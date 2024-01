escuchar

El actor David Soul, conocido por su protagónico en la famosa serie Starsky y Hutch, murió ayer a los 80 años, según confirmó su esposa, Helen Snell, a la BBC.

“ Tras una valiente batalla por su vida y en compañía de su familia ” falleció el actor, según detalló su mujer. “Compartió sus extraordinarios dotes como actor, cantante, narrador, artista creativo y querido amigo con el mundo y su sonrisa y su pasión por la vida serán recordadas por los muchos cuyas vidas ha tocado”, señaló.

En los años 70 había títulos de tono amargo como Las calles de San Francisco y otros que ponían el acento en la acción como Hawai 5.0. Pero de la enorme lista de shows centrados en agentes de la ley, hubo uno que se destacó: Starsky y Hutch , y en él Soul interpretaba al detective Kenneth Richard Hutchinson junto a su colega Paul Michael Glaser, como David Starsky. La serie fue un gran éxito de la época y convirtió a sus protagonistas en estrellas.

Starsky y Hutch junto al mítico Torino

Soul nació en Chicago el 28 de agosto de 1943. Los primeros pasos en el mundo de la actuación los dio en el teatro, pero su gran pasión eran la música. En 1967 cantó en un importante programa de televisión en los Estados Unidos y eso generó que consiguiera su primer trabajo en televisión en la serie Flipper. Con su melena rubia y de cuerpo atlético, tuvo roles en otros éxitos de la época, como Mi bella genio, Here Comes The Brides y Viaje a las estrellas. En cine, su debut llegó con un pequeño papel el film de 1971 Johnny Got His Gun, junto a Timothy Bottoms y Donald Sutherland.

Pero la fama llegó en 1975, cuando se convirtió en protagonista de una serie que venía de la factoría del todopoderoso Aaron Spelling. En Starsky y Hutch, compuso a uno de los agentes cancheros y mujeriegos que investigaban todo tipo de casos, con la ayuda de Huggy Bear (Antonio Fargas), un informante que comprendía a la perfección los códigos callejeros. Ambientada en California, la ficción conquistó al público de los Estados Unidos primero y del resto del mundo después gracias a una combinación de acción y personajes carismáticos.

Luego de tres temporadas exitosas, la mala predisposición de Glaser para grabar nuevos episodios afectaron notablemente a Soul, que se mostró notablemente desencantado con el clima que se vivía en el set. El éxito, de algún modo, no era eso con lo que alguna vez había soñado, y sus problemas con el alcohol empezaron a hacer mella en su desempeño laboral. Frente a ese panorama, y a la caída del interés del público por una trama que se había vuelto algo repetitiva, Starsky y Hutch llegó a su fin con su cuarta temporada.

Soul encontró en la popularidad un camino hacia su sueño de convertirse en cantante, y así emprendió una errática carrera musical. Llegó a editar cuatro discos y a conseguir un éxito con la balada de 1976 “Don’t Give Up On Us”.

