La encargada de cerrar la pista durante esta semana fue Romina Uhrig. Y junto a ella, también estuvo Kennys Palacios, que brindó un número que dividió la opinión del jurado. Cuando llegó al escenario, el estilista le contó a Marcelo Tinelli que estaba practicando el caño, y que realmente le era muy difícil. Sin embargo, él no cesa en sus esfuerzos y por eso procedió a presentar una bachata que le valió algunos elogios.

Al momento de comenzar con los puntajes, Ángel de Brito aseguró: “Veo la evolución de Kennys. La coreo estaba muy linda, pero lo que me pasa es lo mismo que me pasa con Guido Záffora, los veo tan preocupados de no fallar, de no equivocarse, que no se notan relajados. Pero valoro el esfuerzo de Kennys, va un mejor puntaje” (voto secreto). A continuación, Carolina “Pampita” Ardohain aconsejó: “Kennys, tu cara tiene que actuar un poco más. La coreo cada vez te sale mejor, pero falta actuar con esa parte, sino estás de partenaire estresado. Quiero ver una miradita, una química con la compañera. Eso va a hacer la diferencia. De a poco vamos limando cosas y sacando un Kennys bailarín” (7).

También atenta al avance de Palacios, Moria Casán comentó sobre la performance: “Es una coreo que me gustó mucho, pero debo decir también que fue muy complicada. La evolución de él se la va a ver cuando esté más relajado, han hecho trucos con una mano y es muy difícil. Yo lo veo evolucionando a Kennys, y por ese esfuerzo le voy a subir un puntito” (8). Por último, Marcelo Polino se mostró más severo, y cerró: “Me parece que Kennys hace un gran esfuerzo y lo reconozco, pero hubo pasos dificilísimos. Acá no hay que errar un tiro” (0). Muy molesto con ese cero, el estilista le retrucó: “Malísimo Polino, le regalaste puntaje a otros. Regalaste nota a lo loco, ¿y no me podés poner dos puntos?”.

Luego llegó el momento de Romina Uhrig, que llegó muy sonriente, y confesó: “Pensé que no salía, y me tomé tres gin. Ya estoy re alegre, chupeteé un poco. Pero en la barra te dan tres trago nada más, sumale un más por lo menos”. Y dicho eso, Romina presentó un número, que incluyó la participación de Jésica Maciel. En la devolución, De Brito opinó: “Me sorprendieron, no me lo esperaba, y fue para bien. Es la primera vez que la veo sonreír tanto a Romina en mi vida. Me gustó, chicos” (puntaje secreto). Por su parte, Pampita subrayó con humor: “Si esta fórmula te funciona, pasá por la barra en todos los ritmos. Sigan así” (8).

Con mucha emoción, Jésica quiso agradecer la posibilidad de estar en el certamen, y dijo: “Gracias por buscarme por Instagram, por traerme tantos recuerdos. Gracias a vos Marcelo, porque si vos no hubieses dado el ok yo hoy no hubiera estado acá. Para nosotras es muy difícil encontrar un lugarcito, y el Bailando se volvió tan mágico ahora, con las oportunidades que les dan a las chicas. Desde mi primer video viral que quería pisar acá, y hoy para mí poder cumplir esto, yo que dormía en la calle que comía de la basura, es porque cuando uno se aferra a los sueños, los sueños son un salvavidas que te sacan a flote. Agárrense a los sueños, que se hacen realidad de verdad, gracias a todos ustedes, hoy me voy feliz”.

Continuando con los puntajes, Casán expresó: “Qué maravilla verlos, qué buenos seres humanos tenemos acá. Romina, yo pienso que ella es otra mujer, es muy inteligente, muy luchadora, y que se ha decidido a ser otra. Y hoy nació una nueva Romina Uhrig. Lograron una perfo hermosa” (10). Por último, Polino resaltó: “Jésica, un placer que estés acá, y Romina creo que ha sido de lo mejorcito que te he visto hacer en la pista” (6).

