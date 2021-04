“¿Me estás subestimando?”, la reacción de Viviana Canosa ante un comentario de Luis Novaresio

Viviana Canosa estalló de furia luego de que el presidente, Alberto Fernández, anunciara nuevas medidas que limitan la circulación en el Ámbito Metropolitano de Buenos Aires para evitar la propagación del coronavirus frente a la segunda ola.

“No quiero un Estado policial, no quiero un Estado buchón, no quiero denunciar a mi vecino ni que mi vecino me denuncie”, sostuvo, efusiva, la conductora de A24, durante el pase de su programa con el de Luis Novaresio.

La furiosa declaración de Viviana Canosa contra el Gobierno por las restricciones - Fuente: A24

“No se ponen en el lugar de la gente”, bramó Canosa y rechazó el plan de acción del Gobierno. “Estás diciendo generalidades”, quiso terciar Rosario Ayerdi, integrante del panel. “Yo no defiendo lo indefendible. Somos una manga de boludos los argentinos, hicimos todo, nos guardamos y no les importó nada, no pueden justificar el daño que le han hecho a la población, nos vamos a rebelar”, dijo, al borde de un ataque de nervios.

En ese momento, Novaresio trató de calmarla, pero fue peor. “No me jodan con la doble moral, me irrita profundamente que al laburante le digan que se terminó y que me digan que no puedo salir después de las 12 de la noche”, sostuvo.

Y siguió: “Hay que poner huevos como argentinos, como ciudadanos, defendamos a los argentinos, no nos dejemos meter el dedo más adentro”.

“Tomate un tecito”, propuso Novaresio, y agregó: “Intentemos recuperar el pensamiento”. Para Canosa fue una provocación: “Perdón, ¿me estás subestimando? No me voy a resignar a perder mis libertades individuales, y no hablo por mi, hablo por la gente que no tiene voz”, concluyó.

LA NACION