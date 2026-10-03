Priscila Crivocapich: la nueva figura en el relanzamiento de las noticias en la Televisión Pública

Son días de profunda renovación en los pasillos de la Televisión Pública de cara al próximo 17, fecha en la que el canal celebrará sus 75 años con un histórico cambio de identidad que incluirá el regreso al clásico nombre Canal 7 y el estreno de un nuevo logotipo, tal como adelantó LA NACION.

En este marco de cambios, la semana que viene se pondrá en marcha una renovación clave en su programación informativa. Por el lado del Noticiero de la medianoche, la periodista deportiva, conductora y modelo Priscila Crivocapich se sumará a la conducción del resumen informativo que se emite de lunes a viernes de 0 a 0.30, compartiendo pantalla con el histórico conductor Daniel López. Con respecto al noticiero central, la periodista Alejandra Gallo, quien también se desempeña en Radio Nacional AM 870, se incorporó como columnista de economía en la edición central, la cual se emite de 19 a 20.30 bajo la conducción de Pablo Vigna y Mariana Arias.

Además de las modificaciones en sus informativos, la programación de la emisora estatal celebró un importante reconocimiento en los últimos días. El ciclo Estamos en una, conducido por Gabriel Corrado de lunes a viernes de 15 a 16.30, fue galardonado por Argentores en su última premiación dedicada a los autores de televisión.

Yanina Latorre se suma el streaming de MasterChef Celebrity

Yanina Latorre continúa a pleno con sus proyectos este año y suma un nuevo y atractivo desafío en el mundo digital. En esta ocasión, se incorporó oficialmente al equipo de Telefe para conducir un segmento del streaming oficial de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, a partir del domingo 11.

Su rol principal en el ciclo consiste en recibir a cada uno de los famosos que abandonan la competencia de cocina -con excepción del primer eliminado, que ya grabó su salida y cuya incorporación Yanina todavía no había cerrado- para someterlos a una charla íntima y filosa.

De esta manera, la conductora combina su flamante desembarco en el streaming del canal de las pelotas con su agenda diaria, que incluye su rol al frente de SQP en AméricaTV y la conducción de #Yanina1079 en El Observador Radio 107.9 FM.

Cabe recordar que no es la primera vez que Yanina pisa el universo del reality gastronómico: en una edición anterior ya había tenido un paso previo por el certamen cuando reemplazó de forma temporal a Maxi López.

Yanina Latorre Soledad Aznarez

El Muro infernal vuelve a las tardes de Telefe

Las tardes de fin de semana en Telefe se renovarán a partir de hoy con el regreso de un clásico de su pantalla: El Muro infernal. Con la conducción de Marley, el ciclo ocupará los espacios del sábado y domingo en reemplazo de Escape perfecto. La repetición del programa -que Marley condujo en dos etapas, del 3 de marzo de 2008 a comienzos de 2009 y entre el 13 de enero y el 17 de abril de 2020, junto a Kevsho, Nazareno Mottola, Osvaldo Príncipi y Cale Bonfante- irá los sábados a las 17 y los domingos a las 18.45.

Respecto al formato, recordemos que, en cada emisión, dos equipos de tres integrantes se enfrentarán a desafíos donde deberán demostrar rapidez mental, coordinación y, sobre todo, una gran capacidad física para atravesar las aberturas del muro en el momento justo.

De esta manera, Telefe vuelve al recurso de los ciclos repetidos -algo que no le genera costos extras-, tal como actualmente lo hace, entre otros, con las novelas Avenida Brasil y Doctor Milagro.