22 de octubre de 2019 • 10:02

En los últimos días, Nicole Neumann estuvo en el centro de todas las miradas por una supuesta nueva relación con el empresario Bautista Amadeo. Además de desmentir esa relación, en una nota radial que dio a La Once Diez, habló de su vínculo con Fabián Cubero, el papá de sus tres hijas (Indiana, Allegra y Sienna).

" No me mando nada de nada. Increíble, por el vínculo que tuvimos toda la vida, y por las hijas que compartimos. Parí, amamanté y crié a sus tres hijas", dijo la modelo en el programa Por si las Moscas, cuando le preguntaron si Cubero la había saludado por el Día de la Madre. " Pero yo ya no espero nada", disparó.

Además, Neumann se mostró algo resignada a que la relación con su ex pareja pueda mejorar. "Es de a dos el lazo, si él no lo puede curar, suelto. Tendremos la relación que podamos tener. Quizás se necesita más tiempo y en algún momento haya un clic. No quiero perder la esperanza, pero me preparo para que esto sea así", apuntó. "La verdad que esto lo sufrí mucho tiempo porque hay que estar unidos aunque no seamos pareja. Por eso padecía tanto, pero ya entendí que tengo que soltar".

La panelista de Nosotros a la mañana, también reflexionó sobre la exposición que tienen tanto ella como Cubero, en parte debido al largo matrimonio que mantuvieron. " F uimos uno de los matrimonios más duraderos y sólidos en su momento", dijo. "Cuando a otra persona le sirve mucho el satélite de hacerse eco de cualquier cosa que diga es muy difícil bajar el perfil", añadió, en relación a Mica Viciconte, la actual pareja de Cubero.