“¿Estamos al aire?”: cinco celebridades que se olvidaron el micrófono abierto y “hablaron de más”

Escuchar

“¿Estamos al aire?”, “¡No me digas que el micrófono estaba abierto!” , es una de esas frases que ningún artista o periodista quisiera nunca decir, consciente de que esa frase que lanzaron al pasar podría generar un gran revuelo.

Lali Espósito, por ejemplo, hace unos días confirmó, sin querer, que salió con el cantante español Rels B. Todo ocurrió en medio de uno de los programas de Factor X, reality musical en el que la argentina se desempeña como jurado. Sin saber que tenía el micrófono abierto, la intérprete de “Disciplina” le confesó a uno de sus compañeros que había tenido un romance con el joven de 30 años. “Fue corista de Dani, de Rels B... Yo salí con él un tiempo”, reveló al hacer referencia a una de las participantes que estaba sobre el escenario.

Algo similar le ocurrió a Paola Barrientos cuando invitada al ciclo Socios del espectáculo hizo un repaso sobre su trayectoria. Entre sus trabajos más célebres, aparecieron imágenes de El jardín de bronce, serie que compartió con Joaquín Furriel. Al ver una escena con el actor, la actriz de la flamante puesta teatral de Esperando la carroza deslizó un sentido “¡Qué buen mozo!”, sin percatarse de que su apreciación estaba siendo escuchada por miles de televidentes.

Desde Nazarena Vélez con una confesión inesperada hasta Susana Giménez y Mónica Gutiérrez con sus problemas con la tecnología, repasamos cinco casos que se volvieron virales y avergonzaron a sus protagonistas.

Nazarena Vélez y una confesión inesperada

Nazarena Vélez hizo un comentario inesperado sobre Mariano Iúdica

En septiembre pasado, Nazarena Vélez protagonizó un divertido blooper en el panel de LAM. Mientras que Ángel de Brito le hacía una entrevista a Paula Chaves desde un móvil, la angelita no se percató que su micrófono estaba abierto y lanzó: “No lo soporto”. El conductor que escuchó el comentario esperó finalizar la nota para increpar a la panelista: “¿A quién no soportás?”, le preguntó entre risas. “Después te cuento, mi amor. Es hombre, famoso, mediana edad. No trabajé con él. Era un chico Gerardo, un chico Sofovich. Millones de veces lo viste”, respondió Vélez a modo de enigmático. “¿Es uno que trabajó en este canal? ¿En varios canales? ¿En Ideas del Sur? ¿Es uno que muchos no soportan, el que ahora tiene restaurantes?”, retrucó De Brito mientras la actriz afirmaba con su cabeza. El total sincericidio de la angelita se trasladó a las redes donde ciertos de usuarios dejaron en claro que Nazarena se refería a Mariano Iúdica, quien se alejó de la televisión hace un tiempo para dedicarse de lleno a su faceta de empresario gastronómico .

Angie Balbiani y un comentario desafortunado

En su época de Intrusos, Balbiani criticó a Mora Godoy y su comentario fue escuchado por miles de televidentes Instagram @angelesbalbiani

Corría el verano del 2020 cuando Angie Balbiani era panelista de Intrusos. En el programa de espectáculos de América estaban hablando de la inauguración del teatro Tronador en Mar del Plata y presentaron una nota con Mora Godoy. Debido a un desacierto por parte del equipo técnico de la señal televisiva, los micrófonos quedaron abiertos y se escuchó a los panelitas opinar sobre la entrevista. Mientras que Daniel Ambrosino se reía, la exRebelde Way hizo un desafortunado comentario sobre la bailarina de tango. “Che, es jodida de cara”, lanzó sin imaginar que estaba saliendo al aire. Al volver al piso, nadie hizo mención sobre lo sucedido y el programa siguió como si nada. Sin embargo, el hecho fue rápidamente viralizado en las redes sociales.

Denise Dumas y un papelón indisimulable

Denise Dumas, ex modelo y conductora de tv. Hernan Zenteno - La Nacion

En mayo de 2022, Denise Dumas se encontraba al frente de la conducción de Flor de equipo cuando vivió uno de los mayores papelones de su carrera. La actriz y exmodelo no sabía que tenía el micrófono abierto cuando hizo referencia al affaire clandestino entre Santiago Bal y Ayelén Paleo ocurrido allá por 2011 y que le costó el divorcio al capocómico de su mujer, Carmen Barbieri. “Paola Miranda. Toda la época de Santiago Bal que se g... a Ailén...”, se la escucha decir en clara referencia a la vedette mientras en pantalla aparecía la placa del programa sin ninguna imagen de ella. Al percatarse de la situación, la conductora bromeó: “Buen día, ¿están atorados con una medialuna?”, mientras el panel se reía cómplice.

Susana Giménez y sus problemas a la hora de manejar la tecnología

Susana Giménez empezó a grabar un vivo por error y criticó a Marcelo Tinelli Paramount+ - Archivo

Cada tanto, Susana Giménez se vuelve tendencia por sus problemas a la hora de manejar la tecnología. Fotos que quiere retocar pero que se suben al natural, imágenes de partes íntimas de su casa que se publican por error o vivos de Instagram que comienzan sin querer han expuesto sus dificultades a la hora de manejar sus redes sociales. Uno de los casos más recordados fue cuando en 2018, la diva de los teléfonos activó por error la opción para grabar un video en vivo y criticó a su colega Marcelo Tinelli. Por ese entonces, Susana había ganado el Martín Fierro de la gente, premio por el cual competía con su amiga Mirtha Legrand, Jorge Lanata, Nicolás Repetto y el conductor del Bailando. “ Tinelli no es el más querido. Salió segundo con Mirtha con 15 puntos y yo tenía 41 ″, le comentó la rubia a otra persona desde el living de su casa sin darse cuenta que su teléfono estaba transmitiendo en vivo para sus más de tres millones de seguidores. Si bien el video fue rápidamente borrado de la red social, el ciclo Los Ángeles de la Mañana llegó a hacer una captura que difundió horas después.

Mónica Gutiérrez y un desnudo que dio que hablar

Mónica Gutiérrez protagonizó un blooper en vivo (Captura video)

Si hay una costumbre que nos dejó la pandemia de Covid esa fue la comodidad de tener entrevistas o reuniones virtuales. Sin embargo, muchas veces la ventaja de este tipo de encuentros pueden jugarnos una mala pasada. Tal fue el caso de Mónica Gutiérrez cuando, en enero de este año, estaba haciendo un análisis sobre la situación del país en A la Barbarossa y su marido, Alejandro Gawianski, apareció desnudo detrás. Si bien la periodista utilizó luces y un trípode especial para este tipo de transmisiones, lo cierto es que descuidó un detalle muy importante: el ángulo desde donde hizo la transmisión en su habitación y en el que se veía una puerta que comunicaba con su baño. Al parecer, la entrevista se hizo demasiada larga y su esposo tuvo que salir, sin reparar que su mujer estaba al aire y que sería visto por millones de televidentes. Minutos después, Verónica Lozano (quien por ese entonces estaba reemplazando a Georgina Barbarossa en la conducción del ciclo) se refirió con humor a la situación. “El marido sale con una tablet en las partes pudendas”, bromeó la conductora mientras la periodista respondió: “Yo sabía que él quería ser viral”.