La modelo volvió a referirse al regalo del día de la madre y aseguró que lo que dijo no fue un reclamo hacia su ex, Fabián Cubero

25 de octubre de 2019 • 15:31

Un nuevo escándalo explotó entre Nicole Neumann y Fabián Cubero esta semana. El futbolista no saludó a su ex por el día de la madre ni le compró un regalo para que sus hijas le entreguen el domingo, y eso no le cayó nada bien a la modelo.

Tras contarlo en los medios, sus dichos sonaron como un reclamo hacia su ex, sin embargo Neumann asegura que sólo fue un comentario. "Ya lo aclare en Twitter. No hubo ninguna queja ni declaración. Me hicieron una pregunta en la radio que tenía que contestar por sí o por no, y conteste la verdad. No hubo ningún reclamo", aclaró en diálogo con Intrusos. Y en tono reflexivo, agregó: "De hecho dije que ya no espero nada de nadie. La persona se soltó hace un montón, pero a veces hay que soltar situaciones que uno quiere que sean de una forma y no lo son".

Cansada de las acusaciones, y con mucha ironía, la panelista de Nosotros a la mañana retrucó: "Un reclamo hubiese sido si yo hubiera salido con un micrófono y hubiese dicho: 'Hola, escuchame, yo estaba esperando que hagan tal cosa.'. Eso es un reclamo, no que me pregunten: 'Che, ¿te saludo Pampita por tu cumpleaños? Y yo diga: 'no'. Eso no es un reclamo, me están preguntando algo y yo estoy respondiendo", disparó enojada.

"¿Esperabas un saludo por el día de la madre?", lanzó el cronista de América sin filtro. "Yo todos los días del padre le mando un feliz día por teléfono y a cada una de mis hijas un regalo para que ellas tengan algo que darle su papá, pero bueno, cada uno actúa como cree que corresponde y está todo bien", contestó y enseguida recordó que el año anterior sí había recibido un presente por parte de Cubero.

En cuanto a si cree que se va a poder llegar a un acuerdo con su ex en algún momento, Neumann opinó: "Yo por mis hijas puedo cualquier cosa, hasta lo impensado. Y creo que cualquier ser humano también. Yo conocí a una persona, ya lo dije muchas veces. No quiero hablar más porque son muy verborrágica y no tengo filtro para la mentira o la verdad", concluyó mientras se retiraba en su auto.