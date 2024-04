El tenso cruce entre María Eugenia Ritó y Nazarena Vélez que incomodó a todos en LAM

Escuchar

Este miércoles, Nazarena Vélez y María Eugenia Ritó protagonizaron un tenso cruce en directo desde el estudio de LAM (América TV) que dejó sin palabras a sus compañeras de panel. En el marco de la celebración de los 2.000 programas, las angelitas reavivaron una antigua enemistad y discutieron a los gritos. Tras pronunciar fuertes palabras, saldaron su deuda y se amigaron nuevamente.

Esta edición del programa de espectáculo estuvo de fiesta, ya que se cumplió otro aniversario importante en la conducción del éxito que lleva a delante Ángel de Brito junto a sus angelitas. Sin embargo, en esta oportunidad, Yanina Latorre no estuvo presente debido a una inflamación que la obligó a permanecer en reposo, según indicaron, por lo que no se sabe cuándo retomará sus obligaciones. Es por ese motivo que Ritó se convirtió en la invitada de honor.

No obstante, al inicio del ciclo, de Brito comenzó diciendo: “Antes del programa estaban discutiendo Ritó y Nazarena. Escuché una pequeña discusión, en el que se decían ‘porque me hiciste esto, porque no me seguís en Instagram...’”. En ese instante, Vélez interrumpió: “Es que estuvimos tomando algo y como no almorcé bien, me pegó fuerte”.

“No, no nos excusemos. En una época, en la pandemia, compartimos un vivo de Instagram y nos fue muy bien. Ahí nos seguíamos, pero después pasó algo, unos comentarios en LAM y nos dejamos de seguir”, completó María Eugenia. Sin dejar pie a la duda, la actriz que comparte escenario junto a Gladis Florimonte, indicó: “Vamos a aclararle a la gente que vos le mandaste un mensaje cho*** a Ángel, tratándome de gato y de mala mina. Entonces te dejé de seguir”.

“Cuando trabajábamos juntas, vos tenías mala onda con todas...”, soltó Ritó, por lo que Vélez recogió el guante: “No, vos te colgaste Ritó, si le mandaste un mensaje a Ángel es porque te estás colgando de una historia de la que estábamos hablando nosotros”.

Las angelitas discutieron al inicio del programa por viejos resquemores (Fuente: Captura de Video/América TV)

“Yo no me colgué de nada. Tengo el mismo derecho a opinar como vos y se respeta”, contestó efusiva María Eugenia, mientras Vélez sumó: “Eso es cuando sos angelita”. Por su parte, la exvedette sostuvo: “No, no tengo por qué ser angelita. Soy la Ritó. Pero igual creo que estamos llegando a buen puerto”. “Yo te quiero Ritó”, reaccionó Nazarena, y su compañera gritó alterada: “¿Estás segura? Me querés ver muerta vos”.

“No, cómo te voy a querer ver muerta. Estás loca. Me parecés una gran mina. Ocupaste un lugar increíble y lo tenés que volver a ocupar. Sos la Ritó, relajate, no tenés que demostrar nada”, agregó Vélez e hizo una salvedad: “Yo siento que en algún momento, en algún punto, tenés un humor antiguo. Un humor que es cho***. Eso de tratar a otra mujer de pu***, de que llegó a un lugar porque se acostó con alguien, es antiguo. Es de los 2000 Ritó. Decir que la otra se enfiestaba es antiguo”.

“Antiguo, no, soy más joven que vos. Opino de lo que ha pasado, mamita. Vos hacés chocar a la gente. Yo capaz que lo hice o vos, por una necesidad y está bien. La gente sabe cosas de otro. No niegues la realidad que la gente sabe”, retrucó Ritó. “Yo fui tan imbécil que en un momento que nos peleamos, para ofenderte, te dije lesbiana. Yo era así de imbécil, de querer joder...”, reconoció Nazarena.

Hacia el final de la discusión, María Eugenia insistió: “Me pasaron cosas horribles en mi vida y me hago cargo. Pero qué es eso de que para opinar hay que ser angelita. Yo soy la Ritó... Y ahora, me empezás a seguir”. Luego del ida y vuelta en el que nadie pudo comentar nada y solo ellas protagonizaron la escena, saldaron sus deudas, se amigaron y volvieron a ser amigas en las redes sociales.