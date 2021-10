Pasión de Gavilanes: el emotivo reencuentro de sus protagonistas, 20 años después

Casi 20 años después del estreno de la primera temporada, una de las telenovelas colombianas más exitosas de los últimos tiempos se prepara para regresar a la pantalla chica con una segunda entrega. A través de Instagram, Telemundo reveló las primeras fotos de Pasión de Gavilanes 2 y confirmó el elenco que dará vida a esta nueva historia.

“Mira más del emotivo encuentro del elenco de Pasión de Gavilanes. Levanten la mano los que están felices con este regreso en 2022 por Telemundo”, escribieron en las redes sociales de la cadena televisiva.

Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan), Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Reyes) y Natasha Klauss (Sarita) se pondrán una vez más en la piel de las hermanas Elizondo y de los hermanos Reyes. Del elenco original también regresarán Zharick León (Rosario Montes), Kristina Lilley (Gabriela Elizondo), Carmenza González (Quintina) y Tatiana Jauregui (Dominga).

Para tristeza de muchos el actor argentino Michel Brown no estará presente. Hace unos meses, en diálogo con un Youtuber, el exintegrante de Jugate Conmigo contó la razón por la cual rechazó la propuesta. “Me parece que cada uno es dueño de sus decisiones. Me da la impresión de que fue un proyecto muy exitoso y soy partidario de que a las cosas hay que dejarlas, así como disfrutarlas y sacarles el jugo, hay que dejarlas volar y que tiene mucho riesgo. Pero también respeto que mis compañeros se monten en ese bus y me parece que está increíble y que la experiencia va a ser increíble, volverse a ver después de tanto tiempo”, explicó.

La ausencia de Brown se compensará con nuevas incorporaciones. Juan Manuel Restrepo, que se hizo conocido gracias a su papel de Eric Cruz Montoya en La Reina del Flow, será uno de los hijos de Juan Reyes y Norma Elizondo. El mexicano Bernardo Flores y Sebastián Osorio interpretarán a sus hermanos.

Juan Manuel Restrepo (La Reina del Flow), Bernardo Flores y Sebastián Osorio interpretarán a los hijos de Juan Reyes y Norma Elizondo Telemundo

Emitida inicialmente en Colombia en el año 2003, Pasión de gavilanes contaba la historia de tres hermanos sencillos y de buen corazón: Juan, Oscar y Franco Reyes, a los cuales una tragedia en la cual muere su hermana los deja marcados para siempre. Por este motivo, planifican una venganza. Pero en esta búsqueda de Justicia se topan con tres hermosas mujeres, las hermanas Elizondo, hijas de su enemiga, que cambiarán todos sus planes.

La telenovela colombiana tuvo 188 episodios, emitidos entre 2003 y 2004 y estaba basada en la telenovela de 1994 Las aguas mansas. Fue escrita por Julio Jiménez, producida por RTI Colombia en conjunto con la cadena Telemundo y con la participación de la empresa Caracol TV.

Durante la segunda temporada, que ocurre 20 años después, los protagonistas se verán obligados a enfrentar nuevos desafíos que atentan contra su tranquilidad. Un trágico crimen que involucra la muerte de un profesor sacude a la familia, ya que la evidencia apunta como culpable a los hijos de una de las parejas, desencadenando una serie de sucesos que nuevamente pondrán a prueba el amor y la lealtad de los Reyes Elizondo.

Parte del elenco de Pasión de Gavilanes 2 Telemundo

En la Argentina, Pasión de Gavilanes fue transmitida por Telefe en 2005 y se convirtió en unas de las ficciones extranjeras más vistas de todos los tiempos. Con la pandemia, la repetición en Caracol TV primero y el desembarco de este culebrón en Netflix después, alimentó la idea de retomar la historia de los Reyes y las Elizondo, sobre todo tras ver la euforia que seguía generando este drama.