MasterChef. Una preparación no gustó, y Betular fue lapidario: “Este plato es como estar en penitencia”

Domingo de eliminación en MasterChef, y los especialistas una vez más debieron probar los platos del grupo de participantes que se encontraban en la cuerda floja. Esta vez, quienes debían evitar la expulsión eran Silvana, Daniela, Rodolfo, Candelaria, Micaela, Delfina y Carlos. Y con los nervios a flor de piel, Wanda Nara recibió a todos los chefs amateur, quienes se encontraron en sus estaciones con una pequeña pirámide, que escondía varios secretos.

Primera prueba: los tomates Cherry

Al momento de explicar la etapa inicial de la noche, Germán Martitegui expresó: “El desafío de hoy se va a dividir tres etapas. En cada una van a usar tres ingredientes distintos”. A continuación, Donato de Santis agregó: “En la primera van a preparar un plato libre, utilizando el tesoro que van a encontrar allí en el primer nivel de la pirámide”, y Damián Betular concluyó: “Van a tener tres minutos para ir al mercado, y quince minutos para poder preparar. Les voy a pedir que se esfuercen, porque el mejor plato de esta etapa, va a tener un beneficio muy importante”. Dicho eso los cocineros abrieron la primera etapa de la pirámide. Allí encontraron un tomate Cherry, y Betular les explicó: “La idea es que este tomate Cherry sea el protagonista del plato que tienen que preparar, en quince minutos”.

Sin perder tiempo, los participantes comenzaron a ejecutar toda clase de ideas que tenían a los tomates cherrys como protagonistas. Pasado el tiempo pautado, los chefs amateurs dejaron listos sus platos en la mesa, y los especialistas comenzaron a degustar. Luego de probarlos y deliberar, Martitegui anunció: “Creo que nos merecíamos comer tan bien como comimos recién. Fue muy difícil elegir el mejor, están todos espectaculares”. De esa forma, anunciaron que Rodolfo era el autor del mejor plato, y gracias a eso tuvo la posibilidad de subir al balcón, y salvarse de ser eliminado.

Segundo nivel: paltas y jalapeños

Una vez más, los participantes volvieron a sus estaciones a escuchar las indicaciones de los jurados de cara a la segunda parte de la velada. En ese momento, Donato explicó: “Tendrán que descubrir el segundo piso, y encontrarse con los otros tesoros de la pirámide”, y Betular agregó: “Hay una buena noticia: ahora van a tener 25 minutos para cocinar con los ingredientes que tienen que se ser protagonistas”. Los chefs amateur miraron el segundo nivel, y encontraron palta y un jalapeño. Y una vez más, el final del tiempo establecido dio pie a una nueva degustación. Una vez finalizada esa instancia, Betular anunció: “Hicieron sabores espectaculares, este domingo realmente nos están deslumbrando, felicitaciones”. Esta vez, el plato elegido fue el de Daniela, quien subió al balcón y garantizó su permanencia en el juego, al menos una semana más.

Etapa final: hinojos, azúcar mascabo y naranjas

Los participantes que seguían ante el peligro de la eliminación, estaban decididos a dejar lo mejor de sí en el segmento final de la noche, y ante sus miradas nerviosas, Martitegui dijo: “Se viene la última y más importante etapa de este desafío. Van a encontrar tres ingredientes para preparar un plato”, y Betular subrayó: “Esos ingredientes tienen que ser los protagonistas, y van a tener treinta minutos para poder realizar un plato espectacular y que los deje en competencia”. Por último, Donato concluyó: “La diferencia es que el participante que presente el peor plato, abandonará la competencia”. En ese momento, los participantes descubrieron que los elementos a utilizar eran hinojos, azúcar mascabo y naranjas. Los chefs amateurs estaban muy nerviosos porque no sabían de qué manera combinar esos elementos, por ese motivo los jurados les dieron algunas ideas y procuraron que ninguno cometa un gran error.

Al momento de la degustación, Silvana y su lomo con hinojo grillado y naranja dulce causó una muy buena impresión entre los especialistas, y Betular destacó: “Con toda la mezcla de cosas, el sabor a naranja y lo dulzón yo lo siento en este plato”. Candelaria llevó un pollo con ralladura de naranja que no convenció al jurado, y Donato consideró: “Acá hay mucha naranja, y sobrepasa la proporción”. María Sol hizo un asado americano con azúcar mascabo, y hubo elogios por parte de los chefs. En la vereda opuesta, Micaela preparó una bondiola sobre la que Betular remarcó: “Para mí el problema es la salsa y que el cerdo está crudo”.

Carlos también apostó por una bondiola, y Donato no dudó en elogiarlo: “El hinojo está bien cocinado, y esta sala es la mejor compañera para este trozo de carne”. Delfina llevó sus hinojos grillados con almendras tostadas, y Martitegui no se mostró para nada conforme: “No me gusta mucho la presentación, sí me gusta la idea, me convence el sabor pero no me gusta la estética” . Muy molesto, Betular sentenció: “Este plato es como estar en penitencia. Y no sigo hablando porque me pongo de mal humor”.

Luego de deliberar, llegó la instancia de anunciar qué jugadores pasaban de etapa, y quién era el nuevo eliminado. Al momento de destacar lo mejor, Donato llamó a Carlos y lo felicitó por su plato. En segunda instancia, María Sol y Silvana también fueron elogiadas por los especialistas. Por último, Delfina, Candelaria y Micaela quedaron en la cuerda floja, y esta última fue la expulsada

