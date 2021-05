“No fui feliz”: el revelador recuerdo de una integrante de Jugate conmigo

El programa de televisión Jugate Conmigo se mantiene como uno de los íconos de la década de los 90. Tanto por la novedad que planteaba en su dinámica de juegos entre adolescentes como por ser el debut de Cris Morena en el rol de conductora televisiva, es recordado con nostalgia entre quienes lo vieron en la pantalla de Telefe entre 1991 y 1994.

Pero la modelo Moira Gough, que integró el elenco del programa también producido por Morena, reveló que no todo era tan alegre como se veía con las cámaras encendidas. En una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram, Gough invitó a sus seguidores a preguntarle lo que quisieran. Como era de esperarse, muchos quisieron saber de sus recuerdos de Jugate Conmigo.

Moira, junto a su marido mexicano. Actualmente vive en ese país, donde dirige una agencia de modelos. gentileza Moira Gough - Archivo

“¿Fuiste feliz haciendo Jugate? ¡Te sigo desde esa época!” le preguntó uno de los usuarios. “No tanto...” fue su respuesta, y dio más detalles en otras preguntas: “No tengo lindos recuerdos de esa experiencia. Me encontré con gente nada amable. Era muy chica y me sentí muy sola y poco cuidada por la gente que trabajaba ahí... El peluquero, la coreógrafa, la vestuarista... Ellos fueron los que no me dejaron tener una buena experiencia” recordó, para asombro de muchos de sus seguidores, Moira Gough.

