “Creo que este plato para vos es un gran paso, hay dos cosas que me hacen ruido: una es la cocción del alcaucil, que le falta un poco, y hay un exceso de vinagreta. Todo lo que no es alcaucil, está extremadamente ácidos”.

La eliminación de Juan Francisco

Juan Francisco Captura

La noche terminó con la expulsión de Juan Francisco. Él dio un paso en falso con su lomo relleno de frittata de espinaca, y Martitegui le dijo: “Las papas están crudas. La ensalada no me termina de convencer, y me falta una salsa”. En la misma línea, Donato subrayó: “La ejecución tiene varias fallas, a la carne le faltó un poquito más de humedad, y falta condimento, son muy blandos los sabores”.

El otro participante que tampoco logró destacarse, fue Antonio con su lomo con crosta de hierbas y alcauciles, sobre el que Betular se mostró disconforme: “Hay un exceso de todo. Por ahí con la mitad del lomo y puré íbamos bien. La crosta se pierde un poco. El lomo es una carne muy generosa, entonces necesita una ayuda de mucho sabor, y esta no lo tiene”.

En el cierre de la velada, los especialistas destacaron a Rodrigo y a Estefanía entre lo mejor de la noche. De ese modo, Antonio, Silvana y Juan Francisco quedaban en zona de riesgo, y finalmente fue ese último el eliminado. Con mucha emoción, y ante la mirada notablemente emocionada de Martitegui, Juan Francisco expresó: “Voy a tener tristeza por irme, pero hay que valorar haber estado acá. Estoy súper feliz. Quiero agradecerle a mi familia, a mis amigos, y solo puedo decir gracias”.

LA NACION

