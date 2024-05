En el film Sin Glasear, Jerry Seinfeld quiso satirizar la cachetada de Will Smith en los Oscar, pero Chris Rock rechazó la idea

Escuchar

La película Sin Glasear, es la ópera prima de Jerry Seinfeld. El comediante no sólo dirige ese film, sino que también lo protagoniza y es uno de sus guionistas. A lo largo de esa historia, que se prolonga durante 93 minutos, Seinfeld hace gala de numerosos momentos de ingeniosa comedia, con chistes muy afines no sólo a su estilo, sino también a personajes y momentos muy conocidos dentro de la cultura popular. Y por ese motivo es que Jerry quiso parodiar el instante en el que Will Smith le dio un cachetazo a Chris Rock, pero la víctima de ese episodio no se animó a retratar ese paso de comedia.

Will Smith parece abofetear a Chris Rock en el escenario durante la 94.a Entrega Anual de los Premios de la Academia en Dolby Theatre el 27 de marzo de 2022 en Hollywood, California. (Foto de Neilson Barnard/Getty Images) Neilson Barnard - Getty Images North America

Durante una entrevista en el podcast Fly on the Wall, Seinfeld reveló que llamó a Chris Rock para hacer una sátira del cachetazo de Smith y detalló al respecto: “Una de las cosas que quería hacer, era que Chris Rock fuera el anfitrión de los Premios Bowl & Spoon, y lo íbamos a filmar justo después del bofetón de Will Smith. Entonces iba a tener a alguien para que saliera de entre el público, subiera al escenario y que Chris lo golpeara en cuanto se le acercara”.

Si bien Seinfeld convocó a Rock para esa escena, el protagonista de Arma Mortal 4 dejó pasar la invitación. “Él no estaba listo para hacer eso”, comentó Jerry, y luego detalló: “Estaba muy impactado por lo que le había sucedido. Así debía ser la escena, pero Cedric no salvó a todos, y lo amo”. El mencionado Cedric, es el actor que finalmente protagonizó ese momento, en el transcurso de Sin Glasear.

Uno de los conductores del podcast, el actor Dana Carvey, le preguntó a su invitado si ese chiste hubiera sido efectivo, ya que quedó “un halo de oscuridad alrededor de ese episodio”. “¿Pero eso no es algo que nos atrae más que nada, esos halos de oscuridad?”, le respondió Seinfeld, que concluyó: “La verdad es que no sé si realmente hubiera sido gracioso. Solo fue una idea”.

La celebrada vuelta de Mad Men

En el marco de Sin Glasear hay una instancia que sorprendió a los espectadores, y que fue muy festejada por los fans de Mad Men. Dado que esa historia transcurre en los años sesenta, esa fue una excusa inmejorable para convocar a Jon Hamm, que volviera a componer a Don Draper e intentara venderle una campaña a Bob Cabana (Seinfeld), Donna Stanko (Melissa McCarthy) y Edsel Kellog III (Jim Gaffigan), el trío de protagonistas de Sin glasear. Del mismo segmento también forma parte John Slattery, que personificando a Sterling Cooper, acompaña a Draper en su presentación.

Para los fans de Mad Men, la posibilidad de reencontrarse con Draper y Cooper fue motivo de festejo. Aunque sea por unos breves minutos, dicha escena permite volver a ver a Hamm dándole vida a ese carismático personaje, en una de las habituales presentaciones que eran tan características en esa ficción.

Sobre el punto de partida de este clip, y en una nota con la revista People, Jerry confesó: “Una de las razones por las que hice Sin glasear era porque no había podido estar en Mad Men. Así que filmar algo que transcurriera en los sesenta y que me tuviera en una oficina de traje y corbata iba a ser lo más cercano a eso”. Y, entre risas, Seinfeld luego concluyó: “Cuando Jon y John accedieron a realizar el clip, pensé: ‘¡Dios mío, finalmente voy a estar en Mad Men!’. Y ese fue un sueño hecho realidad”.

Emitida entre 2007 y 2015, Mad Men es una de las series más importantes del siglo XXI, y forma parte de ese podio de ficciones imprescindibles, en el que también están Los Soprano y The Wire. En la piel de Don Draper, un brillante publicista dueño de una vida marcada por un complejo universo emocional, el actor Jon Hamm se convirtió en un emblema de la pantalla chica.

