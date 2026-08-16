Rating: cómo fue la competencia entre Andy Kusnetzoff y Mirtha Legrand

La televisión abierta pasa por un momento de crisis presupuestaria y de ideas, por eso hay pocas propuestas en los fines de semana. Lejos quedó la época en la que había programas ómnibus con música en vivo o grandes ciclos como el de Tato Bores o Nicolás Repetto con su Sábado bus. La vuelta de PH, Podemos Hablar, tras tres años fuera de la pantalla, subió el encendido de los sábados y logró atraer más público con un promedio de 9,5 puntos, convirtiéndose en lo más visto del día. Pero Mirtha Legrand no se queda quieta, la conductora que venía cosechando muy buenas marcas de rating versus La noche de los ex Gran Hermano, sigue dando batalla para conquistar a su audiencia. Si el sábado pasado, la expectativa estaba en la vuelta de Andy Kusnetzoff, esta vez, todas las miradas estuvieron puestas en la competencia entre ambos.

PH tuvo de invitados a Lizy Tagliani, Evangelina Anderson, Benjamín Vicuña, Pablo Giralt y Santi Talledo. El ciclo se caracteriza por ser el punto de encuentro de destacadas figuras del ámbito político, deportivo, cultural y artístico. El formato, que se diferencia por el intercambio genuino y la profundidad en las historias de vida, mezcla la actualidad y la emoción. Por su parte, La noche de Mirtha tuvo en su “mesaza” a Romina Gaetani, Blanca Oteiza, Gastón Edul y la periodista Camila Dolabjián y recorrieron todos los temas de la semana.

Los dos programas comenzaron pasadas las 21.30 pero con diferentes niveles de rating. En Telefe el programa especial de Pasapalabra con Pachu Peña, Sebastián Almada y Rodolfo Samsó versus el Turco Nahim, Carna y Flavio Gataldi le dejó un piso de 8,2 puntos, liderando la franja. El cine de eltrece con la película “Un novato en apuros” obtuvo una marca máxima de 4,7. En la competencia directa, PH, Podemos Hablar lideró con un pico de 9,3 puntos versus los 4,3 que obtuvo La noche de ML.

Más atrás quedó Luis Ventura con sus Secretos verdaderos, esta vez con un repaso sobre la vida de La Joaqui, tras su separación de Luck Ra. El ciclo de América TV llegó a una marca máxima de 2,3 puntos, con buenos informes sobre los últimos años de la cantante. Por su parte, Jey Mammón en el Nueve tuvo de invitados a María Fiorentini, Hilda Lizarazu, Alejo García Pintos e Iñaki Urlezaga y se ubicó cuarto en la franja con 0,7.

Los testimonios más fuertes de la noche

Mirtha Legrand tuvo a una de las figuras de la semana, ya que el exnovio de Romina Gaetani, Luis Cavanagh, estuvo en LAM y aseguró que fue él el que sufrió violencia de género. Todo comenzó cuando el 29 de diciembre de 2025, la actriz tuvo que ser hospitalizada, tras sufrir un violento episodio con su expareja que la llevó a hacer una denuncia en la Justicia bajo la carátula de lesiones leves agravadas por el vínculo. Luego de un largo período de silencio, el empresario apareció en los medios para contar su versión de los hechos. Como era de esperar, la conductora le preguntó sobre el tema y ella declaró: “Preferí guardarme, focalizarme en ponerme bien, en trabajar, en descansar. Mi abogado se puso al frente de la causa y me dio muchísima tranquilidad. La causa está avanzando y gracias a Dios no estaba casada con él”.

En Telefe, Andy Kusnetzoff se caracteriza por obtener declaraciones dolorosas de los famosos y este sábado no fue la excepción. Evangelina Anderson confesó que tuvo que enfrentar a sus hijos cuando se separó. “La separación salió antes en la tele y yo no había hablado con ellos, entonces para mí fue fuertísimo. Lo primero que hice fue llamarlos pero no estaba preparada para transmitírselo, fue incómodo, fue rápido porque no quería que se enteraran por otros. Lo dije sin pensarlo, lo primero que se me vino a la cabeza les dije. Fue muy complicado para mí y no quiero dar detalles porque es algo muy personal de ellos”.

"Yo no estaba preparada emocionalmente" 🥹 Eva contó como enfrentó a sus hijos tras su separación 💔



Mirá #PodemosHablar con @andykusnetzoff por Telefe pic.twitter.com/CbcAufv78N — telefe (@telefe) August 16, 2026

También Benjamín Vicuña, otro actor que siempre suele ser parte de las noticias por su relación con Pampita y Eugenia ‘China’ Suárez se refirió a la relación con sus niños. “Más allá de contar un momento, voy a rescatar algo interesante, tengo la suerte de tener hijos que tienen la valentía de reclamar y enfrentarse a su padre. Me pasa con todos y lo más importante es validar eso. Estamos todos muy atravesados por el posteo de Messi que nos obligó a reflexionar sobre la paternidad. Mi papá murió con 80 años y nunca pude decirle lo que sentí por un respeto o un mandato. Fui pateando cosas que ahora tengo que resolver en terapia”. Asimismo habló sobre la distancia con Amancio y Magnolia: “Hay que tener una amplitud sobre las cosas, existen miles de formas de paternar, el día a día es fundamental, estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos. Eso no me lo puede robar nadie. Claramente no es cómodo, no es lindo pero intento tener un contacto a diario”.