Nazarena le contestó a Jorge Rial por sus dichos sobre el padre de su hijo, Fabián Rodríguez: “No me pegó a mí sino a Thiago, que tiene 11 años”

La cara de Nazarena Vélez era de tristeza. Justo ella, acostumbrada a lidiar con lo mejor y lo peor del mundo del espectáculo desde sus inicios. Y sin embargo, su ida y vuelta con Jorge Rial esta semana cruzó un límite.

La acusación de “mafioso” que la actriz lanzó en el aire de LAM el martes por la noche generó la furibunda respuesta del conductor, que en los últimos días está completamente fuera de eje: “Me dijo mafioso la mujer de un tipo que se boleteó por cagar gente, yo eso no lo vi en mi vida”, dijo en el aire de su programa radial, Argenzuela.

Evidentemente -y así lo marcó el rating del miércoles a la noche- lo más esperado del programa que conduce Ángel de Brito fue la respuesta de la panelista.

“Es él siendo él. Si me preguntás si me sorprendió, no me sorprende. Es como si ahora nos ponemos a discutir, Andrea piensa una cosa, yo otra, y cuando terminamos voy de atrás y le pego una trompada. Él pega bajo, es así. Él me dijo en una nota que era un mercenario, no fue un juicio de valor mío, es lo que pasó”.

Sin la vehemencia de otros años, ni ganas de meterse en el lodo más de la cuenta, Nazarena miró a cámara y le tiró al exconductor de Intrusos un tiro por elevación: “Me parece bajo que se meta con la sexualidad de una persona (en referencia al episodio que lo enfrentó con Adrián Pallares), y hoy no me pegó a mí: le pegó a Thiago, que tiene 11 años. El hijo de la persona que se suicidó, de Fabián, tiene 11 años. Más allá de que está Lucas, que está Camila, sus otros hijos”.

Un acotado informe reprodujo lo dichos del conductor de Radio 10, en los que no solo se refirió a Vélez, sino a la nueva panelista del programa. Estefanía Berardi, a través de una enigmática referencia con la que insistió: “Esa chica te hace el ‘coco’, el que quiera entender que entienda”.

Nuevamente en el piso, Nazarena continuó con su descargo: “Gracias a Dios, Thiago sabe perfectamente quién fue su papá. No le voy a contestar como él contestaría en mi lugar, metiéndome con una criatura. A mí los golpes me enseñaron, pensé que él también había cambiado, pero bueno…”.

Ángel de Brito, que todavía no logró que Rial cumpla la promesa de sentarse en su living televisivo, pasó de una modesta crítica a alinearse directamente con su compañera: “Evidentemente Rial no cambió, está mostrando cómo fue siempre, y cómo sigue siendo. Él vendió un cambio, que había evolucionado, y con las últimas cosas que está haciendo y diciendo demuestra todo lo contrario”.

Finalmente Nazarena Vélez, en un tono calmo, sin muchas ganas de levantar temperatura pero visiblemente dolida, explicó: “Siempre me he peleado mucho con Jorge, fue más lo que estuve mal que lo que estuve bien. Cuando discute siempre tiene esa tendencia de hacer lo mismo que hizo con la nena (Berardi), tratarte de puta. Es muy típico de él, desprestigiarte. Cuando vos te metés con una persona por su sexualidad o por si se acostó con uno o con otro, sos un cavernícola”.

A su turno, Estefanía también le dedicó una respuesta al periodista: “Está bien que no me conozca, lo tomo como de quien viene. Yo tampoco lo conozco, pero lo estoy conociendo escuchando las barbaridades que dice de todo el mundo. Me parece un horror. Tengo novio, y hacer referencia a que uno ocupa un lugar por acostarse con alguien es decir que una mujer crece y ocupa un lugar porque pone su cuerpo. Es tan difícil este camino, tantas cosas tienen que suceder. Y lo digo para tantos chicos que están del otro lado y a lo mejor sueñan con esto”.

Inmediatamente después, Berardi hizo un pormenorizado recorrido por su carrera, desde sus inicios en Combate hasta la actualidad. Aun cuando en ese detalle, y fogoneada por sus compañeras, terminó hablando de su actual pareja, como así también de algunas personas conocidas con las que salió en el pasado. Igualmente, a pesar de los vaivenes discursivos que por momentos rozaron lo que tanto se critica, el mensaje de Nazarena y de Estefanía para Rial quedó más que claro.