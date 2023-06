MasterChef: en una noche de dos pruebas, Juan Francisco se consagró, pero Candelaria quedó eliminada

escuchar

Un nuevo domingo de eliminación en MasterChef. El ciclo de competencia culinaria se acerca poco a poco a sus instancias decisivas, y si bien las galas de expulsión suelen presentar una única consigna, la del último domingo fue atípica, porque constó de dos etapas muy distintas, en donde un participante pudo consagrarse, pero otro quedó afuera de las famosas cocinas.

Como es habitual, Wanda Nara fue la responsable de darle la bienvenida al público y dar por iniciada una nueva emisión de MasterChef. Los tres jurados, Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular saludaron a la conductora, y adelantaron que la siguiente iba a ser una noche que prometía muchos nervios. Y dicho eso, entraron los participantes a quienes les tocaba sortear la primera instancia de la velada.

Una tortilla salvadora

“Es una gala atípica” expresó Betular antes de dar pie a la primera consigna, mientras que Donato agregó: “Vamos a tener varias partes, y no van a ser para nada superficiales”. Con ese prólogo, Wanda anunció: “Hoy tendremos una gala de eliminación diferente, porque se jugarán la última chance. Uno de ustedes se podrá salvar de esta gala de eliminación, y se unirán a Estefanía que los estará esperando”. A continuación entraron los participantes de delantal gris, que debían pelear por quedar a salvo de la expulsión, y ellos eran Aquiles Gonzáles, Daniela Kompel, Juan Francisco Moro, Candelaria Sorini y Rodrigo Salcedo.

Lo siguiente fue que los participantes levantaran unos manteles que tenían en sus estaciones, y en donde se escondían distintos tipos de verdura y hasta quesos. En ese momento, Betular explicó: “La primera prueba será un desafío muy breve, donde los queremos ver trabajar bajo presión en un tiempo muy corto”. Dicho eso, Martitegui subrayó: “Van a tener quince minutos para elaborar una tortilla” , y Donato concluyó: “Es evidente que la persona que prepare el mejor plato, se va a salvar de la eliminación”.

Cada uno de los cinco participantes llevó su plato, pero finalmente fue Juan Francisco el elegido. Cuando acercó su preparación, él aseguró: “Yo creo que si el queso chorrea y no se desarma la tortilla, puede ser un buen augurio”. Y luego de probar la tortilla, los tres especialistas coincidieron en que ese participante quedaba a salvo de la prueba de eliminación.

Una consigna con tubérculos

Los cocineros que debieron enfrentar la instancia de la eliminación, eran Estefanía, Rodrigo, Candelaria, Aquiles y Daniela. Esta vez, la consigna fue la de cocinar en 55 minutos, un plato libre que debía incorporar tres tubérculos a elección. Sin perder un minuto, todos los participantes fueron al mercado a dejarse llevar por la inspiración, para elaborar una comida que pudiera convencer a los jurados.

Como es habitual, mientras los chefs estaban abocados a su tarea, no dejaban de surgir todo tipo de situaciones en las cocinas. Por ejemplo, Martitegui le aconsejó a Rodrigo pelar una batata como si fuera una manzana, y el participante le respondió que no podía hacer eso, porque según le dijo Betular, esa tarea era imposible de realizar. Frente a eso, Germán le aseguró que su compañero jurado no sabía tanto porque “él es pastelero”, sin saber que el propio Damián estaba a sus espaldas.

Por otra parte, Rodolfo desde el balcón no dejaba de indicarle a Estefanía qué hacer, hasta que la participante, visiblemente agotada, le dijo que “si algo salía mal, era por su culpa”. Al momento de presentar plato, ella llevó un bife de chorizo con zanahoria y papa al horno con mandioca, pero Martitegui fue muy severo en la devolución, y consideró: “El bife es enorme, está muy bien hecho, pero queda un poco burdo en el plato, y vos sos muy estética, es raro que hayas presentado una cosa así”.

Tampoco le fue del todo bien a Aquiles, que hizo unos knishes de papa con zanahoria, que a los especialistas no los convenció. Luego de probarlos, Donato sentenció: “Es muy caserito el plato, pero siento que le falta un poco más de aplicación, que sé que la tenés. Los sabores se buscan pero no se encuentran”.

Sin embargo, la eliminada fue Candelaria con unos ñoquis de remolacha con boniato frito y zanahoria horneada. A los chefs no les gustó ese plato, y Betular le aseguró: “Los ñoquis están duros, la salsa es crema, y arriba está el frito ese, pero hay algo que se está diluyendo. Y cuando lo pruebo, además de duro, no me dice nada. Le falta un poco de sazón, este es un plato difícil”.

