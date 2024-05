José María Listorti cuenta por qué eligió 100 argentinos dicen y se bajó de Cantado por un sueño

Escuchar

José María Listorti va a conducir 100 argentinos dicen en eltrece y no el Cantando por un sueño en América. La noticia sorprendió a todos menos al propio conductor. En diálogo con LA NACIÓN, Listorti explicó por qué eligió un formato y no el otro, y confesó que es muy fan del programa de la productora Boxfish y que en sus temporadas anteriores nunca se lo perdió. Esta decisión significa para él una vuelta al canal comandado por Adrián Suar, luego de ocho años de ausencia. Por otro lado, seguirá al frente de su ciclo Re tarde por Radio Pop. Está seguro de que lo esperan varias semanas ajetreadas, pero sabe que será hasta que se acomoden los tiempos.

-¿Vas a conducir 100 argentinos dicen?

-La verdad es que no hay mucho para contar, simplemente que me convocaron para conducir 100 argentinos dicen y en unos días empezamos con las grabaciones. El programa sale al aire en junio , me parece, aunque no sé exactamente porque no depende de mí sino de la programación del canal. Tampoco lo pregunté fehacientemente, pero será el 10 o el 17 de junio ; es inminente y no mucho más, no hay más detalles que eso por ahora.

-¿Y en qué horario?

-Tampoco sé.

-Se dice que vas a estar a las 16, en lugar de 1D2, que termina el viernes 7 de junio, ente Cuestión de peso y Poco correctos.

-No lo sé porque todavía ni siquiera empezamos a grabar; eso será en unos días porque están terminando la escenografía.

-¿Por qué aceptaste conducir 100 argentinos dicen y descartaste el Cantando...?

-No es que fue una cosa o la otra. La realidad es que 100 argentinos dicen fue una propuesta concreta, con fecha de inicio y ya están armando la escenografía. Contra la posibilidad de hacer el Cantando... El programa todavía no está confirmado.

Listorti está muy contento con su programa de radio y con esta oportunidad en eltrece

-¿Hablaste con Marcelo Tinelli?

-Hablé con el Chato (Prada, uno de los productores de Tinelli) y lo entendió. No hubo mucho que reclamar ni nada. Lo que pasa es que los dos por separado me habían llamado en su momento y no les presté tanta atención porque ya estoy acostumbrado a que los proyectos se caigan. Los dos me tantearon; de Boxfish (productora de 100 argentinos dicen) me preguntaron si me gustaría conducir el ciclo y les dije que sí. Lo mismo con el Cantando... La verdad es que la mayoría de los proyectos siempre se caen, por eso tampoco lo cuento antes de que esté todo listo; bueno, algunas veces se caen... No siempre. Muchas veces me propusieron cosas que después no salieron por diferentes motivos: o porque no cierra el presupuesto, o porque el interés de la productora es una cosa y el del canal otra, o aparece otra propuesta superadora y se decide otra cosa. En este caso, se nota que lo estaban trabajando porque la llamada de la productora de 100 argentinos dicen fue hace un mes y pico y quedó ahí. Encima leía en las redes que estaban probando conductores y pensé: “Bueno, mala suerte, no seré yo”. Pero me llamaron y acá estamos.

-¿Mirabas el programa?

-¡Sí! Estoy feliz porque es un formato que miraba siempre con Darío Barassi y antes con Monchi Balestra. Lo veía hasta cuando viajaba. Me divierte mucho el programa.

Un regreso y muchas dudas...

El nombre de Paula Chaves suena ahora para ser la conductora del Cantando

Recordemos que 100 argentinos dicen es un programa en el que para ganar hay que acertar. No hay respuestas correctas o incorrectas sino hay respuestas populares. Pueden participar familias, amigos y compañeros de trabajo. En cada emisión se enfrentan dos equipos que responden sobre diversos temas: música, deportes, redes sociales, comidas o algo de actualidad. El equipo que gana pasa a jugar por una suma importante de dinero. Se trata de una adaptación local del programa de concursos estadounidense Family Feud, creado por Mark Goodson.

100 argentinos dicen se estrenó en eltrece a mediados de 2004, con la conducción de Monchi Balestra y estuvo dos años en el aire. En 2020 y luego de 14 años sin emitirse, volvió al mismo canal con la conducción de Darío Barassi y fue un éxito. La última emisión fue el 3 de enero de 2023.

Hacía ocho años que Listorti no trabajaba en eltrece; la última vez condujo Canta si puedes, en 2016, y luego estuvo en elnueve con Este es el show y Súper súper, que pasó sin pena ni gloria en 2022.

Por su parte, el regreso Cantando por un sueño todavía está verde. Hay un rumor que asegura que empezaría el 1° de julio, pero lo cierto es que todavía no hay nada, ni escenografía, ni participantes, ni jurados confirmados, aunque se dice que estarían Moria Casán, Marcelo Polino y Oscar Mediavilla. Sin embargo, nada es concreto. Con la reciente noticia de la baja de Listorti, ahora se empiezan a escuchar los nombres de Paula Chaves y Mariano Iúdica como posibles conductores, pero son especulaciones solamente.