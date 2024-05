El día que Damián de Santo y Mirtha Legrand polemizaron por la crianza de los hijos en la mesaza: “Tal vez tu necedad no te permite escucharme”

Escuchar

La mesa de Mirtha Legrand siempre fue un escenario donde hubo espacio para la polémica, el debate y la reflexión. Más en los últimos años, en los que la conductora fue cambiando su postura y pasó de la anfitriona amable que supo ser, a una interlocutora filosa que muchas veces incomoda a sus invitados. Prueba de ellos es el recordado cruce que tuvo la diva de los almuerzos, en el año 2009, con Damián de Santo. En esa ocasión, parte del elenco de Botineras, ficción de Telefe protagonizada por Nicolás Cabré y Florencia Peña, estaba invitado a la mesa de Mirtha; junto al actor asistieron Isabel Macedo, Romina Gaetani, Roberto Carnaghi y Gonzalo Valenzuela. Luego de las preguntas de rigor sobre la tira y los roles de cada uno dentro de la historia, la conductora le preguntó a De Santo por qué lo habían criado sus abuelos.

“Soy hijo de padres separados. Por suerte ya están muertos. Jodieron toda una eternidad. Se separaron cuando nosotros teníamos 6 y 10 años. A los padres hay que matarlos en vida para poderlos disfrutar, es así de simple. Los míos nos jodieron la vida a mí y a mi hermano Fabio porque mamá falleció de una enfermedad terminal en 2005 y papá se pegó un palo a fin de año en la ruta. Ósea que jodieron toda nuestra eternidad, la mitad de nuestra vida, y después se fueron juntos “, empezó bromeando el actor ante la sorpresa de sus compañeros y la desaprobación de Mirtha.

“¿Les dieron mala vida?”, le preguntó curiosa la Chiqui, a lo que el actor respondió: “ Lo que pasa que ser hijo de padres separados que no se llevan bien no es bueno . Hoy por hoy, la relación de los padres con los hijos es totalmente diferente”. “A veces el contrario, discúlpame, porque dicen que el padre o la madre intentan reconquistar o tener mejor relación con su hijo. Yo le voy a dar más cariño que la otra parte, suponte”, lo interrumpió Legrand.

“Si uno tiene principios, si uno es lo que es, los chicos se van a criar bien y van a ser chicos normales. Uno siempre quiere tener hijos especiales, pero... ¿Por qué no empezamos por tener hijos normales?”, respondió el actor. “Yo toda la gente que conozco quiere tener hijos normales”, retrucó la conductora visiblemente incómoda. “Especiales porque es el mejor alumno, tiene las mejores notas, no hay que exigirles tanto a los chicos. Pueden tener seis o siete puntos, es una etapa de la vida en la que están aprendiendo. Yo fui muy mal alumno y soy buena persona. Yo fui pésimo alumno teniendo a mi mamá docente”, sumó él. Lo que comenzó con una charla amable, se convirtió en un fuerte cambio de opiniones que dejó al resto de los comensales en silencio. “ Pero no por ser pésimo alumno vas a ser una buena persona o a la inversa. Tu teoría no me gusta, no me convenciste Damián ”, respondió Mirtha. “Por ahí te pone nerviosa”, replicó el actor. “Nunca me pongo nerviosa”, subió la apuesta la Chiqui.

Para calmar las aguas, Isabel Macedo, en un tono simpático, interrumpió para saludar a su familia: “Yo quiero agradecer que mis papás siguen juntos y se aman, están vivos y yo los disfruto todos los días de mi vida”. Luego, Roberto Carnaghi agregó: “Yo lo conozco a Damián hace años y siempre me hablaba de los padres. Los ama, los amó, aunque parezca que no”. “A mí me ha sorprendido con lo que ha dicho. ¡Me has desconcertado Damián de Santo, no sé por dónde agarrarte”, se sinceró la conductora. “Tal vez hoy en esta mesa estoy sembrando algo”, reflexionó Damián. “En mí no”, respondió Legrand. “Lo lamento mucho, Mirtha, tal vez tu necedad no te permite escucharme ”, cerró el incómodo momento el actor. “Yo no soy necia, sólo no estoy de acuerdo con tu teoría”, retrucó Legrand.

Como suele suceder con este tipo de cruces, el entredicho siguió en otros programas. De Santo estuvo invitado a Intrusos y allí dio más detalles de la pelea. “Supongo que en alguna de esas no entendió la historia que quise contar. Cuando uno habla de corazón, es difícil de entender para alguien que habla con la cabeza. Yo nací en el 62, cuando ella recién arrancó con sus almuerzos, quizás es algo karmático eso. No estaba angustiado, me comí hasta el postre. ¿Así que se notó que no estaba mal?”, bromeó. “Si vamos a hablar, hablemos, y si vamos a hacer preguntas, dejemos que se respondan. En mi casa había ese tipo de respeto en la mesa”. Por su parte, consultada por el mismo programa, Mirtha le bajó el tono a la pelea: “ Yo escucho a todos los invitados, le pido disculpas si no fue así, aclaro que no se está gratuitamente cincuenta años en el aire y por supuesto que lo volvería a invitar ”.

El año pasado, De Santo volvió a la mesaza y Mirtha fue directa: “Decime, Damián, ¿yo tuve un entredicho con vos?”. “Fue hace muchos años pero ya evolucionamos Mirtha”, le respondió el actor mientras recordó la anécdota a pedido de la conductora. Ese día todo quedó en el olvido y lo pasado pisado, porque siempre en la televisión el siguiente escándalo tapa al anterior sin que nadie se ruborice.