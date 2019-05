Alejandra es una gran defensora de los deportes adaptados.

A lo largo de su vida, María Alejandra Cuenca se encontró con muchos obstáculos, que ella entendió como desafíos y supo convertirlos en fortalezas. Enfermera de profesión y vocación, la última participante de la semana en Quién quiere ser millonario explicó que la plata que ganara no sería para ella, sino para su hija Georgina, que es paralítica: "Ella tiene un problema en la columna pero es campeona nacional de natación. Estoy tratando de juntar dinero para que podamos tener el equipamiento, las tablas y poder financiar los pasajes para viajar a Hawái al mundial de surf. Ella el año pasado participó y salió quinta del mundo".

Los hijos de la participante encontraron en el deporte el camino a la superación. Además de Georgina, sus dos hermanos son campeones de kickboxing uno, y cinturón negro de karate el otro. "No conviene pelearse con ellos", dijo Santiago del Moro al escucharlo.

La sonrisa y el optimismo de Alejandra y de su familia son consecuencia de una actitud positiva ante la vida. Porque si Georgina tuvo que aprender a vivir sin poder caminar, también se convirtió en un pilar fundamental para su recuperación: "Tuve un ACV, producto de querer rendir lo más posible, ese afán de querer que todo salga siempre perfecto. Me presionaba a mí mismo y en algún momento mi cuerpo no pudo más. Me salvaron la vida en el hospital de San Fernando. Se me fue mucho la memoria pero con la ayuda de mis hijos, especialmente de Georgi, me pude recuperar. Ella se tuvo que hacer cargo de todo. Desde mis claves hasta el teléfono de mi casa". Desde la platea y entre lágrimas, Georgina compartió su emoción:"Para mí mi mamá es mi vida, si no la tengo a ella no tengo nada".

La participante contó que necesitaba al menos 70 mil pesos para poder pagar el pasaje de su hija, decidió plantarse cuando llegó a los 130 mil. Pero antes de irse dejó un mensaje para todos: "Queremos juntarnos todos los que somos parte de los deportes adaptados y formar una asociación. Hay cosas que no están institucionalizadas, supongo que es porque recién ahora se está abriendo el panorama de lo que es discapacidad. Entre todos podemos hacer un poco más de fuerza".